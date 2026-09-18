Xavi, iki haftada dört maçın yer aldığı zorlu milli maç takvimi için 26 oyuncu seçmenin hayati esneklik sağladığını açıkladı. Teknik direktör, tüm teknik ekibiyle birlikte her oyuncuyu rekabetçi bir ortamda değerlendirmek istiyor.

Eski Barcelona teknik direktörü, görevinin ilk haftalarında yakın temasın önemini vurguladı.

Xavi, "Dört maçlık fikstürü göz önünde bulundurduğumuzda, 26 oyunculuk bir kadro bize yeterli seçenek ve esneklik sunuyor" dedi. "Aynı zamanda bu kadro büyüklüğü, hedefe yönelik şekilde çalışmamıza ve tüm oyuncuları kapsamlı biçimde değerlendirmemize olanak tanıyor. Onları yakından deneyimlemek ve daha iyi tanımak çok değerli."