Çılgın bir Dünya Kupası gecesinin muhteşem finali! Cezayir, 2014'ten bu yana ilk kez bir maç kazandı

İlk maçlarında aldıkları yenilgilerin ardından her iki takım da baskı altındaydı. İbrahim Maza (Bayer Leverkusen), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) ve Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt) olmak üzere üç Bundesliga oyuncusunu ilk on birinde sahaya süren Cezayir, yavaş yavaş oyunun kontrolünü ele geçirdi. Ancak Ürdün, Avusturya maçında (1-3) olduğu gibi bire bir mücadelelerde hırslı bir görüntü sergiledi ve özellikle hızlı geçişlerde tehlikeli oldu.

Arjantin’e karşı 0:3 yenildikleri maçta Cezayir kalesinde pek iyi bir performans sergileyemeyen Luca Zidane, maçın başından itibaren birkaç kez müdahale etmek zorunda kaldı. 1998 Dünya Şampiyonu Fransa’nın oyuncusu Zinédine Zidane’ın oğlu, Musa Al-Taamari’nin (12.) ve Ali Olwan’ın (23.) ilk şutlarını güvenli bir şekilde kurtardı. Ancak Ramiz Zerrouki’nin kendi ceza sahası sınırına yakın bir noktada yaptığı feci bir pas hatasının ardından Ürdün bir sonraki fırsatı yakaladı ve Al-Taamari’nin havada topu kaçırmasını Al-Rashdan soğukkanlılıkla gole çevirdi.

Cezayir topun daha fazla hakimiyetinde olsa da, Ürdünlülerin sıkı savunması karşısında çözüm bulamadı. İkinci yarıda da kaptan Riyad Mahrez liderliğindeki takım beraberliği yakalamaya çalıştı, ancak gerekli isabet ve etkili vuruşlardan yoksundu. Ayrıca kaleci Yazeed Abuleila, özellikle Maza’ya karşı (54.) son derece uyanık bir performans sergiledi. Cezayir, rakibi defalarca kendi yarı sahasının derinliklerine sıkıştırdı; Benbouali ve Gouiri bu çabaların karşılığını aldı.