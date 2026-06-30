"Çılgınlık, yıkıcı, utanç verici": Jürgen Klinsmann, Dünya Kupası'ndaki rezil performansın ardından DFB takımını yerden yere vurdu

Eski Almanya milli takım teknik direktörü, özellikle oyuncuların sahadaki performansını ve tutumunu eleştirdi. “Ve turnuvadan elenme şeklimiz büyük bir hayal kırıklığı. Takım, 120 dakika boyunca kontrolü ele almaya hazır değildi. Çok güçlü bir Paraguay takımına karşı mücadeleye girebilmek için yeterli enerjileri yoktu, yeterince kararlı ve agresif değillerdi,” diye değerlendirdi 61 yaşındaki teknik adam.

Klinsmann’a göre, normal süre ve uzatmalardaki eksikliklerin yanı sıra, Alman milli takımı penaltı atışlarındaki belirleyici mücadelede zihinsel ve stratejik zayıflıklar da sergiledi. Üstüne üstlük, maçın sonunda takım sanki penaltı atışlarına hazırlıklı değilmiş gibi göründü, diye ekledi Klinsmann. "Bu bizim için inanılmaz bir durum, çünkü normalde penaltı atışlarını severiz. Bugün elenme şeklimiz yıkıcı ve utanç verici," dedi.