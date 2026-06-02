Yine de BVB, henüz 16 yaşındaki bu orta saha yıldızı için süren pazarlıklardan çekilmiş görünüyor; zira Eichhorn'un toplam transfer bedelinin yaklaşık 20 milyon avroya ulaşacağı tahmin ediliyor. Buna göre menajerler, Eichhorn'un piyasa değerinin halihazırda 20 milyon avro olduğunu öne sürerek 10 milyon avronun üzerinde bir imza parası talep ediyorlar.

Bu durumun, BVB'nin içlerinde Eichhorn'u transfer etme konusunu daha fazla gündeme almama kararını doğurduğu söyleniyor. Bild gazetesinin haberinde, "Yönetimdeki görüş çok net: Eichhorn futbol kariyerini geliştirmek istiyorsa BVB'ye gelmeli. Paraya daha fazla önem veriyorsa, Borussia'da yeri yok" deniyor.

Alternatif olarak, BVB son zamanlarda RSC Anderlecht'ten Nathan De Cat'ın transferiyle anıldı. Belçikalı yıldız adayı, Eichhorn ile benzer bir profile sahip, sadece bir yaş büyük, ancak Belçika'da çok daha fazla profesyonel deneyim ve gol katkısı (45 maçta 8 gol katkısı) biriktirmiş durumda.