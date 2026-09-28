Son düdüğün ardından gazetecilere konuşan Meerdink, Almanya maçında sonradan oyuna giren bir isim olmaktan Belgrad'da maç kazandıran oyuncuya dönüşmesiyle ilgili büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Genç forvet, Crysencio Summerville'e yapılan faulün ardından penaltıyı kullanmak için topun başına geçtiğinde kendisini tamamen sakin hissettiğini söyledi.

Meerdink, takımın üç puan almasına katkı sağlamasının bu anı daha da özel kıldığını vurguladı.

"Bu bir çocukluk hayali," dedi Meerdink. "Bu hafta her şey çok hızlı gelişti. Penaltıdan önce biraz baskı hissettim ama iki gol atıp takımın kazanmasına yardımcı olmak harika hissettiriyor."