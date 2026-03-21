"Çılgınca... akıl almaz!" - Michael Carrick, Manchester United'ın berabere kaldığı maçta Bournemouth lehine verilen penaltı kararlarına öfkelendi
Kırmızı Şeytanlar Güney Kıyısı'nda işleri batırdı
Vitality Stadyumu'nda uzun süreler boyunca United, Carrick yönetiminde bir üç puanı daha kazanmaya doğru ilerleyen bir takım gibi görünüyordu. Bruno Fernandes 60. dakikada penaltıdan golü atarak United'a üstünlüğü sağladı ve James Hill'in kendi kalesine attığı golle Carrick'in takımı, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını daha da güçlendirecek gibi görünüyordu.
Ancak ardından, teknik direktörün maç sonrası röportajlarında öfkelendiği sorunlar ortaya çıktı. İkinci yarıda Amad Diallo, ceza sahası içinde Adrien Truffert tarafından itildi. Bu olay, bu sezon daha önce verilen bazı fauller kadar sert görünüyordu, ancak hakem Stuart Attwell bunu görmezden geldi. VAR da onu destekleyerek, penaltı verilmesini gerektirecek kadar temas olmadığını belirtti. Sahanın bir ucundaki bu olaydan sonra Bournemouth atağa çıktı ve Ryan Christie skoru eşitledi.
Carrick, Sky Sports'a "Öne geçmek ve maçta biraz daha rahat oynamak için yeterli gücümüz olduğunu düşünüyordum" dedi. "Golü bulduk, bir penaltı daha almalıydık. Birini veriyorsan, diğerini de vermelisin. Bana göre ikisi de neredeyse aynı, iki elle tutma, yani her halükarda birinde hata yaptı. Birini verip diğerini vermemek, bunu kafam almıyor. Bu çılgınlık. Bu yüzden karşı sahaya geçtiler, gol attılar ve ondan sonra gerçekten kaos yaşandı."
Maguire'ın kırmızı kartı, Manchester United'ın sıkıntılarını daha da artırdı
Penaltı kararı verilmemesinin ardından yaşananlar, Manchester United açısından zaten zor olan durumu daha da kötüleştirdi. Harry Maguire, ceza sahası içinde Evanilson’u tutarak kırmızı kart gördü; Carrick bu kararın bir miktar haklı gerekçeleri olabileceğini kabul etse de, daha önce Bournemouth ceza sahasında verilen penaltı kararının reddedilmesi göz önüne alındığında bu durum daha da sinir bozucu hale geldi.
Carrick şöyle konuştu: "Gerçekten nereden başlasam ki? Dinleyin, belki Harry'yi geçmiştir ve bu doğru bir karardır, o da bunu vermiştir. Bununla ilgili çok fazla bir sorunum yok, dürüst olmak gerekirse tekrar izlemedim, ama bence eğer onu geçip kaleye doğru ilerliyorsa, bu kararı anlayabilirim, yani her şeyi hak ettiğimizi söylemeyeceğim. Ancak bu olmamalıydı çünkü bir penaltı daha almalıydık ve maç tamamen farklı bir hal alacaktı."
Junior Kroupi penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi ve United, son dakikaları 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.
Carrick: VAR kararı akıl almazdı
Carrick'in argümanı oldukça basitti. Ona göre, bir faul penaltı gerektiriyorsa, diğeri de gerektirirdi. Her ikisinin de ceza sahası içinde gerçekleşen benzer türden müdahaleler olması, hakemin penaltı vermeyi reddetmesini kabul etmeyi daha da zorlaştırıyordu. Tam da bu tür tartışmaları ortadan kaldırmak için VAR sistemi kurulmuşken, Carrick bu teknolojinin müdahale etmemesi karşısında duyduğu hayal kırıklığını gizleyemedi.
"Sadece penaltı kararı konusunda, birini verip diğerini vermemeyi nasıl anlayabilirim, anlamıyorum. Akıl almaz," dedi. "Çok büyük. Kesinlikle çok büyük. VAR bunun için vardı. Tartışmaları ortadan kaldırmak ve tutarlılık sağlamak için. Elbette ne düşünürlerse düşünsünler, eğer birine verilmişse, bunun ilkiyle aynı olduğuna karar verecek yeterince insan var. İki farklı karar, bu yüzden gerçekten biraz kafa karıştırıcı."
Manchester United için bundan sonra ne olacak?
Tüm bu hayal kırıklığına rağmen Carrick, takımının bir puanı korumak için gösterdiği karakteri övdü.
O şöyle dedi: "Öne geçtikten sonra maçı kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradım ama bir süredir görmediğimiz bir tür uzatma süresi olan bu durumda 10 kişi kalmışken, bunu gerçekten iyi idare ettik. Çocukların maçı bitirme şeklinden memnun kaldım. Maçı elinden kaçırmak çok kolaydır. Soğukkanlılıklarını korudular ve bir puanı aldılar; sonuçta bunu kabul edip yolumuza devam edeceğiz."
United, Premier League'de üçüncü sırada yer alıyor ve uluslararası ara sonrasında 13 Nisan'da Leeds'in Old Trafford'a konuk olacağı maça kadar başka bir maç oynamayacak. Dördüncü sıradaki Aston Villa'nın dört puan önünde yer alan takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerliyor. Bu başarı, Carrick'in Red Devils'ın teknik direktörlüğüne kalıcı olarak atanmasına yol açabilir.
