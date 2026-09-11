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Roberto De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL

Çeviri:

Çılgın harcamalar, felaketle başlayan bir sezon: De Zerbi'nin hayali kâbusa mı dönüşüyor?

FEATURES
R. De Zerbi
O. Marmoush
Tottenham Hotspur - Everton
Tottenham Hotspur
Everton
Premier Lig
İtalya
Mısır
İngiltere
Fas
Cezayir

Tottenham 332 milyon sterlin harcadı ama ne galibiyete ne de gole giden yolu bulabildi!

Tottenham içindeki en kötümser kişiler bile takımın yeni başlangıcının bu kadar belirsiz bir hale döneceğini beklemiyordu. Kulübün 10 yeni oyuncuyla anlaşmak için yaklaşık 332 milyon sterlin harcadığı olağanüstü bir yaz döneminin ardından, beklentilerin yükselmesi ve taraftarların rekabet edebilecek, yeniden ön plana çıkabilecek farklı bir takım beklemesi doğaldı.

Ancak şimdiye kadarki gerçeklik tamamen farklı bir yönde ilerliyor. Premier Lig'de üç maç geride kaldı ve Tottenham herhangi bir galibiyet elde edemedi; daha da kötüsü, "Sky Sports" ağının aktardığına göre şu ana kadar hiçbir gol kaydedemedi.

Brentford ve Newcastle karşısında alınan iki mağlubiyetin ardından Nottingham Forest'a karşı elde edilen golsüz beraberlik, takıma sezonun ilk puanını kazandırdı. Ancak aynı zamanda daha ciddi bir sorunu da ortaya çıkardı; zira takım isabetli tek bir şut dahi atmayı başaramadı. Bu, dört yılı aşkın bir süredir bir lig maçında başına gelmemiş bir durumdu.

Böylece İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi kendini zorlu bir denklemin karşısında buldu: neredeyse tamamen yeni bir takım, devasa bir harcama, Avrupa hedefleri, ancak ligdeki takımlar arasında hemen hemen en kötü hücum başlangıcı.

Everton maçının yaklaşmasıyla birlikte sorular da artıyor: Gerçekten endişelenmek gerekiyor mu? Yoksa De Zerbi'nin projesini yalnızca üç maçtan sonra yargılamak aceleci bir tavır mı olur?

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  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    332 milyon sterlin beklenti çıtasını yükseltiyor

    Tottenham'ın kötü başlangıcı, takımın transfer döneminde yaşadığı değişikliklerin boyutundan ayrı düşünülemez. Kulüp, istikrarlı bir kadroya bir veya iki oyuncu eklemekle yetinmedi; büyük yatırımlar karşılığında Londra'ya 10 yeni oyuncunun gelmesinin ardından takımın tüm bölümlerini yeniden şekillendirdi. Bu nedenle takımdan anında bir uyum beklemek, teknik açıdan gerçekçi görünmüyor.

    Ancak aynı zamanda, harcamanın büyüklüğü taraftarları daha sabırsız hale getiriyor. 300 milyon sterlinden fazla harcadığınızda, hedef sadece tehlike bölgelerinden uzak durmak olamaz. Doğal beklenti, Avrupa kupası sıralamaları için yeniden rekabete dönmek ve işler istenildiği gibi giderse belki de Şampiyonlar Ligi'ndeki yeri geri kazanmaktır.

    Bu yüzden mevcut başlangıç, Tottenham'ın başlattığı projenin büyüklüğüyle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Mevcut rakamlara, aşılabilecek kötü bir başlangıç olarak bakmak kolay olabilir; ancak Tottenham'ın performansı, kaleci önündeki şanssızlıktan çok daha derin sorunları açığa çıkarıyor.

    Takım Brentford'a yenildi, ardından Newcastle karşısında da mağlup oldu ve sonrasında Nottingham Forest karşısında beraberlikle yetindi. Newcastle sonucu, her iki yöne de gidebilecek bir maç olarak yorumlanabilirken, Brentford karşısındaki yenilgi çok daha netti; zira Tottenham zayıf bir görüntü çizdi ve rakibi galibiyeti hak etti. Forest karşısında ise en büyük sorun açıkça ortaya çıktı: yeterli hücum etkinliği yok.

    Tottenham şut sayısı bakımından son sırada yer almasa da, şut başına beklenen değer açısından ligin dibinde bulunuyor; bu da sorunun yalnızca deneme sayısında değil, takımın ürettiği fırsatların kalitesinde olduğu anlamına geliyor.

    Beklenen gol oranına baktığımızda tablo daha da karamsar bir hal alıyor; zira Tottenham toplam beklenen gol oranında sondan üçüncü sırada yer alıyor ve De Zerbi yönetimindeki hiçbir maçta, Premier Lig'de maç başına beklenen gol ortalaması olan yaklaşık 1,41 gole ulaşamadı.

    Başka bir deyişle, kriz sadece topun ağlara girmeyi reddetmesi değil, takımın esasen yeterince tehlikeli fırsat üretememesidir.

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  • Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tottenham kendini sıfırdan yeniden inşa ediyor

    Mevcut krizin en önemli nedenlerinden biri, hücum tercihlerindeki istikrarsızlıkla bağlantılı. De Zerbi, bu sezon ligdeki ilk üç maçında ön hatta üç farklı kombinasyon kullandı; Tottenham'ı ligde yönettiği on maçında ise üç hücum bölgesinde 10 farklı oyuncu görevlendirdi.

    Bu sürekli değişim, özellikle takımın çok sayıda yeni oyuncuya dayanması nedeniyle oyuncular arasında uyum inşa etmeyi daha da zorlaştırıyor.

    Aynı zamanda takımın en dikkat çekici yaratıcı isimlerinden bazıları tam olarak hazır değildi. Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski ve James Maddison gibi bazı oyuncuların sakatlıkları veya fiziksel olarak hazır olmamaları, hazırlıkla ilgili başka koşullarla birlikte, De Zerbi'yi üzerine inşa edilebilecek istikrarlı bir hücum grubuna sahip olmaktan mahrum bıraktı.

    Dolayısıyla teknik direktör yalnızca gol atmakta sorun yaşamıyor, aynı zamanda takıma kimliğini kazandırabilecek en iyi hücum formülünü belirlemekte de sıkıntı çekiyor.

    Değişim yalnızca hücumla sınırlı kalmadı. Takım sezona yeni bir kaptan, büyük ölçüde yeni bir savunma hattı, farklı bir orta saha ve yeniden şekillendirilmiş bir hücum grubuyla girdi. Bu nedenle bazıları, Tottenham'ın sezonunun fiili başlangıcının ilk haftadan değil, transfer döneminin sonundan itibaren hesaplanması gerektiğini düşünüyor.

    Bu görüş, De Zerbi'ye daha geniş bir çalışma alanı tanıyor; çünkü bu derece değişim içeren bir takımı inşa etmek zaman gerektiriyor. Yeni savunmacı Jan Paul van Hecke bile, sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmasına rağmen büyük bir transferle geldi; bu sırada De Zerbi, fikirlerine uygun bir grup oluşturma çabası çerçevesinde takımın bazı oyuncularıyla ilgili başka zor kararlar aldı.

    Bu noktadan hareketle, projeyi yalnızca üç maçın ardından yargılamak son derece acımasız olabilir.

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    Rakamlar endişe yaratıyor

    Uyum krizi yapılan değişikliklerin büyüklüğüyle açıklanabiliyorsa, fiziksel veriler de bir başka endişe kapısını aralıyor. Geçen sezon De Zerbi yönetimindeki Tottenham, yüksek fiziksel seviyeye sahip bir takımdı ve teknik direktörün o sezon yönettiği yedi maç boyunca yalnızca bir kez rakibi kat edilen mesafe bakımından takımın önüne geçebildi.

    Ancak bu sezon durum belirgin biçimde değişti. Tottenham üç maçın tamamında fiziksel olarak rakibinin gerisinde kaldı ve şu anda ligde kat edilen mesafe bakımından sondan bir önceki sırada yer alırken, hızlı koşu mesafesinde on altıncı sıraya geliyor.

    Bu, takımın bu göstergede ligin en iyi beş kulübü arasında yer aldığı geçen sezona kıyasla büyük bir gerilemeyi temsil ediyor. Dolayısıyla De Zerbi'nin yalnızca son vuruşu geliştirmeye değil, aynı zamanda takımın fiziksel çalışma seviyesini yükseltmeye ve tarzına damga vurması gereken baskı, hareket ve hızı yeniden kazandırmaya da ihtiyacı var.

    Kötü başlangıca rağmen, De Zerbi'nin görevden alınması ya da projeyi yönetme kabiliyetinin sorgulanması oldukça erken bir adım gibi görünüyor. İtalyan teknik direktör kulüp yönetiminden büyük destek gördü ve Tottenham ona takımı kendi vizyonuna göre şekillendirmesi için geniş yetkiler verdi. Ayrıca geçen sezon zorluk bakımından istisnai bir sezondu ve takım felaketi savuşturmayı başarmadan önce küme düşmenin eşiğine gelmişti.

    Dolayısıyla teknik direktör, kendisine zaman tanınmasına imkân veren bir krediye sahip. Ancak bu, zamanın sınırsız olduğu anlamına gelmiyor. Zira devasa harcamalar, De Zerbi'ye gelişmeye dair net göstergeler ortaya koymaya başlamayı dayatıyor. Tottenham'ın bir gecede şampiyonluk yarışçısına dönüşmesi beklenmiyor, ancak takımın kimliği ortaya çıkmalı, fırsatların kalitesi yükselmeli ve yeni oyuncular uyum sağlamaya başlamalı.

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  • Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Gerçek hakem tayini

    Tottenham hakkında şu an kesin bir hüküm vermek çok erken olabilir. Bu kadar çok değişiklikle birlikte, takımın en istikrarlı kadro ve kimliğe ulaşması birkaç ay sürebilir. Bu yüzden bazı takipçiler, Tottenham'ın gerçek versiyonunun kasım ayından önce ortaya çıkmayabileceğini düşünüyor.

    Ancak bu süre, hataların üzerini örten bir bahaneye dönüşmemeli. Takımın somut bir ilerleme kaydetmesi gerekiyor; özellikle de kulübün bu harcamanın ardından hedefi, Avrupa arenasına geri dönmek. Sıradan bir Avrupa kupası sıralaması bile hedeflerin asgari sınırını temsil etmeli, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ise ideal hedef olmayı sürdürüyor.

    Everton karşılaşması ise son derece hassas bir zamanlamada geliyor. Galibiyet, Tottenham'a üç puandan fazlasını verecek; ona özgüven kazandıracak, yeni bir başlangıcın kapısını aralayacak ve belki de De Zerbi ile yeni oyuncular üzerindeki baskıyı hafifletecek. Hücum kısırlığının devam etmesi ise sorunu yalnızca yavaş bir başlangıç olmaktan çıkarıp gerçek bir krize dönüştürebilir.

    Everton kalesini gole kapatmayı başarırsa, Tottenham eşi görülmemiş bir olumsuz rekora imza atacak; Premier Lig'de bir sezonun ilk dört maçında gol atamayan ilk takım olacak. İşte tam da burada konuşmanın tonu, "Takıma zaman verin"den "Alarm ne zaman çalmalı?"ya dönüşecek.

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Paniğe gerek yok ama görmezden gelmeye de yer yok

    Gerçek ise ortada bir yerde. Evet, De Zerbi'nin projesini yalnızca üç maçtan sonra yargılamak mantıklı değil; özellikle de takımın görünümü neredeyse tamamen değişmişken. Ve evet, sakatlıklar, hazır olmama durumu ve uyum süresinin kısalığı etkili faktörler.

    Ancak öte yandan, üç maç sonunda sıfır gol; buna ek olarak fırsatların niteliğindeki zayıflık, fiziksel gerileme ve hücum dizilişlerinin çokluğu, göz ardı edilemeyecek göstergeler.

    Tottenham, bir sezon daha ligin orta sıralarında geçirmek için 332 milyon sterlin harcamadı. Kulüp yeniden yapılanmanın bedelini peşin ödedi ve şimdi sahadaki karşılığını bekliyor.

    İşte bu yüzden asıl soru, Tottenham taraftarının üç maçtan sonra paniğe kapılıp kapılmaması gerektiği değil; asıl soru şu: Sabır gerçek bir endişeye dönüşmeden önce bu bekleyiş daha ne kadar sürebilir?

    Cevap Everton karşısında başlayabilir, ancak ancak takım oturduğunda, sakat oyuncular hazır hale geldiğinde ve De Zerbi bu devasa harcamayı bir grup yeni isimden gol ve galibiyet üretebilen bir takıma dönüştürecek formülü keşfetmeye başladığında netleşecek.

    Zira futbolda para oyuncu satın alabilir, ama uyumu anında satın alamaz. Tottenham şimdi projesinin en zor aşamasında: 332 milyon sterlinlik devasa yatırımı, tüm bu harcamanın bir planın parçası olduğunu, sadece geçmişten kurtulmak için yapılan çaresiz bir girişim olmadığını sahada kanıtlayan bir takıma dönüştürmek.

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