City maçı öncesinde... Slott, hem müjdeli bir haber hem de şok edici bir açıklama yaptı!

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile oynanacak maç öncesinde, takımın yaşadığı sakatlık sorunları ışığında, oyuncusu Mohamed Salah'ın fiziksel durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Mohamed Salah, bu yaz kulüpten ayrılacağını ani bir şekilde açıklamasından bu yana ilk kez Liverpool forması giymeye hazır ve müsait hale geldi. 

Slott, bacak kırığından sonra kademeli olarak sahalara dönen Alexander-Isaac'ın kadroda yer alabileceğini de dışlamadı.

Salah, uluslararası maçlar arası ara öncesinde Liverpool'un Brighton'a yenildiği maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti, ancak sakatlığından kurtulduktan sonra tam zamanında geri döndü.

Daha sonra iyileşmesi için Mısır milli takım kampından çıkarılan Salah'ın, bu hafta tam antrenmanlara döndükten sonra yarın Pazar günü Manchester City ile oynanacak maça hazır olduğunu Slott teyit etti.

    Isaac'ın katılım konusundaki tutumu

    Mirror sitesi, oyuncusu Isaac'ın yarınki maçla ilgili tutumunu açıklayan Slott'un basın toplantısının ayrıntılarını yayınladı.

    Isaac, 2026 yılında şu ana kadar hiçbir maçta forma giymedi, ancak takım antrenmanlarına geri döndü.

    Her ne kadar ilk 11'de oynaması için henüz erken olsa da, Slott, "İlk 11'de oynaması için henüz erken. Dünkü antrenman, 101 gün sonra yaptığı ilk antrenmandı" dedi.

    "Isaac'ın biraz zamana ihtiyacı var ve onunla dikkatli bir şekilde çalışacağız. Antrenmanlara dönmesi harika, ancak onu sahada görmek daha iyi" diye vurguladı.

    Kadroya girme olasılığı sorulduğunda, Isaac'ın birkaç dakika oynayabileceğini, ancak uzun süre oynamasının zor olduğunu belirtti.

    Alison Becker'in geri dönüş konusundaki tutumu

    Jeremy Frimpong ve Federico Chiesa, Cumartesi günkü maça ne kadar hazır olduklarını belirlemek üzere bugünkü antrenmanda değerlendirmeye tabi tutulacak.

    Kaleci Alisson Becker birkaç hafta sahalardan uzak kalacak, ancak sezon sonunda geri dönecek. Connor Bradley ve Giovanni Leoni ise uzun süreli sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Wataru Endo ise ayak bileği ameliyatının ardından iyileşme sürecine devam ediyor.

    Becker hakkında Slott, "Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçlarında da forma giyemeyecek" dedi.

    "Alisson Becker daha uzun süre sahalardan uzak kalacak, ancak sezon sonuna doğru hazır olmasını bekliyoruz" dedi.

