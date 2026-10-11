Taraftarlar, zirve mücadelelerine olağanüstü bir hava katma konusunda hâlâ en etkili unsur olmayı sürdürüyor; ancak her ülkenin kendine özgü bir imzası var. Kahire'de, Al Ahly ile Zamalek arasındaki karşılaşmanın biletlerinin tükendiği açıklandı; taraftarlara 40 bin koltuk ayrıldı ve bu sayı her iki kulüp için 20 bin olarak belirlendi.

İki takımın taraftarları, tarihî ve millî mesajlar taşıyan tribün pankartları açtı. Al Ahly taraftarları "Asrın Kulübü" unvanını kutlarken, Zamalek taraftarları Ekim Savaşı'nın kahramanlarını andı. Böylece iki kutup arasındaki rekabetin doksan dakikanın çok ötesine uzandığı bir kez daha ortaya çıktı.

Riyad'da ise Al Hilal ile Al Ittihad arasındaki klasiko, yayınlanan raporlara göre 22.808 seyirci izledi. Tribünler arasında tezahürat ve destek konusunda açık bir rekabetin yaşandığı coşkulu bir atmosfer vardı.

Karşılaşma, başlamadan önce ayrı bir renk kazandı; Mohammed Al Owais, Körfez Kupası 27'nin kupasını taşıyarak sahaya çıktı, iki takımın oyuncuları ise Suudi Arabistan Millî Takımı'nın şampiyonluğunu kutlamak için konuk alayı oluşturdu.

Mevcut verilere göre, belirlenen seyirci kapasitesi Kahire zirvesine sayısal bir üstünlük sağladı; ancak bu, Riyad'ın atmosferinin kendine özgülüğünü ortadan kaldırmıyor. İki şehirdeki taraftarlar, futbolun yalnızca bir oyun değil, kulüplerin kimliğinin ve tarihinin bir parçası olduğunu teyit ediyor. Dev pankartlar, tezahüratlar ve marşlar arasında tribünler, bu tablonun oluşmasında temel bir ortak oldu.