Marco Canoniero
Çeviri:
Clarence Seedorf yeniden teknik direktörlük koltuğunda! Real Madrid ve AC Milan efsanesine Corinthians'ı küme düşmekten kurtarma görevi verildi
Eski orta saha oyuncusu kümede kalma görevini kabul etti
Brezilya devi, üst üste aldığı yedi lig yenilgisinin ardından yaşadığı krize son vermek için 50 yaşındaki teknik adamı gelecek yılın sonuna kadar geçerli bir sözleşmeyle resmen göreve getirdi. Orta sahanın efsane ismi, Memphis Depay gibi ünlü oyuncuların bulunduğu bir kadroyla çalışmasına rağmen hafta ortasında görevden alınan Fernando Diniz'in bıraktığı boşluğu dolduracak. Sadece birkaç saat sonra ise Palmeiras'a 4-1 mağlup olan Brezilya devi, üst üste sekizinci yenilgisini alarak krizini daha da derinleştirdi.
- Orange Pictures
Geçici teknik direktör, ses getirecek bir atamayı destekliyor
Ağır derbi yenilgisi, görevi yeni teknik direktöre devretmeye hazırlanan geçici teknik direktör William Batista için bir veda maçı oldu. Palmeiras deplasmanındaki maçın ardından gazetecilere konuşan Batista, halefinin gelişini heyecanla karşıladı: “Seedorf’un bu hafta kulübe gelmesi bekleniyor ve bunun Corinthians için önemli olacağına inanıyorum. Kendisi dünya çapında tanınan, kulübün şu anda ihtiyaç duyduğu bilgi birikimine ve saygınlığa sahip bir teknik direktör.”
Geçici teknik direktör, dünya futbolundaki köklü geçmişi övdü
Batista, uluslararası alanda tanınan ismin parlak kariyerinin, puan tablosunda şu anda 16. sırada bulunan takımın moralini yükselteceğine inanıyor. Maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamayı sürdüren geçici teknik direktör şunları ekledi: “Bence harika bir transferdi. Müthiş bir lider, uluslararası düzeyde önemli bir geçmişe sahip. Dolayısıyla Seedorf’un Corinthians’a katabilecekleri, kulübün büyüklüğü ve prestijiyle örtüşüyor. Şampiyonanın son haftalarında harika bir iş çıkaracağına eminim.”
- DeFodi Images
Kritik maçlar en üst ligde yer alınıp alınmayacağını belirleyecek
Ajax, Real Madrid ve AC Milan ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ismi şimdi zorlu bir görev bekliyor: Son düzlüğe girilirken takımın gidişatını hızla tersine çevirmek. Sıradaki maç, 19 Ekim'de Vitoria'ya karşı evinde oynanacak. Beş gün sonra ise Vasco da Gama deplasmanında kritik bir mücadele var. Bu zorlu fikstür, Mirassol ile evinde oynanacak maçla sona erecek. Ligde kalma mücadelesinde her puan belirleyici olacak.
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