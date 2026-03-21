Vitality Stadyumu'nda uzun süreler boyunca United, Carrick yönetiminde bir üç puanı daha kazanmaya doğru ilerleyen bir takım gibi görünüyordu. Bruno Fernandes 60. dakikada penaltıdan golü atarak United'a üstünlüğü sağladı ve James Hill'in kendi kalesine attığı golle Carrick'in takımı, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını daha da güçlendirecek gibi görünüyordu.

Ancak ardından, teknik direktörün maç sonrası röportajlarında öfkelendiği sorunlar ortaya çıktı. İkinci yarıda Amad Diallo, ceza sahası içinde Adrien Truffert tarafından itildi. Bu olay, bu sezon daha önce verilen bazı fauller kadar sert görünüyordu, ancak hakem Stuart Attwell bunu görmezden geldi. VAR da onu destekleyerek, penaltı verilmesini gerektirecek kadar temas olmadığını belirtti. Sahanın bir ucundaki bu olaydan sonra Bournemouth atağa çıktı ve Ryan Christie skoru eşitledi.

Carrick, Sky Sports'a "Öne geçmek ve maçta biraz daha rahat oynamak için yeterli gücümüz olduğunu düşünüyordum" dedi. "Golü bulduk, bir penaltı daha almalıydık. Birini veriyorsan, diğerini de vermelisin. Bana göre ikisi de neredeyse aynı, iki elle tutma, yani her halükarda birinde hata yaptı. Birini verip diğerini vermemek, bunu kafam almıyor. Bu çılgınlık. Bu yüzden karşı sahaya geçtiler, gol attılar ve ondan sonra gerçekten kaos yaşandı."