Birkaç saat içinde Mısır ve Suudi Arabistan'daki futbol taraftarları ağırlığı yüksek iki geceye tanık oldu; Kingdom Arena'da nefesleri kesen Hilal-İttihad klasikosunun ardından 24 saat sonra Kahire Stadı'nın tribünleri Ahly-Zamalek derbisiyle alev aldı.
Bir yanda milyonların nesilden nesile taşıdığı tarihî bir coşku, diğer yanda yatırımların gücünü Avrupa'nın en büyük liglerinden gelen yıldızlarla birleştiren tırmanan bir rekabet var. Ancak iki tabloda da ortak olan nokta, bu maçların üç puanın sınırlarını aşarak itibar, kalite ve hırs sınavına dönüşmesi.
Her karşılaşmanın koşulları farklı olsa da iki zirve arasındaki kıyaslama taraftarlar, teknik düzey, gol bolluğu ve kulüplerin piyasa değeri ile ilgili dört net farkı ortaya koyuyor.
Ahly, Mısır derbisinde Zamalek'i 2-0 yenerek maçı kazanırken, Hilal Riyad klasikosunu 3-2 kazandı; beş golün atıldığı maçta dengeler son dakikalara kadar değişti.