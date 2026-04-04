"Çirkin ve sert görünüyorum, ama ben de bir insanım" - Real Madrid'i mağlup eden Vedat Muriqi, La Liga'nın devlerine karşı son dakikada attığı galibiyet golünün ardından neden gözyaşlarına boğulduğunu anlatıyor

Kosovalı milli oyuncu, hem saha içinde hem de saha dışında zorlu bir dönem geçirdi; bu da Son Moix'taki son dakikalardaki kahramanlıklarını daha da anlamlı kılıyor. Álvaro Arbeloa'nın takımına karşı attığı belirleyici golün öncesinde Muriqi, Elche maçında kaçırdığı penaltının yükünü ve Türkiye'ye karşı oynanan final maçındaki yenilginin ardından Dünya Kupası'na katılamamanın üzüntüsünü omuzlarında taşıyordu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından basına konuşan Mallorca'nın yıldızı, ruhsal durumu hakkında son derece samimi konuştu. "Evet, çünkü iki haftadır bunu yaşıyorum... Dışarıdan bakıldığında çok sert ve çetin görünüyor olsam da, ben de bir insanım ve bazen duygularım ve sinirlerim beni ele geçiriyor," diye itiraf etti ve sezon gol sayısını etkileyici bir 19'a çıkaran golünü değerlendirdi.