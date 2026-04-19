Cinnin dehası! Lionel Messi, Inter Miami’nin yeni teknik direktörü Guillermo Hoyos’un “lambayı ovmasıyla” MLS’de muhteşem bir gol hayaline imza attı

Arjantinli efsane, Cumartesi gecesi en iyi formunda bir performans sergiledi ve Inter Miami’yi, Mile High’daki Empower Field’da düşmanca bir seyirci kitlesini susturan, beş golün atıldığı nefes kesici bir maçta zorlu bir galibiyete taşıdı. Efsanevi 10 numara, gece boyunca iki gol attı; bunlardan biri, futbol dünyasına onun değişmez dehasını hatırlatan maçın son dakikalarında attığı muhteşem bir gol oldu.

Javier Mascherano'nun ani ayrılışının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan geçici teknik direktör Hoyos, kaptanının tek başına maçları belirleme yeteneğine hayran kaldı. Hoyos, maçın ardından gazetecilere, "Tanrı'nın 10 numaralı oyuncumuza bahşettiği sihir var" dedi. Bu galibiyet, Herons için çok önemliydi. Takım, iki maçlık galibiyetsizlik serisini sonlandırdı ve son haftalarda büyük bir çalkantı yaşayan kulübe çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağladı.