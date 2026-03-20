City Ground'da transfer söylentileri kızışırken, Elliot Anderson ve Morgan Gibbs-White'a İngiltere temalı Nottingham Forest küme düşme uyarısı geldi
Premier Lig'in alt sıralarındaki mücadele arasında Dünya Kupası hayalleri
Bu sezon dört kalıcı teknik direktör atayarak tarihe geçen Forest, Vitor Pereira’nın kendilerini küme düşme tehlikesinden kurtaracak kişi olmasını umuyor; aynı zamanda Avrupa Ligi çeyrek finallerine doğru olumlu bir ilerleme kaydetmeyi de hedefliyor.
Şampiyonluk ligine giden bir kapı açılırsa, bir sonraki transfer döneminde City Ground'da en iyi yeteneklerin acil satışının yapılması beklenir. Anderson ve Gibbs-White bu kitlesel göçün bir parçası olabilir, ancak onlar Trentside'da birinci lig futbolunu sürdürmeye kararlı.
Her iki oyuncu da bu yaz İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almayı umuyor. Anderson, Thomas Tuchel'in son kadrosuna girmiş durumda ve milli takımda forma giyme sayısını artırmak için mümkün olan en yüksek seviyede düzenli olarak forma giymesi gerekecek.
Forest, Anderson ve Gibbs-White'ı City Ground'da tutabilecek mi?
Anderson'ın adı şimdiden Manchester'ın devleri City ve United ile anılırken, Newcastle'a geri dönme ihtimali de gündemde; Gibbs-White ise hırslı ve cömert harcamalarıyla tanınan Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekiyor.
Bu orta saha ikilisinden en az birinin City Ground'da kalıp kalmayacağı sorulduğunda, eski Reds forveti Harewood - bu yaz öncesinde GOAL'a Dünya Kupası bahisleri hakkında özel bir röportajda - şöyle dedi: “Öyle olduğunu söyleyebilirim. Eğer ligde kalırlarsa, bir yıl daha Premier Lig futbolu oynayacaksınız. Ve bu, en iyi oyuncularınızı elinizde tutmak için çok önemli bir araç.
“Elbette, tüm oyuncular, ben de eski bir oyuncu olarak, oynadığım zamanlarda en iyi liglerde, en üst düzey liglerde oynamak, en iyi takımlarda forma giymek ve kupa kazanmaya çalışmak isteriz. Ve tabii ki, ilk başta Forest onları elinde tutmaya çalışmak zorunda kalır. Ama aynı zamanda, eminim ki kupa kazanmak, iyi performans göstermek ve hatta İngiltere milli takımında oynamak gibi hedefleri vardır. Dolayısıyla, Forest küme düşerse, İngiltere milli takımında oynama ve en üst liglerde yer alma şansları azalır diye düşünüyorum, çünkü bu liglerin ürettiği yetenekler inanılmaz.
“Morgan'ın Man City'ye karşı oynadığı maç, uzun zamandır gördüğüm en iyi performansıydı çünkü herkese hala orada olduğunu göstermek için buna ihtiyacı vardı ve bunu yapmak istiyordu. Ve hiç de yersiz görünmüyordu. Man City'ye karşı oynayarak ve neler yapabileceğini göstererek, elbette, kendini iyi bir şekilde kanıtladı. Anderson da öyle, bunlar birinci sınıf oyuncular. Ama nedense, Forest'ta oynadıklarında, şu anda işler onlar için yolunda gitmiyor.”
Murillo'nun bir gün takımdan ayrılması kaçınılmaz mı?
Forest, Anderson ya da Gibbs-White'dan ayrılmak konusunda isteksiz olsa da, aynı durum Samba kökenli stoper Murillo için de geçerli. 23 yaşındaki bu hücumcu oyuncunun Arsenal, Chelsea, United ve Liverpool'un transfer radarlarına girdiğini söyleniyor.
Bu eğlenceli Güney Amerikalı oyuncunun büyük işler başaracağına inanıp inanmadığı sorulan Harewood, şöyle dedi: “Evet, kesinlikle istikrarlı bir performans sergiliyor. Her hafta, her maçta sahada olan en istikrarlı oyuncu. Stoper olarak 7-8 numara olacağı kesin gibi görünüyor ve bu pozisyon zorlu bir pozisyon çünkü en iyi forvetlerle, en iyi 9 numaralarla karşı karşıya geliyorsunuz. Yani, sağlam bir oyuncu. Hatta ileriye çıktığında da, ara sıra bir gol atmak için ileriye çıktığında tehditkar görünüyor.
“Ama evet, Forest gelecek yıl onu kadroda tutmak için elinden geleni yapacaktır. Umarım Premier Lig'de kalırlar ve onu daha da ikna etmeye çalışırlar. Ancak Forest küme düşerse, onu kadroda tutmakta zorlanacaklarını düşünüyorum.”
Forest için Tottenham ile kritik karşılaşma yaklaşıyor
Forest şu anda küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor ve sadece gol farkı sayesinde son üç takımın dışında kalıyor. Takım, Pazar günü Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak olan, aynı şekilde alt sıralarda yer alan Spurs ile kritik karşılaşma için hazırlanıyor.
Bu maç, her iki kulübün kaderini belirlemede büyük rol oynayabilir. Pereira'nın, Anderson, Gibbs-White ve Murillo gibi oyuncularının en önemli anda görevlerini yerine getirmelerine ihtiyacı var.
