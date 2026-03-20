City Ground'da transfer söylentileri kızışırken, Elliot Anderson ve Morgan Gibbs-White'a İngiltere temalı Nottingham Forest küme düşme uyarısı geldi

Anderson'ın adı şimdiden Manchester'ın devleri City ve United ile anılırken, Newcastle'a geri dönme ihtimali de gündemde; Gibbs-White ise hırslı ve cömert harcamalarıyla tanınan Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekiyor.

Bu orta saha ikilisinden en az birinin City Ground'da kalıp kalmayacağı sorulduğunda, eski Reds forveti Harewood - bu yaz öncesinde GOAL'a Dünya Kupası bahisleri hakkında özel bir röportajda - şöyle dedi: “Öyle olduğunu söyleyebilirim. Eğer ligde kalırlarsa, bir yıl daha Premier Lig futbolu oynayacaksınız. Ve bu, en iyi oyuncularınızı elinizde tutmak için çok önemli bir araç.

“Elbette, tüm oyuncular, ben de eski bir oyuncu olarak, oynadığım zamanlarda en iyi liglerde, en üst düzey liglerde oynamak, en iyi takımlarda forma giymek ve kupa kazanmaya çalışmak isteriz. Ve tabii ki, ilk başta Forest onları elinde tutmaya çalışmak zorunda kalır. Ama aynı zamanda, eminim ki kupa kazanmak, iyi performans göstermek ve hatta İngiltere milli takımında oynamak gibi hedefleri vardır. Dolayısıyla, Forest küme düşerse, İngiltere milli takımında oynama ve en üst liglerde yer alma şansları azalır diye düşünüyorum, çünkü bu liglerin ürettiği yetenekler inanılmaz.

“Morgan'ın Man City'ye karşı oynadığı maç, uzun zamandır gördüğüm en iyi performansıydı çünkü herkese hala orada olduğunu göstermek için buna ihtiyacı vardı ve bunu yapmak istiyordu. Ve hiç de yersiz görünmüyordu. Man City'ye karşı oynayarak ve neler yapabileceğini göstererek, elbette, kendini iyi bir şekilde kanıtladı. Anderson da öyle, bunlar birinci sınıf oyuncular. Ama nedense, Forest'ta oynadıklarında, şu anda işler onlar için yolunda gitmiyor.”