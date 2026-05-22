Clara Serrajordi: Alexia Putellas ve Patri Guijarro'yu hayran bırakan Barselona ve İspanya'nın genç yıldızı

Nisan ayında Barcelona, yedinci sezon üst üste Liga F şampiyonluğuna ulaştığında, Espanyol’u mağlup ederek şampiyonluğu garantiledikleri maçta 90 dakika boyunca sahada kalan 18 yaşındaki Clara Serrajordi, kulübün her zaman bu kadar istikrarlı bir başarı grafiği sergilemediğinin farkında değildi. "İlk yıllarda lig şampiyonluğu kazanamadık, bu yüzden bunu çok değer vermemiz gerekiyor," dedi Patri Guijarro. "Bunu Serrajordi'ye anlatıyordum ve o da şaşırdı."

Aslında, bir gencin bunu fark etmemesi mazur görülebilir. Ne de olsa, Barça en son La Liga F’yi kazanamadığında o henüz 11 yaşındaydı ve o sezon takım yine de Şampiyonlar Ligi finaline yükselmişti. Bu, çocukken Camp Nou’ya gidip kadın takımının maçlarını izleyebilen genç bir yetenek. Onun büyüdüğü süreçte takımın elde ettiği başarılar inanılmaz.

Ve şimdi, Serrajordi de tüm bunların bir parçası oluyor. Tribünden Guijarro, Alexia Putellas ve Aitana Bonmati gibi oyuncuları izleyip bir gün onlar gibi olmayı umut ettikten sonra, şimdi onlarla birlikte oynuyor ve hiç de yersiz görünmüyor.

Barça bu yıl genç oyunculara güvenmek zorunda kaldı. Mali kısıtlamalar nedeniyle yaz transfer döneminde ilk takıma sadece bir tecrübeli oyuncu katılırken, beş oyuncunun ayrılığı kesinleşti. Ancak bu genç oyuncuların kulübün iç sahada üçlü kupayı kazanmasına ve bu hafta sonu oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı olmak için öne çıkıp gösterdiği performans olağanüstüydü; özellikle Serrajordi'nin performansları göze çarpıyordu.

    Her şeyin başladığı yer

    Barselona iline bağlı Llinars del Valles köyünde doğan Serrajordi, kulübün altyapısından yetişen bir oyuncu; bu durum, onu sahada izlerken hemen göze çarpıyor.

    Orta saha oyuncusu ilk olarak genç milli takımlarda dikkatleri üzerine çekmeye başladı. İspanya'nın 2024'te U17 Avrupa Şampiyonası'nı ve aynı yılın sonlarında U17 Dünya Kupası'nda finale yükselmesini sağlayan kadroda düzenli olarak ilk 11'de yer aldı. Bundan sonra Serrajordi, U19 kadrosuna yükseldi ve İspanya'nın 2025'te Avrupa Şampiyonası'nı kazandığı turnuvada Turnuvanın En İyi Kadrosu'na seçildi.

    Aynı zamanda, Barça'da da fırsatlar ortaya çıkmaya başlamıştı. 16 yaşındayken Serrajordi, 2024-25 sezonu öncesinde hazırlık maçlarında birkaç dakika oynadı, sezonun sonlarında yedek kulübesine girdi ve ardından geçen yılın Mayıs ayında Athletic Club'ı 6-0 yendikleri maçta A takımdaki ilk maçına çıktı.

    Büyük fırsat

    Bu gelişme, Serrajordi’nin Barça’nın A takımında hayati bir rol üstlendiği muhteşem bir 2025-26 sezonunun temellerini attı. Kulübün mali sorunları nedeniyle daha küçük bir kadroyla idare etmek zorunda kalması nedeniyle, yaz boyunca onun ve bir diğer altyapı ürünü Aicha Camara’nın A takıma tam zamanlı olarak yükseltileceği biliniyordu. İkisinin etkisi gerçekten etkileyici oldu.

    Serrajordi, bu sezon Liga F'de 19 maça ilk 11'de çıktı; bu, Barça kadrosunda en fazla ilk 11'de oynayan ikinci oyuncu oldu. Ayrıca, Katalanlar orta sahada Guijarro, Laia Aleixandri ve Aitana Bonmati'nin sakatlıklarıyla sarsılırken, Serrajordi son zamanlarda Şampiyonlar Ligi'nde de daha önemli bir oyuncu olarak öne çıktı. Bu nedenle, 18 yaşındaki oyuncuya Barça'nın son altı Avrupa maçının üçünde, Bayern Münih ile oynanan yarı final rövanş maçı da dahil olmak üzere, ilk on birde yer alma şansı verildi.

    İlk maçta Barça'nın orta sahasındaki denge bozulmuştu. Alexia Putellas genellikle çok geride kalıyordu ve üç kez Avrupa şampiyonu olan takım, Almanya'da istediği galibiyeti alamadı ve 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Pere Romeu'nun ev sahibi olduğu maçta ilk 11'ini değiştirip Serrajordi'yi Putellas ve Guijarro'nun yanına orta sahaya alması, genç oyuncunun yeteneğine duyduğu büyük güvenin bir göstergesiydi, ancak bu kararın doğru olduğu ortaya çıktı, çünkü Serrajordi, takımın 4-2'lik galibiyetinde daha büyük bir denge sağlamasına yardımcı oldu ve bu galibiyetle takımın bu hafta sonu oynanacak finale yükselmesini garantiledi.

    Nasıl gidiyor?

    Serrajordi bu sezon sadece Barça'da değil, başka bir alanda da adından söz ettirdi. Ekim ayında, İspanya'nın yeni teknik direktörü Sonia Bermudez, 17 yaşındaki genç oyuncuyu ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağırdı. Yaz aylarında teknik direktörlük görevine gelmeden önce genç takımlarda çalışan Bermudez, Serrajordi'yi bu takımlardan tanıyordu ve ona A Milli Takım'da şans vermekten çekinmedi.

    Serrajordi de sadece kadro sayısını tamamlamak için orada değildi. İspanya'nın UEFA Kadınlar Uluslar Ligi yarı finalinin ilk maçında İsveç'e karşı 4-0 öne geçmesini izledikten sonra, ikinci maçta yedek kulübesinden çıkarak A milli takımdaki ilk maçına çıktı. İspanya'nın Almanya'yı yendiği finalde de kadroda yer alan Serrajordi, o günden bu yana takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi ve 2026'da, Nisan ayında Wembley Stadyumu'nda İngiltere'ye karşı oynanan maç da dahil olmak üzere üç maçta daha forma giydi.

  • En büyük güçlü yanları

    Serrajordi’yi bu kadar başarılı kılan şeyin ne olduğunu anlamanın en iyi yolu, belki de etrafındaki dünya çapındaki yeteneklerin onu nasıl tanımladığını dinlemektir. İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Putellas, bu yılın başlarında Sport dergisine verdiği röportajda, "Zamanlamayı, sahadaki boşlukları ve oyunu kavrayışına bakılırsa, sanki hayatı boyunca en üst seviyede oynamış gibi görünüyor," demişti.

    Guijarro da, 2024-25 sezonunda A takıma yükseldiğinde onu ne kadar "şaşırttığı"ndan etkilendiği için genç oyuncuya övgüler yağdırdı. Guijarro, Catalunya Radio'ya "O çok eksiksiz bir oyuncu, orta sahanın her pozisyonuna uyum sağlayabiliyor ve oyunu çok iyi anlıyor," dedi. "Onun oyununu izlemekten gerçekten keyif alıyorum."

    Esmee Brugts için ise genç oyuncunun en çok etkileyici bulduğu yanı, sahaya getirdiği soğukkanlılığı. Brugts da genç bir oyuncu olarak Barça kadrosuna katılmıştı, ancak kulübün altyapısından yetişmek yerine 20 yaşında PSV Eindhoven'dan transfer edilmişti. Yine de, genç yaşta Barça seviyesine çıkmanın zorluğunu biliyor ve sezonun başlarında Serrajordi hakkında sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Aklıma gelen ilk şey, bu kadar genç olup sanki yıllardır orada oynuyormuş gibi oynamasının çok etkileyici olduğu. Çok sakin görünüyor."

    Geliştirilebilecek alanlar

    Serrajordi henüz 18 yaşında olmasına rağmen, oyununda kusur bulmak zor. Barça sisteminin bir ürünü olarak, çeşitli rollerinde kendisinden ne beklendiğini tam olarak biliyor ve bu, teknik kalitesi ve soğukkanlılığıyla birleştiğinde, takıma kolayca uyum sağlamasına yardımcı oldu.

    Ancak örneklem sayısı hala az. Serrajordi, Cumartesi günü Lyon ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyerse - Bonmati kondisyonunu geri kazanmaya devam ederken ve Aleixandri de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacağı için ilk 11'de yer alma şansı yüksek - bu, genç oyuncu için ilginç bir sınav olacak. Çünkü Barça, top hakimiyeti ve kendi oyun tarzını oynama konusunda her şeyi istediği gibi yapamayacak, oysa Serrajordi'nin takımda geçirdiği süre boyunca genellikle işler bu şekilde yürüdü. Topa sahip olmadığı anlarda iyi oynamadığını gösteren hiçbir şey yok, ancak bu tür maçlar onun bu yönünü daha fazla test edecek ve gelişmesine yardımcı olacaktır.

    Aksi takdirde, bu genç oyuncu için bir deneyim olacaktır. Daha fazla maç ve daha fazla süre, onun daha da ilerlemesine ve çok olumlu görünen gidişatını sürdürmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca, Barça ve İspanya'nın genç takımlarında yapabildiğini gösterdiği gibi, daha fazla gol ve asist yapma potansiyeli de var, ancak bu da orta sahada nasıl kullanıldığına bağlı.

    Sıradaki... Patri Guijarro mu?

    Serrajordi’nin rolüne yapılan vurgu özellikle ilgi çekici. Guijarro’nun da belirttiği gibi, 18 yaşındaki oyuncu orta sahada 6 numara, box-to-box orta saha oyuncusu ya da 10 numara olarak her pozisyonda oynayabilir. Şu anda, hangi rolde kalıcı olacağı belli olmadığı için, izleyebileceği farklı yollar olduğu gerekçesiyle onu yerleşik bir oyuncuyla karşılaştırmak zor.

    Şimdilik, Bermudez'in Serrajordi'yi ilk kez İspanya A Milli Takımı'na çağırırken "Elimizdeki oyunculardan Patri'ye en çok benzeyen profil o" demesi ilginç. La Roja'da da daha geriye çekilmiş bir pozisyonda oynatıldı, ancak kariyerinin henüz başlarında olduğu için her şey değişebilir.

    Guijarro da geçen sezon kaydettiği 12 gol ve 16 asistle gösterdiği gibi, maceracı bir defansif orta saha oyuncusu olabilir ve Serrajordi de son üçte bir alanda tehdit oluşturacak hücum özelliklerine sahip. Şu anki duruma bakıldığında, farklı roller arasındaki ölçekte, en geride oynayan Guijarro ile daha çok box-to-box orta saha oyuncusu olan Bonmati arasında bir yerde duruyor gibi görünüyor. Kariyeri ilerledikçe bunun nasıl değişeceği ve gelişeceği merak konusu.

    Şimdi ne olacak?

    Serrajordi'nin bu seviyede ilk yılını geçirdiğini düşünmek, bu zorlu görevi ne kadar iyi üstlendiği göz önüne alındığında gerçekten şaşırtıcı. O, her şeyi fetheden bu Barcelona takımının alt yapısının ne kadar iyi olduğunun bir başka örneği ve kulübün genç yeteneklerini nasıl geliştirdiğinin ve onlara ne kadar güvendiğinin bir kanıtı. Serrajordi, Camara ve diğer genç oyuncuların etkisi olmasaydı, ekonomik sorunları nedeniyle Barça'nın sezonu bu kadar başarılı olamazdı. 18 yaşındaki oyuncu Cumartesi günkü Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de yer alırsa, bu fırsatı kesinlikle hak etmiş olacak.

    GOAL'un 2026 NXGN listesinde dördüncü sırada yer alan ve 2028'e kadar yeni bir sözleşme imzalayan 18 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon nasıl bir performans sergileyeceği belirsiz. Sakatlıklar onu bu yıl daha fazla sahaya çıkmaya zorladı, ancak gösterdiği kalite ve sahip olduğu uyum yeteneği, Barça'nın gelecek yıl orta sahada sakatlık konusunda daha şanslı olsa bile, ileride de bolca süre almasını sağlayacaktır.

    Aleixandri, Şubat ayında ön çapraz bağ yırtılması geçirdiği için gelecek sezonun ilk bölümünü kaçıracak ve sözleşmesi sona yaklaşırken London City Lionesses'e transfer olacağı söylentileriyle gündemde olan Putellas'ın geleceği de belirsiz olduğundan, orta saha derinliği Barça için yine hayati önem taşıyacak. Neyse ki, Serrajordi ile takıma hemen katkı sağlayabilecek ve aynı zamanda önümüzdeki yıllarda zirveye ulaşmaya aday harika bir yetenek kazandırmış görünüyorlar.

