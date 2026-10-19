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AEK Athens Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

Çifte küme düşme kâbusu! Manchester City, kendisini iki kez Championship'e düşürebilecek ağır bir cezayla karşı karşıya

M.City
Premier Lig
Championship

Manchester City’nin, üst üste iki sezon Premier League’den men edilmesine yol açabilecek ağır bir disiplin kararıyla karşı karşıya olduğu iddia ediliyor. Yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki dönemine kusursuz bir başlangıç yapmasına rağmen Manchester City, İngiltere’de ikinci kademe lige düşmesini kesinleştirecek kadar ağır bir puan silme cezasına hazırlanıyor.

  • Manchester City'yi benzeri görülmemiş yaptırımlar bekliyor

    Manchester City, Maresca yönetiminde kısa süre önce üst üste yedinci galibiyetini alarak ülke içindeki müsabakalara yaptığı kusursuz başlangıcın keyfini çıkarıyor. Ancak sahadaki bu başarı, Premier League'in hukuk biriminden gelebilecek yaptırım tehdidinin gölgesinde kaldı.

    Kulübün 2009 ile 2018 arasındaki on yıllık dönemdeki mali faaliyetlerine yönelik uzun soluklu soruşturmanın ardından, lig yönetiminin standart bir para cezasının veya küçük bir puan silme cezasının çok ötesine geçen bir yaptırım uygulamaya hazırlandığı bildiriliyor. İddia edilen usulsüzlüklerin boyutu, kulübe en üst ligden tamamen çıkarılmasını sağlayacak bir yaptırım uygulanabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.


  • AEK Athens Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Premier League, temyiz öncesinde harekete geçmeye hazırlanıyor

    Daily Mail'e göre lig yönetimi, kulübün resmî itiraz süreci tamamen sonuçlanmadan bu cezaları kesinleştirip açıklamak istiyor. Böyle bir adım Avrupa futbolunda büyük yankı uyandırabilir.

    Kulüp, adını temize çıkaracak “çürütülemez kanıtlara” sahip olduğunu öne sürerek masumiyetini savunmayı sürdürürken, yönetim organı finansal düzenlemelerin sistematik biçimde ihlal edildiğine işaret eden bulgular üzerine harekete geçmeye hazır görünüyor. Bu, hafif bir ceza olmayacak; aksine Manchester City'nin yıllardır süren hâkimiyetinin ardından ligdeki rekabet dengesini yeniden kurma girişimi anlamına gelecek.

  • Çifte küme düşme kıyamet senaryosu

    Önerilen cezanın en ürkütücü yönü, “çifte küme düşme” olarak adlandırılan tehdit. Premier League, kulübün Championship'te yalnızca bir sezon geçirmesine yol açacak bir ceza yerine, derhâl küme düşmesini sağlayacak kadar büyük bir puan silme cezası verilmesini ve sonraki sezon ikinci bir ceza uygulanmasını isteyebilir.

    Bu, kulübün o dönemde sahada göstereceği performanstan bağımsız olarak en az iki yıl boyunca ikinci ligde kalması anlamına gelir. Böyle bir hamle, iddia edilen ihlallerin yaşandığı dönemde elde edilen avantajları ortadan kaldırmayı ve kulübü Etihad Stadyumu'nda yapısal ve mali açıdan baştan sona yeniden yapılanmaya zorlamayı amaçlar. Birkaç yıl önce imkânsız görünecek bu senaryo, şimdi Oliver Holt'a göre gerçek bir olasılık olarak görülüyor.

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    Mali tartışmaların kronolojisi

    Manchester City’ye karşı yürütülen süreç, futbol tarihinin en karmaşık ve uzun soluklu dosyalarından biri oldu. Süreç, 2018’de Alman basınına sızdırılan belgelerin kulübün şişirilmiş sponsorluk anlaşmaları yoluyla Finansal Fair Play kurallarını aştığını öne sürmesiyle ciddi biçimde başladı. O tarihten bu yana mücadele, UEFA’nın kurullarından Spor Tahkim Mahkemesi’ne, son olarak da Premier League’in bağımsız komisyonuna taşındı.

    Kulüp her aşamada sert bir şekilde karşılık verdi ve çoğu kez yasakları kaldırtmayı veya para cezalarını düşürmeyi başardı. Ancak mevcut 115 suçlama, daha önce karşılaştığı her şeyden çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Ligin bu süreci sonuna kadar götürme kararlılığı, finansal kuralların en üst düzeyde uygulanma biçiminde bir değişime işaret ediyor.

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