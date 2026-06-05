Çılgın transfer vaatleri ve kirli yöntemler: Real Madrid’de başkanlık için çirkin bir seçim kampanyası yaşanıyor

Ancak bu yılki seçimde mesele, üyelerin oylarını kazanmak için yarışan iki tamamen farklı nesil ve kişilikten ibaret değil; kulübün gelecekteki yönelimi konusunda her iki adayın temel görüşleri de birbirinden daha fazla farklı olamazdı.

Riquelme, Premier Lig'deki büyük kulüplerle ve Paris Saint-Germain gibi yatırımcı kulüplerle olan finansal güç mücadelesinde geride kalmamak için kulüp hisselerini yatırımcılara satma hedefine karşı net bir tavır aldı. 37 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Real Madrid'in yüzde 100 oranında taraftarlarına ait olmaya devam etmesi" için çaba göstereceğini belirtti. Zaten Riquelme kendini, sözde 'Socios'ların haklarını güçlendirmek isteyen ve bunları sürekli kısıtlamak istemeyen biri olarak görüyor. Perez'in üye sayısını 100.000 ile sınırlama planını kesin bir dille reddediyor, aynı şekilde uzun süredir kulübü destekleyen taraftarlar için özel haklar getirilmesini de reddediyor.

İki aday, hedefledikleri personel politikası konusunda da belirgin farklılıklar sergiliyor. Burada, sanki taraftarlara "hediyeler" vererek birbirlerini alt etmek istiyorlar gibi görünüyor. Görevdeki Perez, Liverpool'dan Ibrahima Konate'nin transferi, savunma için ismi açıklanmayan bir takviye ve Cristiano Ronaldo seviyesinde, yine gizemli bir forvet ile cazibe yaratıyor.

Riquelme ise, birkaç yıldır Madridlilerin iç istek listesinde olduğu söylenen Rodri'nin yanı sıra, onun şu anki ManCity takım arkadaşı Erling Haaland'ı da Estadio Santiago Bernabeu'ya getirmek istiyor.

En azından bu konuda, Norveçli oyuncunun parlak ismiyle Riquelme'nin açık ara galibi olduğu söylenebilir, ancak bu konuda Perşembe gecesi büyük bir direnç ortaya çıktı. Önce Haaland'ın babası Alf-Inge ve menajeri Rafaela Pimenta, ardından da hemen yasal işlem başlatacağını açıklayan Manchester City'nin kendisi.

Riquelme, spor yönetimi alanında da kapsamlı değişiklikler planlıyor. 37 yaşındaki Riquelme, gelecekte spor direktörü koltuğunda kulüp efsanesi Raul Gonzalez Blanco'dan başkasını istemiyor; eski İspanyol milli forvet, eski kaleci Iker Casillas ile birlikte Riquelme'nin en önde gelen destekçileri arasında yer alıyor.

Perez ise, ekonomi uzmanı Anas Laghrari'yi yanına alarak bu pozisyonu tamamen boş bırakacak ve bunun yerine Jose Mourinho'ya bir tür "takım menajeri" olarak Real Madrid'de ikinci bir dönem yaşatacak. Mourinho'nun kulübü Benfica, Perşembe günü yaptığı bir açıklamada, Perez'in seçimleri kazanması halinde "The Special One"u 15 milyon euroluk sabit bir transfer ücreti karşılığında kadroya katma "kararlılığını" teyit ederek, bu transferin önünü açtı.

Riquelme ise mevcut durumda Portekizli teknik adamı pek beğenmiyor ve seçim zaferi durumunda, hakkında kesin bir taahhüt alındığını belirttiği, daha "sürdürülebilir" bir teknik direktörün geleceğini duyurdu. Blancos taraftarlarının istediği ve Real Madrid gibi büyük bir kulübün hak ettiği türden bir teknik direktör. Duyumlara göre 37 yaşındaki Riquelme, Arsenal'den Mikel Arteta'nın büyük bir hayranı olarak görülüyor, ancak Jürgen Klopp'un adı da kraliyet kulübünün teknik direktörlüğüne geri dönüşüyle ilgili olarak sık sık gündeme geliyor.