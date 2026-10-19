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Çifte küme düşme kâbusu! Manchester City, kendisini iki kez Championship'e düşürebilecek ağır bir cezayla karşı karşıya
Manchester City'yi benzeri görülmemiş yaptırımlar bekliyor
Manchester City, Maresca yönetiminde kısa süre önce üst üste yedinci galibiyetini alarak ülke içindeki müsabakalara yaptığı kusursuz başlangıcın keyfini çıkarıyor. Ancak sahadaki bu başarı, Premier League'in hukuk biriminden gelebilecek yaptırım tehdidinin gölgesinde kaldı.
Kulübün 2009 ile 2018 arasındaki on yıllık dönemdeki mali faaliyetlerine yönelik uzun soluklu soruşturmanın ardından, lig yönetiminin standart bir para cezasının veya küçük bir puan silme cezasının çok ötesine geçen bir yaptırım uygulamaya hazırlandığı bildiriliyor. İddia edilen usulsüzlüklerin boyutu, kulübe en üst ligden tamamen çıkarılmasını sağlayacak bir yaptırım uygulanabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.
- Getty Images Sport
Premier League, temyiz öncesinde harekete geçmeye hazırlanıyor
Daily Mail'e göre lig yönetimi, kulübün resmî itiraz süreci tamamen sonuçlanmadan bu cezaları kesinleştirip açıklamak istiyor. Böyle bir adım Avrupa futbolunda büyük yankı uyandırabilir.
Kulüp, adını temize çıkaracak “çürütülemez kanıtlara” sahip olduğunu öne sürerek masumiyetini savunmayı sürdürürken, yönetim organı finansal düzenlemelerin sistematik biçimde ihlal edildiğine işaret eden bulgular üzerine harekete geçmeye hazır görünüyor. Bu, hafif bir ceza olmayacak; aksine Manchester City'nin yıllardır süren hâkimiyetinin ardından ligdeki rekabet dengesini yeniden kurma girişimi anlamına gelecek.
Çifte küme düşme kıyamet senaryosu
Önerilen cezanın en ürkütücü yönü, “çifte küme düşme” olarak adlandırılan tehdit. Premier League, kulübün Championship'te yalnızca bir sezon geçirmesine yol açacak bir ceza yerine, derhâl küme düşmesini sağlayacak kadar büyük bir puan silme cezası verilmesini ve sonraki sezon ikinci bir ceza uygulanmasını isteyebilir.
Bu, kulübün o dönemde sahada göstereceği performanstan bağımsız olarak en az iki yıl boyunca ikinci ligde kalması anlamına gelir. Böyle bir hamle, iddia edilen ihlallerin yaşandığı dönemde elde edilen avantajları ortadan kaldırmayı ve kulübü Etihad Stadyumu'nda yapısal ve mali açıdan baştan sona yeniden yapılanmaya zorlamayı amaçlar. Birkaç yıl önce imkânsız görünecek bu senaryo, şimdi Oliver Holt'a göre gerçek bir olasılık olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Mali tartışmaların kronolojisi
Manchester City’ye karşı yürütülen süreç, futbol tarihinin en karmaşık ve uzun soluklu dosyalarından biri oldu. Süreç, 2018’de Alman basınına sızdırılan belgelerin kulübün şişirilmiş sponsorluk anlaşmaları yoluyla Finansal Fair Play kurallarını aştığını öne sürmesiyle ciddi biçimde başladı. O tarihten bu yana mücadele, UEFA’nın kurullarından Spor Tahkim Mahkemesi’ne, son olarak da Premier League’in bağımsız komisyonuna taşındı.
Kulüp her aşamada sert bir şekilde karşılık verdi ve çoğu kez yasakları kaldırtmayı veya para cezalarını düşürmeyi başardı. Ancak mevcut 115 suçlama, daha önce karşılaştığı her şeyden çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Ligin bu süreci sonuna kadar götürme kararlılığı, finansal kuralların en üst düzeyde uygulanma biçiminde bir değişime işaret ediyor.
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