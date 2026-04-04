Çeviri:
"Çirkin ve sert görünüyorum, ama ben de bir insanım" - Real Madrid'i mağlup eden Vedat Muriqi, La Liga'nın devlerine karşı son dakikada attığı galibiyet golünün ardından neden gözyaşlarına boğulduğunu anlatıyor
"Korsan" için adeta bir duygu seli
Kosovalı milli oyuncu, hem saha içinde hem de saha dışında zorlu bir dönem geçirdi; bu da Son Moix'taki son dakikalardaki kahramanlıklarını daha da anlamlı kılıyor. Álvaro Arbeloa'nın takımına karşı attığı belirleyici golün öncesinde Muriqi, Elche maçında kaçırdığı penaltının yükünü ve Türkiye'ye karşı oynanan final maçındaki yenilginin ardından Dünya Kupası'na katılamamanın üzüntüsünü omuzlarında taşıyordu.
Maçın bitiş düdüğünün ardından basına konuşan Mallorca'nın yıldızı, ruhsal durumu hakkında son derece samimi konuştu. "Evet, çünkü iki haftadır bunu yaşıyorum... Dışarıdan bakıldığında çok sert ve çetin görünüyor olsam da, ben de bir insanım ve bazen duygularım ve sinirlerim beni ele geçiriyor," diye itiraf etti ve sezon gol sayısını etkileyici bir 19'a çıkaran golünü değerlendirdi.
Uluslararası hayal kırıklığının yükü
Muriqi için ülkesini temsil etmek kariyerinin zirvesi anlamına geliyor ve son dönemde dünya sahnesinde yerini alamaması onda derin izler bırakmıştı. Forvet, kulüpteki zorluklarla milli takımdaki talihsizliklerin birleşmesinin, golü attıktan sonra yaşadığı duygusal patlamaya nasıl yol açtığını anlattı.
"92. dakikada [Elche karşısında] bir penaltı kaçırmıştım, ardından Dünya Kupası'na gitmek ve hayatımın en büyük hayalini gerçekleştirmek için oynadığımız final maçını kaybetmiştim. Burada 88. dakikada skor 1-0 ve beraberlikti, ve aniden, bir gol, harika bir gol, benim golümle 2-1 kazandık..." diye açıkladı.
Son dakikada attığı galibiyet golü, sadece Mallorca'nın ligde kalma umutlarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda onu Pichichi ödülü yarışında da tuttu. Şu anda 23 golle listenin başında yer alan Kylian Mbappe'ye rakip durumda.
Devlere karşı tüm olasılıklara meydan okuyarak
Bu galibiyet, Mallorca’ya küme düşme mücadelesinde büyük bir moral verdi; takım, küme düşme potasından çıkarak 17. sıraya yükseldi ve küme düşme hattının son sırasında yer alan Elche’nin iki puan üzerine çıktı. Muriqi, takımın İspanyol deviyle oynadıkları maçtan puan almayı gerçekçi bir şekilde beklemediklerini itiraf edecek kadar dürüst davrandı; bu da galibiyeti ev sahibi taraftarlar için daha da gerçeküstü bir deneyim haline getirdi.
Forvet, "Maç başlamadan önce hesap yaparsanız, evinizde oynasanız bile Madrid karşısında sıfırı yazarsınız, dürüst olmak gerekirse," dedi. "Üç puan almak, iyi bir maç oynadığımızı ve bu hafta iyi çalıştığımızı gösteriyor. Şimdi Rayo ve Valencia ile daha fazla maçımız var ve umarım altı puan alırız."
Odak noktası hayatta kalma mücadelesine kayıyor
Real Madrid'i susturan Mallorca, artık sezonun kaderini belirleyecek kritik maçlara odaklanıyor. Muriqi'nin golü, ligin hem üst hem de alt sıralarındaki durumu tamamen değiştirdi ve bu yılki La Liga mücadelesinde sürpriz takımların hâlâ hayatta olduğunu kanıtladı.
Bu arada Madrid, Cumartesi günü Katalan ekibinin Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etmesinin ardından Barcelona'nın 7 puan gerisinde kaldı.