"Çim savaşı!" - Arsenal, Diego Simeone'nin "karaburçular" kullandığından şüphelenerek, Atlético Madrid maçı öncesinde UEFA'ya son anda inanılmaz bir talepte bulundu

Arsenal, Madrid’de oynayacakları bu hayati önem taşıyan Avrupa karşılaşmasından sadece birkaç saat önce, UEFA’dan resmi bir saha incelemesi talep ederek alışılmadık bir adım attı. Bu hamle, konuk takımları rahatsız etmek için elindeki her avantajı kullanmasıyla tanınan Diego Simeone’nin takımına karşı oynanacak deplasman maçı öncesindeki yoğun endişe ve hazırlık sürecini gözler önüne seriyor.

Gazeteci Guillem Balague'ye göre, Premier League devi, maç öncesi saha incelemesi sırasında saha zemininden memnun kalmadı. Çimlerin yüksekliğinden şüphelenen Arsenal yetkilileri, resmi kurallara uygunluğunu sağlamak için Avrupa futbolunun yönetim organından fiziksel ölçümler yapılmasını talep etti.