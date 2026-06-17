Gazete, bu konuda Dortmund çevresinden gelen bilgilere atıfta bulunuyor. Buna göre, BVB yöneticileri 19 yaşındaki forveti Signal Iduna Park’a getirmek için perde arkasında “yaratıcı bir El-Mala paketi” üzerinde çalışıyor.
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Çılgın milyonluk transfer planı ortaya çıktı mı? BVB, görünüşe göre Köln’den Said El Mala’yı yaratıcı bir takas planıyla kadrosuna katmak istiyor
1. FC Köln, mali sınırını son derece yüksek belirlediği için Borussia, yaratıcı çözümlere başvurmak zorunda kalıyor. Spekülasyonlara göre model şu şekilde: El Mala için 30 milyon avroluk sabit bir temel transfer ücreti söz konusu; bu rakam, başarıya bağlı primlerle 5 milyon avro daha artabilir. Anlaşmayı Köln tarafı için cazip hale getirmek amacıyla Dortmund’un ayrıca bir yeniden satış payı da garanti etmesi bekleniyor.
Köln’ün talebiyle aradaki farkı kapatmak için BVB, anlaşmaya iki kiralık oyuncuyu dahil etmek istiyor gibi görünüyor. Bu bağlamda somut olarak gündeme gelen isimlerden biri, sol bek pozisyonundaki yetenekli oyuncu Kabar.
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Kabar Köln’e, El Mala BVB’ye mi?
20 yaşındaki oyuncu karşılığında Ren nehrinin kıyısında değerli bir maç tecrübesi kazanabilir. Ancak bu takas planının Köln kulübü tarafından olumlu karşılanıp karşılanmayacağı henüz belli değil. Köln’ün finans direktörü Philipp Türoff son zamanlarda net bir tavır sergiledi ve kulüp içinde belirlenen 50 milyonluk talepten geri adım atmak istemediklerini açıkça belirtti.
Zaten Borussia için bu büyüklükteki bir transferin gerçekleşmesi bir koşula bağlı. Kanat oyuncusu Karim Adeyemi bu yaz – yani resmi sözleşmesinin bitimine bir yıl kala – satılarak nakit elde edildiğinde, Köln’ün bu değerli oyuncusu için yol açılacaktır. Gerekli bütçe ve teknik direktör Niko Kovac’ın kadrosundaki yer ancak bu transferle güvence altına alınabilir.
Tottenham da El Mala’yı kadrosuna katmak istiyor gibi görünüyor
Bu genç oyuncuyu kadrosuna katmak için BVB, zaten tanınmış rakiplerle rekabet etmek zorunda. Sport Bild’in son sayısından da anlaşıldığı üzere, Tottenham Hotspur da Köln’lü forvetle yakından ilgileniyor.
Londralılar henüz somut bir adım atmamış olsa da, arka planda fırsat kolluyorlar. Express gazetesinin birkaç gün önce TSG Hoffenheim ile ilgili aktardığı bir haber, Hoffenheim kulübü tarafından derhal efsane olarak nitelendirildi; ancak gazete, bu yönde “düşüncelerin olmuş olabileceğinden” emin.
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BVB, El Malas’ın kardeşini de transfer edecek mi?
BVB için bu poker oyununda belirleyici olan tamamen farklı bir faktör olabilir: aile. El Mal’ın annesi Sandra, oğullarının “Almanya’da yakın bir yerde oynamasını” çok istiyor.
Dortmund’da bunun için biçilmiş kaftan bir çözüm var, zira en iyi senaryoda Said’in ağabeyi Malek de anlaşmaya dahil edilecek. 21 yaşındaki santrfor, Dortmund’un Regionalliga West’teki ikinci takımı aracılığıyla yavaş yavaş geliştirilebilir.