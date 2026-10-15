Dortmund, Aspmyra Stadı’nda tökezleyen son Avrupa devi oldu. Daha önce buraya gelen Manchester City ve Inter gibi o da evine eli boş döndü. Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, takımının Kovac’ın ekibi karşısında taktiksel açıdan zorlandığını kabul etti.

Knutsen, “İkinci yarıda merkezden başlayıp dışa doğru etkisini gösteren bir şekilde oyundaki ivmemizi kaybettik. Zorlandık ve savunma yapmak zorunda kaldık,” dedi.

“Ama zaman zaman sıkıntı çekmek de gerekiyor. Üç puan için verdiğimiz mücadeleyi gerçekten beğendim.”