AFP
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Çifte sevinç! Ruben van Bommel ile Gjivai Zechiel, Xavi'nin Almanya maçı için yeni isimlere şans vermesiyle Hollanda'dan davet aldı
Xavi, iki ilk kez çağrılan oyuncunun yer aldığı ilk Hollanda kadrosunu açıkladı
Hollanda'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi kampanyası için belirlediği ilk 26 kişilik kadroyu resmen açıkladı. Ağustosta Oscar Hernandez, Sergio Allegre, Ruud van Nistelrooij ve Adil Ramzi'nin de yer aldığı ekiple göreve başlayan 46 yaşındaki İspanyol teknik adam, Ruben van Bommel ile Gjivai Zechiel'e ilk kez A Milli Takım daveti gönderdi.
Tam kadro Nathan Ake, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Mark Flekken, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Lutsharel Geertruida, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Donyell Malen, Tijjani Reijnders, Robin Roefs, Crysencio Summerville, Kenneth Taylor, Jurrien Timber, Quinten Timber, Joey Veerman, Micky van de Ven, Bart Verbruggen ve Gjivai Zechiel'den oluşuyor.
Oyuncular, 21 Eylül Pazartesi öğleden sonra Zeist'teki milli takım merkezinde toplanacak.
- ANP
Xavi, kadro derinliğini ve değerlendirme hedeflerini öne çıkardı
Xavi, iki haftada dört maçın yer aldığı zorlu milli maç takvimi için 26 oyuncu seçmenin hayati esneklik sağladığını açıkladı. Teknik direktör, tüm teknik ekibiyle birlikte her oyuncuyu rekabetçi bir ortamda değerlendirmek istiyor.
Eski Barcelona teknik direktörü, görevinin ilk haftalarında yakın temasın önemini vurguladı.
Xavi, "Dört maçlık fikstürü göz önünde bulundurduğumuzda, 26 oyunculuk bir kadro bize yeterli seçenek ve esneklik sunuyor" dedi. "Aynı zamanda bu kadro büyüklüğü, hedefe yönelik şekilde çalışmamıza ve tüm oyuncuları kapsamlı biçimde değerlendirmemize olanak tanıyor. Onları yakından deneyimlemek ve daha iyi tanımak çok değerli."
Van Bommel ve Zechiel miras ve çok yönlülük getiriyor
PSV'nin sol kanat oyuncusu Ruben van Bommel, patlayıcı hızlanması ve ceza sahasına girişleriyle tanınıyor ve olağanüstü bir uluslararası geçmişe sahip. Eski Hollanda 20 Yaş Altı milli oyuncusu, 2010 Dünya Kupası finalisti Mark van Bommel'in oğlu ve eski Oranje teknik direktörü Bert van Marwijk'in torunu.
Feyenoord orta saha oyuncusu Gjivai Zechiel de Kasım 2024'te Slovakya'ya attığı golün de yer aldığı Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki dikkat çekici performanslarının ardından A takım seviyesine yükseliyor.
Her iki genç yetenek de Xavi'nin taktik düzeninde orta saha ve hücum için dinamik profil seçenekleri sunuyor.
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Hollanda, zorlu Uluslar Ligi takvimine hazırlanıyor
Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup’taki kampanyasına 24 Eylül Perşembe günü Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena’da Almanya karşısında başlayacak. Hollanda, ardından üç gün sonra 27 Eylül Pazar günü Sırbistan’la karşılaşmak üzere Belgrad’a gidecek.
Milli maç arası, 1 Ekim Perşembe günü Selanik’te Yunanistan deplasmanıyla devam edecek.
Hollanda, dört maçlık bu seriyi 4 Ekim Pazar günü Eindhoven’da Sırbistan’ı ağırlayarak tamamlayacak.
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