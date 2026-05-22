Clara Serrajordi: Alexia Putellas ve Patri Guijarro'yu hayran bırakan Barselona ve İspanya'nın genç yıldızı

Aslında, bir gencin bunu fark etmemesi mazur görülebilir. Ne de olsa, Barça en son La Liga F’yi kazanamadığında o henüz 11 yaşındaydı ve o sezon takım yine de Şampiyonlar Ligi finaline yükselmişti. Bu, çocukken Camp Nou’ya gidip kadın takımının maçlarını izleyebilen genç bir yetenek. Onun büyüdüğü süreçte takımın elde ettiği başarılar inanılmaz.

Ve şimdi, Serrajordi de tüm bunların bir parçası oluyor. Tribünden Guijarro, Alexia Putellas ve Aitana Bonmati gibi oyuncuları izleyip bir gün onlar gibi olmayı umut ettikten sonra, şimdi onlarla birlikte oynuyor ve hiç de yersiz görünmüyor.

Barça bu yıl genç oyunculara güvenmek zorunda kaldı. Mali kısıtlamalar nedeniyle yaz transfer döneminde ilk takıma sadece bir tecrübeli oyuncu katılırken, beş oyuncunun ayrılığı kesinleşti. Ancak bu genç oyuncuların kulübün iç sahada üçlü kupayı kazanmasına ve bu hafta sonu oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı olmak için öne çıkıp gösterdiği performans olağanüstüydü; özellikle Serrajordi'nin performansları göze çarpıyordu.