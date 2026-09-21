Cittadella, şu ana kadar sadece Serie C’nin en iyi takımı değil, İtalya’nın en iyisi ve Avrupa’nın en iyilerinden biri: altı maçta altı galibiyet, 18 puan, on gol atıp sadece iki gol yedi. Roberto Musso yönetimindeki bordo-kırmızılı ekip, Musso’nun 2000’den 2011’e kadar futbolcu olarak, ardından da Padovalı ekipte tüm kategorilerde teknik adam olarak görev yaptığı bir kulüpte, Ospitaletto deplasmanı ve Juventus Under 23 karşılaşması gibi zorlu maçlar da oynadı ve üç puanı almaktan hiç geri kalmadı. Bunda, altyapıdan yetişen 2006 doğumlu genç Ukraynalı orta saha Eduard Igantov’un golleri ile Paolucci, Falcinelli, Antonucci ve Barberis’in tecrübesi etkili oldu; bu oyuncuların tamamı Serie A’da da forma giydi. Kesinlikle grubun en iyi takımlarından biri, ancak favori değil: bu unvan, şu anda Treviso ve Trento’ya karşı üst üste aldığı iki beraberlik nedeniyle 4 puan geride olan Union Brescia’ya ait. Grubun bir diğer sürprizi olan ve şu anda dördüncü sırada yer alan Ospitaletto ise tam da Citta’ya yenildi; takım, 2002 doğumlu ve şu ana kadar 3 gol atan golcü Stefanoni önderliğinde ilerliyor. Arzignano da Nanni-Moretti ikilisinin golleri ve asistleriyle iyi gidiyor; Alcione ve Trento’nun, ligde üçüncü sırada yer alan istikrarlı performansı ile Treviso ve Dolomiti Bellunesi de sürpriz takımlar arasında. Buna karşılık Juventus Under 23 kötü durumda: üç yenilgi ve öncesinde üst üste iki beraberlik aldı. Juventus sadece ilk haftayı kazandı, ardından çöktü. Novara, Pro Vercelli, Renate de hayal kırıklığı yaratıyor; iki yıl üst üste playoff oynadıktan sonra son sıraya kadar gerileyen Renate ile Michele Criscitiello’nun Folgore Caratese’si, Sportitalia direktörü olarak, şu ana kadar sadece üç puan toplayabildi.