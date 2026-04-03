City maçı öncesinde... Slott, hem müjdeli bir haber hem de şok edici bir açıklama yaptı!

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile oynanacak maç öncesinde, takımın yaşadığı sakatlık sorunları ışığında, oyuncusu Mohamed Salah'ın fiziksel durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Mohamed Salah, bu yaz kulüpten ayrılacağını ani bir şekilde açıklamasından bu yana ilk kez Liverpool forması giymeye hazır ve müsait hale geldi.

Slott, bacak kırığından sonra kademeli olarak sahalara dönen Alexander-Isaac'ın kadroda yer alabileceğini de dışlamadı.

Salah, uluslararası maçlar arası ara öncesinde Liverpool'un Brighton'a yenildiği maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti, ancak sakatlığından kurtulduktan sonra tam zamanında geri döndü.

Daha sonra iyileşmesi için Mısır milli takım kampından çıkarılan Salah'ın, bu hafta tam antrenmanlara döndükten sonra yarın Pazar günü Manchester City ile oynanacak maça hazır olduğunu Slott teyit etti.

