Brezilya devi, üst üste aldığı yedi lig yenilgisinin ardından yaşadığı krize son vermek için 50 yaşındaki teknik adamı gelecek yılın sonuna kadar geçerli bir sözleşmeyle resmen göreve getirdi. Orta sahanın efsane ismi, Memphis Depay gibi ünlü oyuncuların bulunduğu bir kadroyla çalışmasına rağmen hafta ortasında görevden alınan Fernando Diniz'in bıraktığı boşluğu dolduracak. Sadece birkaç saat sonra ise Palmeiras'a 4-1 mağlup olan Brezilya devi, üst üste sekizinci yenilgisini alarak krizini daha da derinleştirdi.



