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الهلال ضد الاتحاد والأهلي مع الزمالكai - Gemini
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Çılgınlıkla lüks arasında: Ahly-Zamalek derbisi ile Hilal-İttihad klasiği arasındaki 4 fark

FEATURES
Zamalek SC - Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier Lig
Al Hilal - Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Premier Lig
Mısır
Suudi Arabistan

Harika bir futbol büyüsü

Birkaç saat içinde Mısır ve Suudi Arabistan'daki futbol taraftarları ağırlığı yüksek iki geceye tanık oldu; Kingdom Arena'da nefesleri kesen Hilal-İttihad klasikosunun ardından 24 saat sonra Kahire Stadı'nın tribünleri Ahly-Zamalek derbisiyle alev aldı.

Bir yanda milyonların nesilden nesile taşıdığı tarihî bir coşku, diğer yanda yatırımların gücünü Avrupa'nın en büyük liglerinden gelen yıldızlarla birleştiren tırmanan bir rekabet var. Ancak iki tabloda da ortak olan nokta, bu maçların üç puanın sınırlarını aşarak itibar, kalite ve hırs sınavına dönüşmesi.

Her karşılaşmanın koşulları farklı olsa da iki zirve arasındaki kıyaslama taraftarlar, teknik düzey, gol bolluğu ve kulüplerin piyasa değeri ile ilgili dört net farkı ortaya koyuyor.

Ahly, Mısır derbisinde Zamalek'i 2-0 yenerek maçı kazanırken, Hilal Riyad klasikosunu 3-2 kazandı; beş golün atıldığı maçta dengeler son dakikalara kadar değişti.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Taraftarın büyüsü: Kahire'nin çılgınlığı ve Riyad'ın coşkusu

    Taraftarlar, zirve mücadelelerine olağanüstü bir hava katma konusunda hâlâ en etkili unsur olmayı sürdürüyor; ancak her ülkenin kendine özgü bir imzası var. Kahire'de, Al Ahly ile Zamalek arasındaki karşılaşmanın biletlerinin tükendiği açıklandı; taraftarlara 40 bin koltuk ayrıldı ve bu sayı her iki kulüp için 20 bin olarak belirlendi.

    İki takımın taraftarları, tarihî ve millî mesajlar taşıyan tribün pankartları açtı. Al Ahly taraftarları "Asrın Kulübü" unvanını kutlarken, Zamalek taraftarları Ekim Savaşı'nın kahramanlarını andı. Böylece iki kutup arasındaki rekabetin doksan dakikanın çok ötesine uzandığı bir kez daha ortaya çıktı.

    Riyad'da ise Al Hilal ile Al Ittihad arasındaki klasiko, yayınlanan raporlara göre 22.808 seyirci izledi. Tribünler arasında tezahürat ve destek konusunda açık bir rekabetin yaşandığı coşkulu bir atmosfer vardı.

    Karşılaşma, başlamadan önce ayrı bir renk kazandı; Mohammed Al Owais, Körfez Kupası 27'nin kupasını taşıyarak sahaya çıktı, iki takımın oyuncuları ise Suudi Arabistan Millî Takımı'nın şampiyonluğunu kutlamak için konuk alayı oluşturdu.

    Mevcut verilere göre, belirlenen seyirci kapasitesi Kahire zirvesine sayısal bir üstünlük sağladı; ancak bu, Riyad'ın atmosferinin kendine özgülüğünü ortadan kaldırmıyor. İki şehirdeki taraftarlar, futbolun yalnızca bir oyun değil, kulüplerin kimliğinin ve tarihinin bir parçası olduğunu teyit ediyor. Dev pankartlar, tezahüratlar ve marşlar arasında tribünler, bu tablonun oluşmasında temel bir ortak oldu.

  • imago-sport-1076863237.jpgNurPhoto

    Teknik kalite: Premier Lig yıldızları damgalarını vuruyor

    Saha içindeki performans açısından bakıldığında, Hilal ile İttihad arasındaki klasiko, ileri hatlarda yer alan isimlerin kalitesi ve boşlukları değerlendirme kabiliyeti sayesinde net bir hücum karakteri taşıdı.

    İngiltere Premier Lig'inden gelen oyuncuların imzası ise doğrudan öne çıktı; zira Hilal'in üç golünü Gabriel Martinelli, Ollie Watkins ve Crysencio Summerville kaydetti. Bu da yeni transferlerin hızlı etkisini ve büyük maçları çözüme ulaştırma kapasitesini teyit etti.

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    Buna karşılık Mısır zirvesi farklı bir şekil aldı; Ahly maçın yönetimini üstlenmeyi ve Zamalek kalesine iki önemli anda ulaşmayı başardı. Önce Mohamed Hany 39. dakikada skoru açtı, ardından Munsif Bakrar 80. dakikada ceza sahası dışından harika bir vuruşla ikinci golü ekledi.

    Maç gol bakımından bereketli değildi, ancak odaklanma ve etkinlik gerektiren çözüm anlarına tanık oldu; bu da bireysel yetenekten daha az önemli olmayan bir özellik.

    Buradaki fark, zirvelerden birinin diğerine karşı mutlak bir teknik üstünlüğe sahip olması değil; Riyad klasikosunun açık alanlarda fark yaratabilen yıldızların değerini göstermesi, Kahire zirvesinin ise rekabet ve baskıyla yüklü bir maçta fırsatları değerlendirmenin ve gerçekçi olmanın önemini ortaya koymasıdır. Her iki durumda da bireysel ve kolektif detaylar, sonucu daha etkili olan takımın lehine belirledi.

  • 5 gol Riyad'da, 2 gol Kahire'de

    Taraftar coşkusu her iki dev maçta da mevcut olsa da, goller Hilal-İttihad klasikosuna gol bolluğu açısından belirgin bir üstünlük kazandırdı. Karşılaşma beş golle sona erdi; Martinelli Hilal adına skoru açtı, Youssef En-Nesyri İttihad için cevap verdi, ardından Watkins liderliği yeniden Zeim'e taşıdı, Summerville üçüncü golü eklerken Steven Bergwijn 89. dakikada penaltıdan farkı bire indirdi.

    Kahire'de ise dev maç Ahly'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Mohamed Hany ilk yarı bitmeden takımını öne geçirdi, son dakikalarda ise sonuç kesinleşti.

    Böylece Riyad klasikosu, Mısır'daki dev maçta atılan iki gole karşılık beş golle öne geçti. Bu fark, iki maçın doğasını yansıtıyor; mutlak bir teknik üstünlük anlamına gelmiyor. Zira gol sayısı oyunun ritminden, hatalardan, ortaya çıkan fırsatlardan ve her takımın maça dönmek için ne kadar ileri atıldığından etkileniyor.

    Bununla birlikte Suudi Arabistan'daki beş gollü maç, izleyiciye daha yoğun bir hücum ziyafeti sundu ve son anlara kadar geri dönüş olasılıklarını canlı tuttu. Mısır'daki dev maç ise Ahly'nin kalesini gole kapatmayı başarması ve farkı geç bir zamanda açmasının ardından daha sınırlı bir netlikle öne çıktı.

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  • Devasa mali farklar: Hilal ve İttihad öne geçiyor

    En büyük fark ise, "Transfermarkt" sitesinin 2026-2027 sezonuna ilişkin tahminlerine göre dört kulübün kadro piyasa değerlerine geçtiğimizde ortaya çıkıyor. Hilal'in piyasa değeri yaklaşık 193,3 milyon euro, İttihad'ın değeri ise 142,55 milyon euro düzeyinde; böylece iki Suudi kulübün toplamı yaklaşık 335,85 milyon euroya ulaşıyor.

    Buna karşılık Al Ahly'nin piyasa değeri yaklaşık 36,2 milyon euro, Zamalek'in ise yaklaşık 16,93 milyon euro olarak tahmin ediliyor; toplam 53,13 milyon euroya ulaşıyor.

    Böylelikle Hilal ve İttihad'ın toplam piyasa değeri, Al Ahly ve Zamalek'in toplamını yaklaşık 282,72 milyon euro aşıyor; bu da Mısırlı ikilinin toplam piyasa değerinin yaklaşık 6,3 katına denk geliyor.

    Bu rakamlar, oyuncuların tahmini değeri açısından Suudi kulüplerine net bir mali üstünlük sağlıyor. Bu durum, Hilal'de Martinelli, Watkins ve Somerville gibi büyük Avrupa liglerinden gelen öne çıkan isimlerin bulunmasıyla ve İttihad'da yüksek değerli profesyoneller grubunun yer almasıyla da örtüşüyor.

    Ancak piyasa değeri, oyuncuların transfer piyasasındaki değerine ilişkin bir tahmin olmaya devam ediyor; tek bir maçtaki performans kalitesinin doğrudan bir ölçüsü ya da kupa kazanmanın garantisi değil.

    Sonuç olarak iki derbi, futbolun büyüsünün birbirinden farklı iki unsurunu bir araya getirdi: Kahire'de muazzam bir tarihsel ve taraftar derinliği, Riyad'da ise dev yatırımlar ve yüksek piyasa değerine sahip yıldızlar.

    Hilal ve İttihad mali göstergede açık biçimde öne geçerken, taraftarlar ve saha içindeki etkinlik her karşılaşmanın tablosunu belirleyen iki kritik unsur olarak kaldı. İki maç, futbolun yalnızca paraya ya da isimlere indirgenemeyeceğini, aksine her takımın sahip olduğu imkânları performansa ve sonuca dönüştürme becerisinde yattığını teyit etti.