AFP
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“Çile çekmek zorundasınız!”: Bodo/Glimt Kuzey Kutup Dairesi’nde sürprize imza atarak Borussia Dortmund’u durdurdu
Dortmund'a Kuzey Kutup Dairesi'nde soğuk duş
Borussia Dortmund, Aspmyra Stadion'da Bodo/Glimt'e 1-0 yenilerek Avrupa arenasında hayal kırıklığı yaşadı. Ev sahibinin sentetik çim sahasında sağ bek Fredrik Sjovold'un ikinci yarının başlarında attığı gol sonucu belirledi.
Alman devi, Norveç şampiyonunun maçın başındaki aralıksız baskısı karşısında oyuna ağırlığını koymakta zorlandı.
Geriye düşmelerinin ardından teknik direktör Niko Kovac dört oyuncu değişikliği yapsa da Dortmund, Bodo/Glimt kalecisi Nikita Haikin'i geçmeyi başaramadı.
- Kirchner-Media
Kovac'ın değişiklikleri yetersiz kaldı, Haikin Nmecha'ya geçit vermedi
Dortmund, geriye düştükten sonra ikinci yarıda yeniden ivme kazanmak için dört oyuncu değişikliği yaptı. Bu değişiklikler, konuk ekibin maçın kalan bölümünün büyük kısmında oyunu kontrol etmesini ve beraberlik golü için baskı kurmasını sağladı.
Ancak Bodo/Glimt kalecisi Haikin, iki kritik kurtarışla orta saha oyuncusu Felix Nmecha'nın yakın mesafeden gol bulmasını engelledi.
Dortmund'un hücumdaki hayal kırıklığı
Devler, Bodo'nun iç saha karnesi karşısında zorlanıyor
Dortmund, Aspmyra Stadı’nda tökezleyen son Avrupa devi oldu. Daha önce buraya gelen Manchester City ve Inter gibi o da evine eli boş döndü. Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, takımının Kovac’ın ekibi karşısında taktiksel açıdan zorlandığını kabul etti.
Knutsen, “İkinci yarıda merkezden başlayıp dışa doğru etkisini gösteren bir şekilde oyundaki ivmemizi kaybettik. Zorlandık ve savunma yapmak zorunda kaldık,” dedi.
“Ama zaman zaman sıkıntı çekmek de gerekiyor. Üç puan için verdiğimiz mücadeleyi gerçekten beğendim.”
- AFP
Dortmund, Şampiyonlar Ligi etabında toparlanmayı hedefliyor
Bu yenilginin ardından Dortmund, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki yaklaşan maçlarında kaybettiği puanları telafi etmeye çalışacak.
Kovac'ın takımı, yoğun lig ve Avrupa maçları takvimine hazırlanırken suni zemindeki performansını analiz edecek.
Dortmund, Avrupa'daki bir sonraki maçında puan almak ve tur atlama umutlarını sürdürmek için hızla yeniden odaklanmalı.
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