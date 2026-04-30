"Çim savaşı!" - Arsenal, Diego Simeone'nin "karaburçular" kullandığından şüphelenerek, Atlético Madrid maçı öncesinde UEFA'ya son anda inanılmaz bir talepte bulundu
Arsenal taraftarları UEFA'nın müdahalesini istiyor
Arsenal, Madrid’de oynayacakları bu hayati önem taşıyan Avrupa karşılaşmasından sadece birkaç saat önce, UEFA’dan resmi bir saha incelemesi talep ederek alışılmadık bir adım attı. Bu hamle, konuk takımları rahatsız etmek için elindeki her avantajı kullanmasıyla tanınan Diego Simeone’nin takımına karşı oynanacak deplasman maçı öncesindeki yoğun endişe ve hazırlık sürecini gözler önüne seriyor.
Gazeteci Guillem Balague'ye göre, Premier League devi, maç öncesi saha incelemesi sırasında saha zemininden memnun kalmadı. Çimlerin yüksekliğinden şüphelenen Arsenal yetkilileri, resmi kurallara uygunluğunu sağlamak için Avrupa futbolunun yönetim organından fiziksel ölçümler yapılmasını talep etti.
Simeone, 'karabüyü' yapmakla suçlandı
"Yaklaşık bir saat önce yaşanan çim krizinden bahsetmem gerekiyor," dedi Balague, CBS Sports'ta maç öncesi yayını sırasında. "Arsenal'in saha görevlileri, 'Çimler çok uzun. Bundan memnun değiliz' diyerek sahaya geldiler. UEFA'dan çimlerin uzunluğunu ölçmesini istediler. Sonuçtan memnun kalmadılar. Simeone'nin bir tür hile yaptığını düşündüler."
Atletico'nun Şampiyonlar Ligi'nde bu tür suçlamalarla karşı karşıya kalma geçmişi olduğu için bu şüpheler tamamen asılsız değildi. Balague, bu olayın sonucunu şöyle açıkladı: "Bir süre sonra UEFA, hayır, aslında 26 milimetre olduğunu söyledi. Sınır 30'dur, çünkü 21 ile 30 arasında 26 vardır. Burada Barcelona ile oynadıkları zamanki durumla aynıydı."
Barcelona ve Tottenham daha önce hayal kırıklığına uğramıştı
Metropolitano Stadyumu'nun saha koşullarıyla ilgili endişelerini dile getiren ilk kulüp Arsenal değil. Turnuvanın daha önceki aşamalarında, Hansi Flick'in Barcelona'nın deplasmanında bu konuyu UEFA maç delegesiyle görüştüğü görülmüştü. Katalan devi, çimlerin uzunluğunun ritmik pas oyunlarını yavaşlatmak amacıyla kasıtlı olarak ayarlandığını düşünüyordu.
Tottenham Hotspur da benzer sıkıntılar yaşadı; kulüp yönetimi, sahanın oyun yüzeyini ağırlaştırmak için aşırı sulandığını öne sürdü. Bu geçmişteki şikayetlere rağmen, Atletico bu iddiaları sürekli olarak reddetti ve sahanın İspanya'nın başkentindeki yerel hava koşullarına ve sıcaklıklara göre en uygun durumda tutulduğunu savundu.
Saha içindeki mücadele berabere sonuçlandı
Maç öncesi yaşanan "çim savaşı", Arteta'nın takımının ilk maçta zorlu bir mücadelenin ardından 1-1'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldığı fiziksel bir karşılaşmanın zeminini hazırladı. Viktor Gyokeres penaltıdan skoru açarken, Julian Alvarez ikinci yarının başında yine penaltıdan ev sahibi takım adına skoru eşitledi.
Gunners, saha koşullarının Simeone'nin taktiklerine yaradığını düşünmüş olabilir, ancak Madrid'den ayrılırken seri hala başa baş bir durumda. Emirates'te oynanacak rövanş maçında saha yüzeyi muhtemelen çok daha hızlı olacak ve Arteta, takımının finale kalma yolunda bu durumun kendi takımının oyun stiline uygun olmasını umuyor.