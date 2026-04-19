Çeviri:
Cinnin dehası! Lionel Messi, Inter Miami’nin yeni teknik direktörü Guillermo Hoyos’un “lambayı ovmasıyla” MLS’de muhteşem bir gol hayaline imza attı
Messi, beş gollü heyecan dolu maçı muhteşem bir şekilde sonlandırdı
Arjantinli efsane, Cumartesi gecesi en iyi formunda bir performans sergiledi ve Inter Miami’yi, Mile High’daki Empower Field’da düşmanca bir seyirci kitlesini susturan, beş golün atıldığı nefes kesici bir maçta zorlu bir galibiyete taşıdı. Efsanevi 10 numara, gece boyunca iki gol attı; bunlardan biri, futbol dünyasına onun değişmez dehasını hatırlatan maçın son dakikalarında attığı muhteşem bir gol oldu.
Javier Mascherano'nun ani ayrılışının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan geçici teknik direktör Hoyos, kaptanının tek başına maçları belirleme yeteneğine hayran kaldı. Hoyos, maçın ardından gazetecilere, "Tanrı'nın 10 numaralı oyuncumuza bahşettiği sihir var" dedi. Bu galibiyet, Herons için çok önemliydi. Takım, iki maçlık galibiyetsizlik serisini sonlandırdı ve son haftalarda büyük bir çalkantı yaşayan kulübe çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağladı.
Hoyos lambayı ovuşturur
Maçla ilgili haberler, Mascherano’nun kişisel nedenlerle istifa etmesinin ardından görevi devralan eski sportif direktör Hoyos’a yoğun bir şekilde odaklanmıştı. Messi’nin La Masia’daki yetişme döneminde antrenörlüğünü yapan Hoyos, bir sonuç elde etmek için bu ömür boyu süren bağa güvendi. İkili arasındaki yakınlık, Messi’nin 75.824 kişilik tarihi bir seyirci kitlesi önünde, sonunda Rapids’in direncini kıran bir özgürlükle oynamasıyla açıkça ortaya çıktı.
Hoyos, "2-2'den sonra, dizilişimizi değiştirmek zorunda kaldığımızda önemli bir tepki olduğunu düşünüyorum," dedi. "Ve evet, tekrar edeceğim: sihirli lamba ovuldu ve sadece o (Messi) atabileceği bir gol çıktı. Ona sahip olmak büyük bir nimet." Geçici teknik direktör bu anlardan gözle görülür şekilde etkilendi ve şunları ekledi: "Bugün çok güzel bir deneyim oldu çünkü takımda muazzam kalitede oyuncular var, tarihin en iyi oyuncusu burada. Bu yüzden birçok kez çok duygulandım. Çünkü futbol budur: duygu."
Mile High'da rekor kırılan bir gece
Empower Field at Mile High'daki atmosfer elektrik gibiydi; sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuyu görmek için tarihi bir kalabalık toplanmıştı. 75.824 kişilik seyirci sayısı, MLS tarihindeki en yüksek ikinci tek maç seyirci rekoruna resmen ulaştı ve ligin 2026'da ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na hazırlanırken "Messi etkisi"nin yeni zirvelere ulaşmaya devam ettiğini kanıtladı.
Messi, taraftarları uzun süre bekletmedi ve 18. dakikada penaltıdan skoru açtı, ardından German Berterame farkı ikiye çıkardı. Colorado, ikinci yarıda Rafael Navarro ve Darren Yapi'nin golleriyle cesurca geri dönüşe imza attıysa da, 38 yaşındaki ustanın 79. dakikadaki muhteşem golüne karşı koyamadı ve Miami, son yedi maçında çok ihtiyaç duyduğu ikinci galibiyetini aldı.
Dünya Kupası yılına doğru ivme
Messi’nin Denver’da attığı iki golle sezon gol sayısı yediye yükseldi ve MLS Altın Ayakkabı yarışında liderliğe çok yaklaştı. 38 yaşındaki, iki kez üst üste ligin En Değerli Oyuncusu seçilen Messi, Arjantin'i Kuzey Amerika topraklarında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na taşımaya hazırlanırken, hız kesmeye niyetli olmadığını gösteriyor. Colorado karşısında da gol atan bir diğer Özel Oyuncu German Berterame ile birlikte Messi, Miami'yi yeniden bir güç merkezi haline getiriyor.
Bu galibiyetle Inter Miami, Doğu Konferansı'nda lider Nashville SC'nin sadece bir puan gerisinde, ikinci sıraya yükseldi. Herons, son zamanlarda yaşanan teknik direktör değişikliklerine rağmen şampiyonluk hedeflerinin hala sağlam bir şekilde devam ettiğini kanıtlamak amacıyla, bu ivmeyi hafta ortasında Real Salt Lake ile oynayacakları maça da taşımayı hedefliyor.