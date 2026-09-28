AFP
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Çifte Mexx! AZ'nin genç yıldızı, soğukkanlı penaltı ve kayarak attığı Belgrad galibiyeti golüyle çocukluk hayalini yaşadı
Meerdink, Hollanda'ya Xavi yönetimindeki ilk galibiyetini getirdi
Hollanda forveti Mexx Meerdink, Rajko Mitic Stadyumu'nda Sırbistan'a karşı UEFA Uluslar Ligi'nde alınan 2-1'lik galibiyette iki golü de atarak A milli takımdaki ilk maçında rüya gibi bir başlangıç yaptı. Brian Brobbey'nin sakatlığı nedeniyle teknik direktör Xavi Hernández tarafından ilk 11'de görevlendirilen AZ forveti, ilk yarıda soğukkanlılıkla kullandığı penaltıyla takımını öne geçirdi.
Ev sahibi ekip, ikinci yarının başında Luka Jović ile eşitliği sağladıktan sonra Meerdink, 78. dakikada Guus Til'in pasını kayarak yaptığı vuruşla gole çevirdi.
Bu sonuç, Hollanda'ya bu kampanyadaki ilk galibiyetini getirdi.
- ANP
Forvet, baş döndüren haftayı ve penaltıdaki buz gibi soğukkanlılığını değerlendirdi
Son düdüğün ardından gazetecilere konuşan Meerdink, Almanya maçında sonradan oyuna giren bir isim olmaktan Belgrad'da maç kazandıran oyuncuya dönüşmesiyle ilgili büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Genç forvet, Crysencio Summerville'e yapılan faulün ardından penaltıyı kullanmak için topun başına geçtiğinde kendisini tamamen sakin hissettiğini söyledi.
Meerdink, takımın üç puan almasına katkı sağlamasının bu anı daha da özel kıldığını vurguladı.
"Bu bir çocukluk hayali," dedi Meerdink. "Bu hafta her şey çok hızlı gelişti. Penaltıdan önce biraz baskı hissettim ama iki gol atıp takımın kazanmasına yardımcı olmak harika hissettiriyor."
Forvet, takımın genel çalışma ahlakı nedeniyle övgü aldı
Attığı iki golün ötesinde Meerdink, bitmek bilmeyen savunma çalışkanlığı ve topsuz alandaki presi nedeniyle teknik direktör Xavi'den güçlü övgüler aldı. Hücumda odak noktası olarak görev yapan forvet, Joey Veerman ve Til ile kusursuz şekilde bağlantı kurarken Sırbistan'ın geriden oyun kurma çabasını sürekli bozdu.
Xavi, Meerdink'in Cody Gakpo'nun ardından belirlenmiş ikinci penaltı kullanıcısı olduğunu doğruladı.
Meerdink, teknik ekibin kendisine gösterdiği güven için minnettarlığını dile getirdi.
- ANP
Genç forvet, Yunanistan karşısında ilk 11’de başlamayı hedefliyor
Meerdink ve takım arkadaşları, perşembe günü Selanik'te grup lideri Yunanistan ile oynanacak Uluslar Ligi karşılaşmasına odaklandı. Forvet oyuncusu, yakaladığı ivmeyi sürdürmeyi ve Xavi'nin ilk 11'indeki yerini korumayı hedefliyor.
Sırbistan, pazar günü oynanacak rövanş karşılaşmasında Hollanda'yı Eindhoven'da ağırlayacak.
Meerdink, Hollanda formasıyla golcü performansını sürdürmek istiyor.
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