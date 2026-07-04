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Lionel Scaloni Argentina 2026Getty
Yosua Arya

Çeviri:

"Çılgınlık olurdu" - Lionel Scaloni, Arjantin'in Yeşil Burun Adaları karşısında tüm zamanların en büyük Dünya Kupası sürprizini kıl payı atlatmasına ilişkin yorumda bulundu

L. Scaloni
Arjantin
Arjantin - Yeşil Burun Adaları
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası

Lionel Scaloni, Arjantin’in Yeşil Burun Adaları karşısında büyük bir tehlikeyi atlatmasının ardından, teknik direktörlükteki 100. maçını kaybetmesinin “çılgınca” olacağını kabul etti. Lionel Messi ve takım arkadaşları, bir üst tura çıkmak için uzatmalara ihtiyaç duydu; teknik direktör ise zorlu mücadelenin ardından oyuncularının direncini övdü.

  • Arjantin, Yeşil Burun Adaları karşısında büyük bir tehlikeyi atlattı

    Scaloni’nin Arjantin milli takım teknik direktörü olarak çıktığı 100. maç, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları’nın Albiceleste’yi sonuna kadar zorlamasıyla neredeyse bir felaketle sonuçlanıyordu. Arjantin, beklendiği gibi maçı domine edemedi ve uzatmalara gitti; ancak sonunda 3-2’lik galibiyetle son 16’ya kalmayı başardı. Yeşil Burun Adaları'nın mücadeleci performansı, Scaloni'nin takımını son dönem uluslararası tarihinin en zorlu eleme maçlarından birinde hayatta kalma mücadelesi vermeye zorladı.

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    Dönüm noktası niteliğindeki bir gece üzerine düşünceler

    Scaloni, bu maçın kendisi için 100. maç olması nedeniyle özel bir öneme sahip olduğunu kabul ederken, Arjantin’in ne kadar az farkla şok bir elenmeden kurtulduğunu da vurguladı.

    TyC Sports'un aktardığına göre Scaloni, "Bu takım asla pes etmez. 100. maçımda kaybetmek çılgınca olurdu, ama futbol budur," dedi. "Çok zorlu bir maçtı. Her zaman olumlu yanları görmek gerekir; bu takım asla pes etmez. Rakiplerimizi tebrik ediyorum; 'kolay rakip yoktur' derler ya... bugün onlar da harika bir takım olduklarını gösterdiler."

  • Zaferine rağmen çıkarılan dersler

    Scaloni, oyuncularının 120 dakikalık maç boyunca yorgunluğun ve taktiksel aksiliklerin üstesinden gelmelerinin ardından karakterlerini övdü. Arjantin teknik direktörü, takımının maçın büyük bölümünü kontrol etmesine rağmen hiçbir zaman rahat hissetmediğini de itiraf etti.

    "Biraz şüpheciyim ve kendimizi hiçbir zaman turu geçmiş olarak görmüyorum," diye itiraf etti. "Bunu tecrübelerimden öğrendim. Ancak maçın çirkin geçtiği doğru, oyunu kontrol eden taraf biz olsak da sonuç tersine de dönebilirdi.

    "Bana turnuva tablosunda daha kolay bir gruptaki olduğumuzu söylemişlerdi. Artık kolay maç olmadığını anladılar. Zor olacağını biliyorduk. Çok zorlandık, galibiyeti hak ettik, ancak rakip işimizi zorlaştırdı. Olumsuz yönleri oyuncularla konuşacağım, ancak olumlu yönlere odaklanacağım: takım sürekli saldırdı, darbeyi emdik ve galibiyetle ayrıldık."

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