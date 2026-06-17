1. FC Köln, mali sınırını son derece yüksek belirlediği için Borussia, yaratıcı çözümlere başvurmak zorunda kalıyor. Spekülasyonlara göre model şu şekilde: El Mala için 30 milyon avroluk sabit bir temel transfer ücreti söz konusu; bu rakam, başarıya bağlı primlerle 5 milyon avro daha artabilir. Anlaşmayı Köln tarafı için cazip hale getirmek amacıyla Dortmund’un ayrıca bir yeniden satış payı da garanti etmesi bekleniyor.

Köln’ün talebiyle aradaki farkı kapatmak için BVB, anlaşmaya iki kiralık oyuncuyu dahil etmek istiyor gibi görünüyor. Bu bağlamda somut olarak gündeme gelen isimlerden biri, sol bek pozisyonundaki yetenekli oyuncu Kabar.