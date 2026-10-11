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Çılgınlık ile konfor arasında: Ahly-Zamalek derbisi ile Hilal-İttihad klasiği arasındaki 4 fark

FEATURES
Zamalek SC - Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier Lig
Al Hilal - Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Premier Lig
Mısır
Suudi Arabistan

Muhteşem futbol büyüsü

Birkaç saat içinde, Mısır ve Suudi Arabistan'daki futbol taraftarları ağır sıklet iki geceye tanıklık etti; Krallık Arena'da nefesleri kesen Hilal-İttihad klasikosundan 24 saat sonra Kahire Stadı'nın tribünleri Ahly-Zamalek derbisiyle alev aldı.

Bir yanda milyonların nesiller boyu devrettiği tarihi bir coşku, diğer yanda yatırımların gücünü Avrupa'nın en büyük liglerinden gelen yıldızlarla birleştiren tırmanan bir rekabet var. Ancak iki tablonun ortak noktası, bu maçların üç puanın sınırlarını aşarak itibar, kalite ve hırs testine dönüşmesi.

Her karşılaşmanın koşulları farklı olsa da, iki zirve maçı arasındaki karşılaştırma taraftarlar, teknik düzey, gol bolluğu ve kulüplerin piyasa değeri açısından dört net farkı ortaya koyuyor.

Ahly, Mısır derbisinde Zamalek'i 2-0 yenerek maçı kazanırken, Hilal Riyad klasikosunu 3-2 kazandı; beş golün atıldığı ve son dakikalara kadar süren gelgitlerin yaşandığı bir mücadeleydi.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Taraftarın büyüsü: Kahire'nin çılgınlığı ve Riyad'ın coşkusu

    Taraftarlar, zirve mücadelelerine olağanüstü bir hava katma konusunda en güçlü unsur olmayı sürdürüyor; ancak her ülkenin kendine özgü bir imzası var. Kahire'de Ahly ile Zamalek arasındaki karşılaşmanın biletlerinin tükendiği duyuruldu; taraftarlar için her kulübe 20 bin olmak üzere toplam 40 bin koltuk ayrıldı.

    İki takımın taraftarları, tarihi ve milli mesajlar taşıyan tribün pankartları açtı. Ahly taraftarları "Yüzyılın Kulübü" unvanını kutlarken, Zamalek taraftarları Ekim Savaşı kahramanlarını andı. Böylece iki dev arasındaki rekabetin doksan dakikanın çok ötesine uzandığı bir kez daha ortaya çıktı.

    Riyad'da ise Hilal ile İttihad arasındaki klasikoda, yayımlanan raporlara göre 22.808 seyirci tribünlerdeydi. Coşkulu bir atmosferde, tribünler arasında tezahürat ve destek konusunda açık bir rekabet yaşandı.

    Karşılaşma başlamadan önce de ayrı bir renk kazandı: Mohammed Al-Owais, Körfez Kupası 27'nin kupasını taşıyarak sahaya girdi ve iki takımın oyuncuları, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın şampiyonluğunu kutlamak için konuk alayı oluşturdu.

    Mevcut sayılara göre, belirlenen seyirci kapasitesi Kahire zirvesine sayısal bir üstünlük sağladı; ancak bu, Riyad'ın atmosferinin kendine özgülüğünü ortadan kaldırmıyor. Her iki şehirdeki taraftarlar, futbolun yalnızca bir oyun değil, kulüplerin kimliğinin ve tarihinin bir parçası olduğunu teyit ediyor. Dev pankartlar, tezahüratlar ve marşlar arasında tribünler, bu manzaranın oluşmasında temel bir ortak oldu.

  • imago-sport-1076863237.jpgNurPhoto

    Teknik kalite: Premier Lig yıldızları imzalarını atıyor

    Saha içi performans açısından Hilal ile İttihad arasındaki klasiko, hücum hatlarındaki isimlerin kalitesi ve boşlukları kullanma yetenekleri sayesinde belirgin bir hücum karakteri taşıdı.

    İngiltere Premier Lig'inden gelen oyuncuların etkisi doğrudan öne çıktı; Gabriel Martinelli, Ollie Watkins ve Crysencio Summerville, Hilal'in üç golünü kaydederek yeni transferlerin hızlı etkisini ve büyük maçları belirleme kapasitesini teyit etti.

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    Buna karşılık Mısır derbisi farklı bir görünüm aldı; Ahly, maçın yönetimini üstlenerek iki önemli anda Zamalek kalesine ulaşmayı başardı. Mohamed Hany 39. dakikada skoru açtı, ardından Munsıf Bekrar 80. dakikada ceza sahası dışından harika bir vuruşla ikinci golü ekledi.

    Maç gol bakımından bereketli değildi, ancak konsantrasyon ve etkinlik gerektiren belirleyici anlara sahne oldu; bu da bireysel yetenekten daha az önemli olmayan bir özellik.

    Buradaki fark, iki derbiden birinin diğerine mutlak bir teknik üstünlüğe sahip olması değil; Riyad klasikosu, açık alanlarda farkı yaratabilen yıldızların değerini gösterdi, Kahire derbisi ise rekabet ve baskıyla dolu bir maçta fırsatları değerlendirmenin ve gerçekçi olmanın önemini ortaya koydu. Her iki durumda da bireysel ve takım halindeki detaylar, sonucu daha etkili olan takımın lehine belirledi.

  • Riyad'da 5 gol, Kahire'de ise iki gol

    Taraftar heyecanı iki dev maçta da sahaya yansıdıysa da, goller Hilal-İttihad klasiğine gol bolluğu açısından belirgin bir üstünlük kazandırdı. Karşılaşma beş golle sona erdi: Martinelli Hilal adına skoru açtı, Youssef En-Nesyri İttihad için cevabı verdi, ardından Watkins Zaim'i yeniden öne geçirdi, Summerville üçüncü golü ekledi, Steven Bergwijn ise 89. dakikada penaltıdan farkı bire indirdi.

    Kahire'de ise dev maç, Ahly'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Mohamed Hany ilk yarı bitmeden takımını öne geçirdi, son dakikalarda ise sonucu kesinleştiren gol geldi.

    Böylece Riyad klasiği, Mısır'daki dev maçın iki golüne karşılık beş golle öne çıktı. Bu fark, iki maçın doğasını yansıtıyor; mutlak bir teknik üstünlüğü göstermesi şart değil. Çünkü gol sayısı oyunun temposundan, hatalardan, ortaya çıkan fırsatlardan ve her takımın maça dönme arayışındaki hücum isteğinden etkilenir.

    Bununla birlikte Suudi Arabistan'daki beş gollü maç, izleyiciye daha yoğun bir hücum ziyafeti sundu ve son anlara kadar geri dönüş olasılıklarını canlı tuttu. Mısır'daki dev maç ise daha sınırlı bir skor üstünlüğüyle öne çıktı; Ahly kalesini gole kapatmayı başardı ve farkı geç bir dakikada ikiye çıkardı.

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  • Dev mali farklar: Al Hilal ve Al Ittihad öne geçiyor

    En büyük fark ise, "Transfermarkt" sitesinin 2026-2027 sezonu tahminlerine göre dört kulübün kadro piyasa değerlerine geçildiğinde ortaya çıkıyor. Hilal'in piyasa değeri yaklaşık 193,3 milyon euro, İttihad'ın değeri ise 142,55 milyon euroya ulaşıyor; böylece iki Suudi kulübünün toplamı yaklaşık 335,85 milyon euro oluyor.

    Buna karşılık Ahly'nin piyasa değeri yaklaşık 36,2 milyon euro, Zamalek'in ise yaklaşık 16,93 milyon euro olarak hesaplanıyor; toplamda 53,13 milyon euroya ulaşıyorlar.

    Böylece Hilal ile İttihad'ın toplam piyasa değeri, Ahly ile Zamalek'in toplam değerini yaklaşık 282,72 milyon euro aşıyor; yani Mısırlı ikilinin toplam piyasa değerinin neredeyse 6,3 katına denk geliyor.

    Bu rakamlar, oyuncuların tahmini değeri açısından Suudi kulüplerine net bir mali üstünlük sağlıyor. Bu durum, Hilal'de Martinelli, Watkins ve Somerville gibi büyük Avrupa liglerinden gelen öne çıkan isimlerin bulunmasıyla ve İttihad'da yüksek değerli profesyonellerden oluşan bir grubun yer almasıyla da örtüşüyor.

    Ancak piyasa değeri, oyuncuların transfer piyasasındaki değerine dair bir tahmin olmaya devam ediyor; tek bir maçtaki performans kalitesinin doğrudan bir ölçüsü ya da kupa kazanmanın garantisi değil.

    Sonuç olarak iki dev maç, futbolun büyüsüne ait iki farklı unsuru bir araya getirdi: Kahire'de muazzam bir tarihsel ve taraftar derinliği, Riyad'da ise büyük yatırımlar ve yüksek piyasa değerine sahip yıldızlar.

    Hilal ve İttihad mali göstergede açık biçimde öne geçerken, taraftarlar ve saha içindeki etkinlik her karşılaşmanın tablosunu şekillendiren belirleyici iki faktör olmaya devam etti. Böylece iki maç, futbolun yalnızca paraya veya isimlere indirgenemeyeceğini, her takımın sahip olduğu imkânları performansa ve sonuca dönüştürme kabiliyetinde yattığını teyit etti.