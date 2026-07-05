‘Çirkin futbol’ - Kylian Mbappé, turnuvadaki yedinci golüyle Fransa’yı Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdıktan sonra Paraguay’ın ‘kirli’ taktiklerini eleştirdi

Mbappe, Philadelphia’daki kavurucu bir öğleden sonra turnuvadaki yedinci golünü atarak bir kez daha Les Bleus’un kahramanı oldu. 70. dakikada attığı penaltı, iki takım arasında farkı belirlemeye yetti ve Mbappe’yi Altın Ayakkabı yarışında Lionel Messi ile eşit konuma getirdi. Aşırı sıcak ve arka arkaya gelen sert mücadelelere rağmen Fransız kaptan soğukkanlılığını korudu ve daha sonra 2018 şampiyonlarından yumuşak bir oyun bekleyen takımların yanıldıklarını ima etti.

"Ne tür bir maç oynayacağımızı biliyorduk," dedi Mbappe. "Biz de işleri sertleştirebiliriz, bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. Çirkin futbol oynamayı da biliyoruz. Sanırım bizim smokinlerle sahaya çıkacağımızı düşünüyorlardı, ama biz hazırdık."