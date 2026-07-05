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‘Çirkin futbol’ - Kylian Mbappé, turnuvadaki yedinci golüyle Fransa’yı Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdıktan sonra Paraguay’ın ‘kirli’ taktiklerini eleştirdi
Mbappé, Dünya Kupası rakiplerine uyarıda bulundu
Mbappe, Philadelphia’daki kavurucu bir öğleden sonra turnuvadaki yedinci golünü atarak bir kez daha Les Bleus’un kahramanı oldu. 70. dakikada attığı penaltı, iki takım arasında farkı belirlemeye yetti ve Mbappe’yi Altın Ayakkabı yarışında Lionel Messi ile eşit konuma getirdi. Aşırı sıcak ve arka arkaya gelen sert mücadelelere rağmen Fransız kaptan soğukkanlılığını korudu ve daha sonra 2018 şampiyonlarından yumuşak bir oyun bekleyen takımların yanıldıklarını ima etti.
"Ne tür bir maç oynayacağımızı biliyorduk," dedi Mbappe. "Biz de işleri sertleştirebiliriz, bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. Çirkin futbol oynamayı da biliyoruz. Sanırım bizim smokinlerle sahaya çıkacağımızı düşünüyorlardı, ama biz hazırdık."
- Getty Images Sport
Philadelphia’nın sıcağında gerginlikler doruğa ulaştı
Maç, sıcaklığın 100 dereceye ulaştığı aşırı sıcak uyarısı altında oynandı, ancak saha içindeki atmosfer bundan da daha gergindi. Paraguay’ın defansif oyun planı, sürekli fauller ve sözlü atışmalarla Fransa’yı sinirlendirmeye odaklanmıştı; bu da Mbappé ile Matias Galarza arasında birkaç kez gerginlik yaşanmasına neden oldu.
Bu gerginlik maçın bitiş düdüğüyle sona ermedi; oyuncular orta dairede birbirlerine girdi. Paraguay kalecisi Orlando Gill, maç sonrası yaşanan tartışma sırasında Mbappé’nin sırtına bir top bile fırlattı. Gill, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Elini sıkmaya çalıştım ama bana hiç aldırış etmedi, ben de sinirime hakim olamadım,” diyerek Güney Amerika ekibinin hayal kırıklığını dile getirdi.
Fransa, eleme turlarında 'savaşa' hazır
Maçın sonlarında oyuna giren Rayan Cherki, Didier Deschamps’ın kadrosunun dirençliliği konusunda Mbappé’nin görüşlerini yineledi. Orta saha oyuncusu, Fransa’nın yaratıcılığıyla tanınsa da, turnuva futbolunda onları tehlikeli kılan çelik gibi bir yapısı olduğunu belirtti. Bu azimli performans, turnuvanın kritik aşamasına girerken Fransa’nın favori konumunu pekiştirdi.
"Bugün teknik ve taktiksel yeteneklerimizi daha az sergileyeceğimizi biliyorduk," diye açıkladı Cherki. "Herkese, Fransa milli takımının sadece futboldan ibaret olmadığını hatırlattık. Eğer bizimle savaşa girerseniz, bekleyebileceğiniz tepki budur."
- AFP
Deschamps, ‘hileler’ karşısında sergilenen soğukkanlılığı övdü
Deschamps, “elindeki her numarayı” kullandığını iddia ettiği bir rakibe karşı disiplinlerini koruyan oyuncularını hemen övdü. Fransa, önceki dört maçında 13 gol atmış olsa da, bu galibiyet, yoğun baskı altında sonucu korumak için farklı bir olgunluk gerektiriyordu.
"Kolay olmadı. Maçın sonlarında yakaladığımız fırsatlardan birini değerlendirmiş olsaydık, maç çok daha rahat bir şekilde sona ererdi," dedi Fransa teknik direktörü. “Paraguay, elinden gelen her türlü numarayı kullanıyor. Bu, insanların izlemekten keyif aldığı türden bir futbol olmayabilir, ama biz konsantrasyonumuzu kaybetmedik ve bunu başarmak kolay değil.” Defans oyuncusu William Saliba ise maçın fiziksel yapısına ilişkin son sözü şöyle söyledi: “Bir savaş verdik. Savaşı kazandık.”
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