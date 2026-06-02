Sport Bild'inhaberine göre, Eichhorn'un 2029 yılına kadar geçerli olan sözleşmesinde belirtilen transfer ücreti sadece dokuz milyon avro (daha önce on iki milyon avro gerçekçi bir rakam olarak görülüyordu). Şampiyonlar Ligi'ne katılan kulüpler için bu rakamın daha da düşük olması bekleniyor.
Çılgın transfer ücreti talep edildi! BVB, indirimli transfer maddesi olmasına rağmen transfer pazarlığından çekildi - FC Bayern, Kennet Eichhorn'un peşini bırakmıyor
Yine de BVB, henüz 16 yaşındaki bu orta saha yıldızı için süren pazarlıklardan çekilmiş görünüyor; zira Eichhorn'un toplam transfer bedelinin yaklaşık 20 milyon avroya ulaşacağı tahmin ediliyor. Buna göre menajerler, Eichhorn'un piyasa değerinin halihazırda 20 milyon avro olduğunu öne sürerek 10 milyon avronun üzerinde bir imza parası talep ediyorlar.
Bu durumun, BVB'nin içlerinde Eichhorn'u transfer etme konusunu daha fazla gündeme almama kararını doğurduğu söyleniyor. Bild gazetesinin haberinde, "Yönetimdeki görüş çok net: Eichhorn futbol kariyerini geliştirmek istiyorsa BVB'ye gelmeli. Paraya daha fazla önem veriyorsa, Borussia'da yeri yok" deniyor.
Alternatif olarak, BVB son zamanlarda RSC Anderlecht'ten Nathan De Cat'ın transferiyle anıldı. Belçikalı yıldız adayı, Eichhorn ile benzer bir profile sahip, sadece bir yaş büyük, ancak Belçika'da çok daha fazla profesyonel deneyim ve gol katkısı (45 maçta 8 gol katkısı) biriktirmiş durumda.
FC Bayern, Bayer Leverkusen ve FC Liverpool, Eichhorn'u yakından takip etmeye devam ediyor
Bu arada, danışmanların talep ettiği imza parası, ulusal ve uluslararası rakipleri caydırmamış. Hem FC Bayern hem de Bayer Leverkusen, bu üst düzey yeteneği kadrolarına katmak için çabalarını sürdürüyor. FC Liverpool ise bu konuda bir adım daha ileride.
Muhtemelen Avrupa'nın en çok aranan teknik direktörlerinden biri olan Andoni Iraola'yı kadrosuna katacak olan Reds'in, Eichhorn için 18 yaşına kadar kalabileceği uygun bir kiralık kulüp aradığı söyleniyor. Eichhorn henüz AB üyesi olmayan bir ülkeye transfer olup orada çalışamaz.
Ancak, böyle bir adımın atılması son zamanlarda oyuncu için söz konusu değildi. Birkaç hafta önce Sport Bild'de Eichhorn'un ara bir adım atmak istemediği belirtilmişti. Yaz aylarında transfer olursa, bu sadece Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer alan ve ona hemen gerçekçi bir forma şansı sunan bir kulübe olacaktır. Berlin'e geri kiralanması veya orta sınıf bir kulüpte bir yıl geçirme ihtimali aslında söz konusu değildi.
FC Bayern mi, yoksa Bayer Leverkusen mi: Ibrahim Maza, Eichhorn'un poker oyununda koz mu olacak?
U17 Milli Takımı kaptanı, geçtiğimiz sezon sadece ciddi bir sindesmoz bağ yaralanması nedeniyle yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalmış, ardından da kırmızı kart cezasından dolayı forma giyememişti. Bunun dışında teknik direktör Stefan Leitl yönetiminde başkent ekibinin orta sahasında ilk 11'in değişmez ismi olmuş ve bir kez daha kaçırılan yükselme şansına rağmen takımın parlayan yıldızı olmuştu.
Uzun süre Leverkusen, transferin favorisi olarak görülüyordu. Karar verici faktör: Ibrahim Maza. Eski Hertha oyuncusu geçen yaz Bayer'e transfer oldu ve o zamandan beri gelişimi planlandığı gibi ilerliyor. Eichhorn ve Maza'nın yakın iletişim halinde olduğu söyleniyor. Ayrıca 16 yaşındaki oyuncu, Werkself'in hakimiyet kuran top hakimiyeti stilinden etkileniyor.
FC Bayern Münih ise Avrupa'nın ağır topları arasındaki statüsünü kullanabilir. Isar'da yeteneklerin zorlandığı argümanı, Vincent Kompany tarafından son iki yılda çürütülmüştür. Belçikalı teknik adamın yönetimindeki takımın geçirgenliği, uzun zamandır görülmemiş bir seviyededir.
Ayrıca son zamanlarda Eichhorn'un yeni sezon için olası transferler listesinde "hala Bayern'in listesinde" olduğu söyleniyor. Eichhorn'u "kesinlikle" istiyorlar ve onu "geleceğin adamı" olarak görüyorlar.
Kennet Eichhorn: Hertha BSC'nin performans verileri
Maçlar 19 90 dakikadan uzun süreli görevler 2 Gol 2 Asist 0 Sarı kart 7 Kırmızı kart 1