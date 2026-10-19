Çifte küme düşme kâbusu! Manchester City, kendisini iki kez Championship'e düşürebilecek ağır bir cezayla karşı karşıya

Önerilen cezanın en ürkütücü yönü, “çifte küme düşme” olarak adlandırılan tehdit. Premier League, kulübün Championship'te yalnızca bir sezon geçirmesine yol açacak bir ceza yerine, derhâl küme düşmesini sağlayacak kadar büyük bir puan silme cezası verilmesini ve sonraki sezon ikinci bir ceza uygulanmasını isteyebilir.

Bu, kulübün o dönemde sahada göstereceği performanstan bağımsız olarak en az iki yıl boyunca ikinci ligde kalması anlamına gelir. Böyle bir hamle, iddia edilen ihlallerin yaşandığı dönemde elde edilen avantajları ortadan kaldırmayı ve kulübü Etihad Stadyumu'nda yapısal ve mali açıdan baştan sona yeniden yapılanmaya zorlamayı amaçlar. Birkaç yıl önce imkânsız görünecek bu senaryo, şimdi Oliver Holt'a göre gerçek bir olasılık olarak görülüyor.