Teknik direktör Vladimir Petkovic’in takımı, geriye düşmesine rağmen Ürdün’ü 2-1 (0-1) mağlup etti ve böylece cesur bir oyun sergileyen turnuvaya ilk kez katılan bu takımı erken elemeye göndermenin yanı sıra, son şampiyon Arjantin’e ve süperstar Lionel Messi’ye de grup birinciliğini erken garantiledi.
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Çılgın bir Dünya Kupası gecesinin muhteşem finali! Cezayir, 2014'ten bu yana ilk kez bir maç kazandı
Nadhir Benbouali (69.) ve Amine Gouiri (82.) Santa Clara’da Cezayir adına gol attı. Cezayir, en son 2014 yılında Güney Kore’ye karşı (4:2) büyük sahnede sevinç yaşama fırsatı bulmuştu – o zamanlar, daha sonra dünya şampiyonu olacak Almanya’ya karşı (1:2) uzatmaların yaşandığı dramatik bir son 16 turu maçında turnuva sona ermişti. Brezilya’daki turnuvadan bu yana ilk kez bir Dünya Kupası finallerine katılan “Çöl Tilkileri”, Pazar günü J Grubu’nun son maçında ikinci sıra için Ralf Rangnick’in Avusturya takımıyla karşı karşıya gelecek.
Nizar Al-Rashdan (36.), bir an için Ürdün’e ilk Dünya Kupası galibiyetini umut ettirmişti. Ancak ikinci maçta ikinci yenilgiyi alan Ürdün için Messi ve arkadaşlarıyla oynanacak son maç, sportif açıdan artık bir anlam ifade etmiyor.
Bundesliga’dan birçok yıldızın yer aldığı Cezayir, son gücünü kullanarak 2014’ten bu yana ilk Dünya Kupası galibiyetini elde etti
İlk maçlarında aldıkları yenilgilerin ardından her iki takım da baskı altındaydı. İbrahim Maza (Bayer Leverkusen), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) ve Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt) olmak üzere üç Bundesliga oyuncusunu ilk on birinde sahaya süren Cezayir, yavaş yavaş oyunun kontrolünü ele geçirdi. Ancak Ürdün, Avusturya maçında (1-3) olduğu gibi bire bir mücadelelerde hırslı bir görüntü sergiledi ve özellikle hızlı geçişlerde tehlikeli oldu.
Arjantin’e karşı 0:3 yenildikleri maçta Cezayir kalesinde pek iyi bir performans sergileyemeyen Luca Zidane, maçın başından itibaren birkaç kez müdahale etmek zorunda kaldı. 1998 Dünya Şampiyonu Fransa’nın oyuncusu Zinédine Zidane’ın oğlu, Musa Al-Taamari’nin (12.) ve Ali Olwan’ın (23.) ilk şutlarını güvenli bir şekilde kurtardı. Ancak Ramiz Zerrouki’nin kendi ceza sahası sınırına yakın bir noktada yaptığı feci bir pas hatasının ardından Ürdün bir sonraki fırsatı yakaladı ve Al-Taamari’nin havada topu kaçırmasını Al-Rashdan soğukkanlılıkla gole çevirdi.
Cezayir topun daha fazla hakimiyetinde olsa da, Ürdünlülerin sıkı savunması karşısında çözüm bulamadı. İkinci yarıda da kaptan Riyad Mahrez liderliğindeki takım beraberliği yakalamaya çalıştı, ancak gerekli isabet ve etkili vuruşlardan yoksundu. Ayrıca kaleci Yazeed Abuleila, özellikle Maza’ya karşı (54.) son derece uyanık bir performans sergiledi. Cezayir, rakibi defalarca kendi yarı sahasının derinliklerine sıkıştırdı; Benbouali ve Gouiri bu çabaların karşılığını aldı.
Dün gece oynanan Dünya Kupası maçlarının sonuçları
Tarih Ev Deplasman Sonuç 22 Haziran 2026 Fransa Irak 3:0 23 Haziran 2026 Norveç Senegal 3:2 23 Haziran 2026 Ürdün Cezayir 1:2