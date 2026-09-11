Tottenham içindeki en kötümser kişiler bile takımın yeni başlangıcının bu kadar belirsiz bir hale döneceğini beklemiyordu. Kulübün 10 yeni oyuncuyla anlaşmak için yaklaşık 332 milyon sterlin harcadığı olağanüstü bir yaz döneminin ardından, beklentilerin yükselmesi ve taraftarların rekabet edebilecek, yeniden ön plana çıkabilecek farklı bir takım beklemesi doğaldı.

Ancak şimdiye kadarki gerçeklik tamamen farklı bir yönde ilerliyor. Premier Lig'de üç maç geride kaldı ve Tottenham herhangi bir galibiyet elde edemedi; daha da kötüsü, "Sky Sports" ağının aktardığına göre şu ana kadar hiçbir gol kaydedemedi.

Brentford ve Newcastle karşısında alınan iki mağlubiyetin ardından Nottingham Forest'a karşı elde edilen golsüz beraberlik, takıma sezonun ilk puanını kazandırdı. Ancak aynı zamanda daha ciddi bir sorunu da ortaya çıkardı; zira takım isabetli tek bir şut dahi atmayı başaramadı. Bu, dört yılı aşkın bir süredir bir lig maçında başına gelmemiş bir durumdu.

Böylece İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi kendini zorlu bir denklemin karşısında buldu: neredeyse tamamen yeni bir takım, devasa bir harcama, Avrupa hedefleri, ancak ligdeki takımlar arasında hemen hemen en kötü hücum başlangıcı.

Everton maçının yaklaşmasıyla birlikte sorular da artıyor: Gerçekten endişelenmek gerekiyor mu? Yoksa De Zerbi'nin projesini yalnızca üç maçtan sonra yargılamak aceleci bir tavır mı olur?

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