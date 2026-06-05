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Florentino PerezGetty Images
Christian Guinin

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Çılgın transfer vaatleri ve kirli yöntemler: Real Madrid’de başkanlık için çirkin bir seçim kampanyası yaşanıyor

La Liga
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Real Madrid

Real Madrid'deki başkanlık seçim kampanyasında, görevdeki başkan Florentino Perez ile rakibi Enrique Riquelme arasındaki gerginlik giderek artıyor. Her ikisi de seçimleri kazanmaları halinde akıl almaz transfer vaatleriyle birbirlerini geçmeye çalışıyor; görünüşe göre haksız yöntemlere başvurmaktan bile çekinmiyorlar.

Luis Figo'nun 2000 yazında Real Madrid'e transferi, bugüne kadar futbol tarihinin en sansasyonel transfer hikayelerinden biri olarak kabul ediliyor. O zamanlar Florentino Perez adında bir kişi, Real Madrid'in başkanlığına adaylığını koymuş ve seçimleri kazanması halinde, nefret edilen rakibi FC Barcelona'dan Portekizli süperstarı transfer edeceğine dair yüksek sesle söz vermişti.

O zamanlar 53 yaşında olan ve 1994 başkanlık seçimlerinde Ramon Mendoza'ya yenilmiş olan eski politikacı ve inşaat müteahhidi "Nobody" Perez, taraftarlar arasında oldukça sevilen, ancak artık hayatta olmayan eski başkan Lorenzo Sanz'a karşı yarışa girmişti. Onun sansasyonel transfer duyurusundan sonra bile, Figo tarafı da dahil olmak üzere çok az sayıda uzman onun gerçekten göreve seçileceğini tahmin ediyordu.

  • Figo, o dönemki Avrupa Şampiyonası sırasında bu iddiayı neredeyse panik içinde yalanladı, Katalan kulübüyle devam eden sözleşmesine işaret etti ve kalacağına söz verdi – muhtemelen Madrid’deki seçimlerde favori olan Lorenzo Sanz’ın galip geleceğini ve Perez ile önceden yapılan anlaşmanın geçersiz hale geleceğini umuyordu.

    O dönemde yaklaşık 80.000 üyesi bulunan Blancos, bu planı bozdu. Perez'in vaatlerine kanarak, inşaatçı iş adamını 3.000'den biraz fazla oy farkıyla başkan seçtiler. Figo Madrid'e geldi ve Barcelona'da istenmeyen kişi ilan edildi, ancak Perez'in sonradan bu durumu hiç umursamadığı anlaşılıyor. Akıllı manevrası sayesinde istediğini elde etmişti: dünya futbolunun en göz alıcı kulübünün başkanlığı.

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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Perez, yeniden seçilmesiyle Real Madrid'deki konumunu güçlendirmeyi umuyor

    O günden bu yana 25 yıldan fazla zaman geçti ve Perez, 2006 ile 2009 yılları arasındaki kısa bir ara dışında, hâlâ "Kraliyetliler"in en güçlü adamı. Tıpkı 2000 yılında olduğu gibi, Madrid'de yeniden başkanlık seçimleri kapıda ve yine adayların kadro vaatleri ön plana çıkıyor.

    Erken seçimlerin tetikleyicisi, halen görevde olan başkanın olağanüstü ve unutulmaz bir basın toplantısıydı; bu toplantıda sayısız eleştirmeni, hoşuna gitmeyen gazeteciler, hakemler ve tabii ki FC Barcelona'ya karşı genel bir eleştiriye girişti. Kendisi, yeni seçimlerden korkmadığını ve hala bu iş için doğru kişi olduğunu bilerek üyelerin oyuna boyun eğeceğini açıkladı.

    Spor açısından zorlu bir dönemde Perez, yeniden seçilmesiyle elde edeceği güçlenmiş konum sayesinde, görünüşe göre bazı riskli kararları uygulamaya koymak istiyor. Muhtemelen patron, adaylık kriterlerini (en az 20 yıllık üyelik ve Real Madrid'in cirosunun yüzde 10 ila 15'i kadar öz sermaye) yıllardır zorlaştırdıktan sonra, Enrique Riquelme'de, Madridlilerin yeni güçlü adamı olma konusunda ciddi şansı olan bir rakibe sahip olacağını beklemiyordu.

    Basın toplantısından 24 saat geçmeden, rakip ortaya çıktı. İspanyol medyasının yayınladığı açık mektupta Riquelme, Perez'e öncelikle diyalog teklifinde bulundu, kendisini boş pozisyon için potansiyel aday olarak tanıttı ve seçim sürecine gerekli zamanın tanınması gerektiğini savundu.

    Bu arada, 37 yaşındaki İspanyol'un adaylığı resmiyet kazandı; önümüzdeki Pazar günü seçimlerde Perez'in rakibi olarak resmen yarışacak. Riquelme, Meksika, Şili, Panama, Kolombiya ve İspanya'da projeleri ve ofisleri bulunan, güneş fotovoltaik alanına odaklanmış bir şirket olan Cox Energy'de enerji sektöründe yönetici olarak adını duyurdu. Madrid kulüp camiasında adı uzun zamandır biliniyor: 2021'de Perez'e rakip olmak istediğine dair söylentiler vardı, ancak bunlar sadece düşünce aşamasında kaldı.

  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Perez, Konate ve Mourinho'yu istiyor; Riquelme ise Haaland ve Rodri'yi istiyor

    Ancak bu yılki seçimde mesele, üyelerin oylarını kazanmak için yarışan iki tamamen farklı nesil ve kişilikten ibaret değil; kulübün gelecekteki yönelimi konusunda her iki adayın temel görüşleri de birbirinden daha fazla farklı olamazdı.

    Riquelme, Premier Lig'deki büyük kulüplerle ve Paris Saint-Germain gibi yatırımcı kulüplerle olan finansal güç mücadelesinde geride kalmamak için kulüp hisselerini yatırımcılara satma hedefine karşı net bir tavır aldı. 37 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Real Madrid'in yüzde 100 oranında taraftarlarına ait olmaya devam etmesi" için çaba göstereceğini belirtti. Zaten Riquelme kendini, sözde 'Socios'ların haklarını güçlendirmek isteyen ve bunları sürekli kısıtlamak istemeyen biri olarak görüyor. Perez'in üye sayısını 100.000 ile sınırlama planını kesin bir dille reddediyor, aynı şekilde uzun süredir kulübü destekleyen taraftarlar için özel haklar getirilmesini de reddediyor.

    İki aday, hedefledikleri personel politikası konusunda da belirgin farklılıklar sergiliyor. Burada, sanki taraftarlara "hediyeler" vererek birbirlerini alt etmek istiyorlar gibi görünüyor. Görevdeki Perez, Liverpool'dan Ibrahima Konate'nin transferi, savunma için ismi açıklanmayan bir takviye ve Cristiano Ronaldo seviyesinde, yine gizemli bir forvet ile cazibe yaratıyor.

    Riquelme ise, birkaç yıldır Madridlilerin iç istek listesinde olduğu söylenen Rodri'nin yanı sıra, onun şu anki ManCity takım arkadaşı Erling Haaland'ı da Estadio Santiago Bernabeu'ya getirmek istiyor.

    En azından bu konuda, Norveçli oyuncunun parlak ismiyle Riquelme'nin açık ara galibi olduğu söylenebilir, ancak bu konuda Perşembe gecesi büyük bir direnç ortaya çıktı. Önce Haaland'ın babası Alf-Inge ve menajeri Rafaela Pimenta, ardından da hemen yasal işlem başlatacağını açıklayan Manchester City'nin kendisi.

    Riquelme, spor yönetimi alanında da kapsamlı değişiklikler planlıyor. 37 yaşındaki Riquelme, gelecekte spor direktörü koltuğunda kulüp efsanesi Raul Gonzalez Blanco'dan başkasını istemiyor; eski İspanyol milli forvet, eski kaleci Iker Casillas ile birlikte Riquelme'nin en önde gelen destekçileri arasında yer alıyor.

    Perez ise, ekonomi uzmanı Anas Laghrari'yi yanına alarak bu pozisyonu tamamen boş bırakacak ve bunun yerine Jose Mourinho'ya bir tür "takım menajeri" olarak Real Madrid'de ikinci bir dönem yaşatacak. Mourinho'nun kulübü Benfica, Perşembe günü yaptığı bir açıklamada, Perez'in seçimleri kazanması halinde "The Special One"u 15 milyon euroluk sabit bir transfer ücreti karşılığında kadroya katma "kararlılığını" teyit ederek, bu transferin önünü açtı.

    Riquelme ise mevcut durumda Portekizli teknik adamı pek beğenmiyor ve seçim zaferi durumunda, hakkında kesin bir taahhüt alındığını belirttiği, daha "sürdürülebilir" bir teknik direktörün geleceğini duyurdu. Blancos taraftarlarının istediği ve Real Madrid gibi büyük bir kulübün hak ettiği türden bir teknik direktör. Duyumlara göre 37 yaşındaki Riquelme, Arsenal'den Mikel Arteta'nın büyük bir hayranı olarak görülüyor, ancak Jürgen Klopp'un adı da kraliyet kulübünün teknik direktörlüğüne geri dönüşüyle ilgili olarak sık sık gündeme geliyor.

  • Real Madrid PerezGetty Images

    Real Madrid'de Perez dönemi sona mı eriyor?

    Adayların isimlerini sıkça anmalarının Real üyelerini etkileyip etkilemeyeceği, hatta kararlarını değiştirip değiştirmeyeceği, Pazar günkü seçimde ortaya çıkacak. 79 yaşındaki Perez, Madrid'in her yerine asılan ve üzerinde kendi resminin bulunduğu afişlerde başarının koruyucusu olarak kendini gösterirken, liderliği altında bugüne kadar elde edilen başarıları ön plana çıkarıyor. Buna karşılık, rakibi ise Real Madrid'in onun liderliğinde yeni bir döneme gireceğini savunuyor.

    Gerçek şu ki, son 20 yılda kimse Blancos'taki Perez dönemine son vermeyi bu kadar yakından başaramadı. Bu durum, İspanyol basınının haberlerine göre, görevdeki başkanın yüzlerce botu kullanarak bir sosyal medya kampanyası başlattığını ve bu botların 29.000'den fazla paylaşımla Riquelme aleyhine bir hava yaratırken aynı zamanda Perez için reklam yaptığını da açıklıyor.

    79 yaşındaki Perez, yeniden seçilmesini garantilemek için her türlü yola başvurmaktan hâlâ çekinmiyor gibi görünüyor. Tıpkı 25 yıldan biraz daha uzun bir süre önce olduğu gibi.