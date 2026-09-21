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Serie C Serie C / YouTube
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Cittadella, Ravenna ve Sorrento ne sürprizler yaptı! Ama Brescia, Reggiana-Spezia ve Bari kapıda: Serie C'de son durum

İtalya 3. Ligi'nde A, B ve C gruplarına dair ilk bilanço: beklentileri karşılayanlar, beklenmedik çıkışlar ve bazı hayal kırıklıkları...

Serie A, bir ayın ve ligin beş haftasının ardından durdu. İlk değerlendirmelerin zamanı ama yalnızca İtalya’nın en üst kategorisinde değil: Serie C de ilk dönüm noktasına ulaştı; A, B ve C Grupları’nda şu ana kadar altı hafta oynandı ve üçüncü ligde beklenmedik çıkışlar, sürprizler, doğrulanan beklentiler ve hayal kırıklıkları eşliğinde ilk sonuçlar ortaya çıktı.


Ancak eylül ayının sonunda Serie C’nin üç grubuna da bir göz atalım:

  • A Grubu

    Cittadella, şu ana kadar sadece Serie C’nin en iyi takımı değil, İtalya’nın en iyisi ve Avrupa’nın en iyilerinden biri: altı maçta altı galibiyet, 18 puan, on gol atıp sadece iki gol yedi. Roberto Musso yönetimindeki bordo-kırmızılı ekip, Musso’nun 2000’den 2011’e kadar futbolcu olarak, ardından da Padovalı ekipte tüm kategorilerde teknik adam olarak görev yaptığı bir kulüpte, Ospitaletto deplasmanı ve Juventus Under 23 karşılaşması gibi zorlu maçlar da oynadı ve üç puanı almaktan hiç geri kalmadı. Bunda, altyapıdan yetişen 2006 doğumlu genç Ukraynalı orta saha Eduard Igantov’un golleri ile Paolucci, Falcinelli, Antonucci ve Barberis’in tecrübesi etkili oldu; bu oyuncuların tamamı Serie A’da da forma giydi. Kesinlikle grubun en iyi takımlarından biri, ancak favori değil: bu unvan, şu anda Treviso ve Trento’ya karşı üst üste aldığı iki beraberlik nedeniyle 4 puan geride olan Union Brescia’ya ait. Grubun bir diğer sürprizi olan ve şu anda dördüncü sırada yer alan Ospitaletto ise tam da Citta’ya yenildi; takım, 2002 doğumlu ve şu ana kadar 3 gol atan golcü Stefanoni önderliğinde ilerliyor. Arzignano da Nanni-Moretti ikilisinin golleri ve asistleriyle iyi gidiyor; Alcione ve Trento’nun, ligde üçüncü sırada yer alan istikrarlı performansı ile Treviso ve Dolomiti Bellunesi de sürpriz takımlar arasında. Buna karşılık Juventus Under 23 kötü durumda: üç yenilgi ve öncesinde üst üste iki beraberlik aldı. Juventus sadece ilk haftayı kazandı, ardından çöktü. Novara, Pro Vercelli, Renate de hayal kırıklığı yaratıyor; iki yıl üst üste playoff oynadıktan sonra son sıraya kadar gerileyen Renate ile Michele Criscitiello’nun Folgore Caratese’si, Sportitalia direktörü olarak, şu ana kadar sadece üç puan toplayabildi.

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  • B GRUBU

    B Grubu şu ana kadar en güzel, en çekişmeli ve en heyecan verici grup oldu; birbirine denk ve nihai zafere aday birçok takım var. Öne çıkan ekiplerin başında, pazartesi günü Picco'da oynanan gece maçında Vis Pesaro'yu mağlup ederek 16 puanla tek başına liderliğe yükselen Spezia geliyor. Spezia, şu ana kadar 5 galibiyet alırken tek puan kaybını Grosseto deplasmanında yaşadı. 14 puandaki Reggiana da, eski Lecco oyuncusu Hırvat golcü Leon Sipos'un şu ana kadarki 7 golü ve Manolo Portanova'nın katkısıyla dikkat çekiyor. Serie B'den yeni düşen bu iki büyük ekip, hemen yeniden yükselmeyi hedefliyor ancak iki sürpriz takım tarafından yakından takip ediliyor. Bunlardan Ravenna'nın varlığı, geçen sezon play-off'a kalması ve Simone Rabbi'nin Cittadella'dan transfer edilmesi nedeniyle kısmen sürpriz sayılabilir; asıl büyük sürpriz ise henüz hiç yenilmeyen ve 12 puana ulaşan yeni yükselen Grosseto. Lucarelli kardeşlerin Livorno'su da iyi gidiyor, ancak derbide Spezia'ya mağlup oldu. Lorenzo Di Stefano'lu Torres, Forlì ve Atalanta U23 de Guidonia ile birlikte play-off hattında yer alıyor. Pescara ise inişli çıkışlı performansıyla ve şu ana kadarki 8 puanıyla ikna etmiyor. Perugia, üst üste aldığı 3 yenilgiyle; Daniele De Rossi'nin Ostiamare'si de şu ana kadarki 4 mağlubiyetle hayal kırıklığı yaratıyor. Puan tablosunun dibinde ise Vis Pesaro için tam bir felaket yaşanıyor.


  • C Grubu

    C Grubu'nda, A Grubu'nda olduğu gibi, başlangıcıyla herkesi şaşırtan bir takım var: Vincenzo Maiuri'nin ve golcü savunmacı Riccardo Cargnelutti'nin Sorrento'su. Şu ana kadar beş galibiyet ve bir yenilgi aldılar; sonuncusu iç sahada Bari'ye karşı geldi. Hanesine 15 puan yazdıran Sorrento grubun lideri. Onları, zorlu fikstüre rağmen Bari deplasmanındaki beraberlik ve Salerno'daki yenilgiyle sezona çok iyi başlayan Potenza ile Rastelli'nin takımı takip ediyor. Barletta'ya karşı derbide alınan ağır yenilginin etkisini yaşayan ekip, buna rağmen toparlanıp 13 puan topladı ve grubun favorisini zirvenin yalnızca iki puan gerisine taşıdı. Geçen yıl Giana Erminio'yu playofflara taşıyarak çok iyi bir iş çıkaran Vinicio Espinal'ın Casertana'sı da ikna edici bir görüntü sergiliyor ve Jacopo Manconi'nin golleri sayesinde Campania'da bunu sürdürmeyi başarıyor; her zamanki Audace Cerignola da öyle. Picerno ve yine Casertana karşısında iki tökezleme yaşansa da, Stefano Vecchi'nin Inter U23'ü zorlu rakiplere karşı üç galibiyet de aldı ve Güney takımlarıyla kıyaslandığında ezilmiyor gibi görünüyor. Diğer iki büyük ekip Salernitana ve Catania ise biraz fazla zorlanıyor; çok sayıda puan kaybıyla sadece 9 ve 7 puandalar. Casillo ve Auteri'nin yeni Foggia'sı hayal kırıklığı yaratıyor; ilk haftadan bu yana kazanamıyor ve playoff hattında yer alıyor. Aynı durum, sondan ikinci ve son sıradaki, kulüp içi sorunlarla boğuşan iki Calabria ekibi Cosenza ile Crotone için de geçerli.

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