"Bu, Almanya'daki herkes için çok üzücü bir gün," diyen 1990 Dünya Şampiyonu, takımın sergilediği performanstan derin bir şok yaşadı. O da bu kadar erken bir elenmeyi beklemiyordu.
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"Çılgınlık, yıkıcı, utanç verici": Jürgen Klinsmann, Dünya Kupası'ndaki rezil performansın ardından DFB takımını yerden yere vurdu
Eski Almanya milli takım teknik direktörü, özellikle oyuncuların sahadaki performansını ve tutumunu eleştirdi. “Ve turnuvadan elenme şeklimiz büyük bir hayal kırıklığı. Takım, 120 dakika boyunca kontrolü ele almaya hazır değildi. Çok güçlü bir Paraguay takımına karşı mücadeleye girebilmek için yeterli enerjileri yoktu, yeterince kararlı ve agresif değillerdi,” diye değerlendirdi 61 yaşındaki teknik adam.
Klinsmann’a göre, normal süre ve uzatmalardaki eksikliklerin yanı sıra, Alman milli takımı penaltı atışlarındaki belirleyici mücadelede zihinsel ve stratejik zayıflıklar da sergiledi. Üstüne üstlük, maçın sonunda takım sanki penaltı atışlarına hazırlıklı değilmiş gibi göründü, diye ekledi Klinsmann. "Bu bizim için inanılmaz bir durum, çünkü normalde penaltı atışlarını severiz. Bugün elenme şeklimiz yıkıcı ve utanç verici," dedi.
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Klinsmann: "Bu, Almanya'yı derin bir çukura sürükler"
Alman futbolu için bu yeni başarısızlık, uluslararası turnuvalarda süregelen spor krizinin şimdilik en dip noktası anlamına geliyor. Klinsmann için geçmiş turnuvalarla olan benzerlikler gözden kaçmayacak kadar açık.
On altıncı turda elenmek, 2018 Rusya Dünya Kupası ve 2022 Katar Dünya Kupası'nda yaşanan iki grup aşaması fiyaskosu kadar korkunç. "Bu, Almanya'yı derin bir çukura sürüklüyor," diyen Klinsmann, bu görüşünde yalnız değil.
Lothar Matthäus, yaşanan bu yeni utanç verici durumun ardından, 32 yıl önce ABD’de düzenlenen 1994 Dünya Kupası’ndaki fiyaskoyla paralellikler gördü ve Alman milli takımında büyük çatışma kaynaklarının olduğunu ortaya koydu.
Almanya, Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yarattı
Salı gecesi yaşanan acı elenme, turnuva boyunca sergilenen spor açısından büyük ölçüde ilhamdan yoksun performansın bir sonucu oldu. DFB milli takımı, grup aşamasında bile önemli performans dalgalanmaları sergilemişti.
Turnuvanın açılış maçında zayıf rakip Curacao’ya karşı 7-1’lik bir galibiyetle beklenen bir başlangıç yapsa da, takım Fildişi Sahili’ne karşı son dakikada elde ettiği galibiyette bile büyük zorluklar yaşadı. Grup aşamasının son maçında ise Ekvador’a karşı hak ettiği 1-2’lik bir mağlubiyet aldı.