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"Çılgınlık olurdu" - Lionel Scaloni, Arjantin'in Yeşil Burun Adaları karşısında tüm zamanların en büyük Dünya Kupası sürprizini kıl payı atlatmasına ilişkin yorumda bulundu
Arjantin, Yeşil Burun Adaları karşısında büyük bir tehlikeyi atlattı
Scaloni’nin Arjantin milli takım teknik direktörü olarak çıktığı 100. maç, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları’nın Albiceleste’yi sonuna kadar zorlamasıyla neredeyse bir felaketle sonuçlanıyordu. Arjantin, beklendiği gibi maçı domine edemedi ve uzatmalara gitti; ancak sonunda 3-2’lik galibiyetle son 16’ya kalmayı başardı. Yeşil Burun Adaları'nın mücadeleci performansı, Scaloni'nin takımını son dönem uluslararası tarihinin en zorlu eleme maçlarından birinde hayatta kalma mücadelesi vermeye zorladı.
- Getty Images Sport
Dönüm noktası niteliğindeki bir gece üzerine düşünceler
Scaloni, bu maçın kendisi için 100. maç olması nedeniyle özel bir öneme sahip olduğunu kabul ederken, Arjantin’in ne kadar az farkla şok bir elenmeden kurtulduğunu da vurguladı.
TyC Sports'un aktardığına göre Scaloni, "Bu takım asla pes etmez. 100. maçımda kaybetmek çılgınca olurdu, ama futbol budur," dedi. "Çok zorlu bir maçtı. Her zaman olumlu yanları görmek gerekir; bu takım asla pes etmez. Rakiplerimizi tebrik ediyorum; 'kolay rakip yoktur' derler ya... bugün onlar da harika bir takım olduklarını gösterdiler."
Zaferine rağmen çıkarılan dersler
Scaloni, oyuncularının 120 dakikalık maç boyunca yorgunluğun ve taktiksel aksiliklerin üstesinden gelmelerinin ardından karakterlerini övdü. Arjantin teknik direktörü, takımının maçın büyük bölümünü kontrol etmesine rağmen hiçbir zaman rahat hissetmediğini de itiraf etti.
"Biraz şüpheciyim ve kendimizi hiçbir zaman turu geçmiş olarak görmüyorum," diye itiraf etti. "Bunu tecrübelerimden öğrendim. Ancak maçın çirkin geçtiği doğru, oyunu kontrol eden taraf biz olsak da sonuç tersine de dönebilirdi.
"Bana turnuva tablosunda daha kolay bir gruptaki olduğumuzu söylemişlerdi. Artık kolay maç olmadığını anladılar. Zor olacağını biliyorduk. Çok zorlandık, galibiyeti hak ettik, ancak rakip işimizi zorlaştırdı. Olumsuz yönleri oyuncularla konuşacağım, ancak olumlu yönlere odaklanacağım: takım sürekli saldırdı, darbeyi emdik ve galibiyetle ayrıldık."
- Getty Images Sport
Mısır ile karşılaşmaya hazırlanın
Bu galibiyetle Albiceleste, 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Takım, Salı günü Atlanta’da, penaltı atışlarında Avustralya’yı yenen Mısır ile karşılaşacak.
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