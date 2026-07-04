"Çılgınlık olurdu" - Lionel Scaloni, Arjantin'in Yeşil Burun Adaları karşısında tüm zamanların en büyük Dünya Kupası sürprizini kıl payı atlatmasına ilişkin yorumda bulundu

Scaloni, bu maçın kendisi için 100. maç olması nedeniyle özel bir öneme sahip olduğunu kabul ederken, Arjantin’in ne kadar az farkla şok bir elenmeden kurtulduğunu da vurguladı.

TyC Sports'un aktardığına göre Scaloni, "Bu takım asla pes etmez. 100. maçımda kaybetmek çılgınca olurdu, ama futbol budur," dedi. "Çok zorlu bir maçtı. Her zaman olumlu yanları görmek gerekir; bu takım asla pes etmez. Rakiplerimizi tebrik ediyorum; 'kolay rakip yoktur' derler ya... bugün onlar da harika bir takım olduklarını gösterdiler."