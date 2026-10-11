Birkaç saat içinde, Mısır ve Suudi Arabistan'daki futbol taraftarları ağır sıklet iki geceye tanıklık etti; Krallık Arena'da nefesleri kesen Hilal-İttihad klasikosundan 24 saat sonra Kahire Stadı'nın tribünleri Ahly-Zamalek derbisiyle alev aldı.

Bir yanda milyonların nesiller boyu devrettiği tarihi bir coşku, diğer yanda yatırımların gücünü Avrupa'nın en büyük liglerinden gelen yıldızlarla birleştiren tırmanan bir rekabet var. Ancak iki tablonun ortak noktası, bu maçların üç puanın sınırlarını aşarak itibar, kalite ve hırs testine dönüşmesi.

Her karşılaşmanın koşulları farklı olsa da, iki zirve maçı arasındaki karşılaştırma taraftarlar, teknik düzey, gol bolluğu ve kulüplerin piyasa değeri açısından dört net farkı ortaya koyuyor.

Ahly, Mısır derbisinde Zamalek'i 2-0 yenerek maçı kazanırken, Hilal Riyad klasikosunu 3-2 kazandı; beş golün atıldığı ve son dakikalara kadar süren gelgitlerin yaşandığı bir mücadeleydi.