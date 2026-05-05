"Ciddi şekilde hoşnutsuz" - Fransız oyuncunun saha dışı davranışları nedeniyle Real Madrid ve Kylian Mbappé çatışma rotasında
"Personele saygısızlık ve ekip yemeğine geç kalma"
L'Equipe'in haberine göre Mbappé, son zamanlarda saha içinde ve dışında son derece bencil bir tavır sergilemiş ve bu durum kulüp içinde büyük tepki toplamıştır. İddiaya göre oyuncuya tanınan bazı ayrıcalıklar, takımda rahatsızlık yaratmaya başlamıştır.
Fransız milli oyuncunun antrenman sırasında bir personele saygısız davrandığı ve takım yemeğine 40 dakika geç geldiği iddia ediliyor. Her iki olayda da herhangi bir ceza almadığı belirtiliyor.
"Yalnız kalan Mbappé, yalnızca Fransız yıldızlarla yakın"
İç çatışmanın bir sonucu olarak Mbappé, takımdan giderek daha fazla izole oluyor ve Marca'nın aktardığına göre "takımdan uzaklaşıyor". Durum o kadar ileri gitti ki, görünüşe göre sadece Fransız takım arkadaşlarıyla – Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni ve Eduardo Camavinga – yakın ilişkilerini sürdürüyor.
Mbappe'nin sakatlık sorunları 2025-26 sezonunu gölgeledi, ancak yine de bireysel olarak son derece etkileyici bir sezon geçirdi ve tüm turnuvalarda 41 gol attı. Mart ayında L'Equipe tarafından yayınlanan bir haberde, eski PSG forvetinin Florentino Perez ile kişisel olarak iletişime geçerek Madrid sağlık ekibinin kendisine artık tedavi uygulamamasını istediği iddia edildi.
Bu iddia, Mbappe'nin kulübün sağlık ekibinin yanlış dizini taradığına dair bir söylentiyi yalanlamak zorunda kaldığı diz taraması olayının yarattığı tartışmanın hemen ardından ortaya çıktı.
İtalya'ya tam da uygunsuz bir zamanda yapılan bir gezi
İspanya'daki haberlere göre, 27 yaşındaki oyuncunun Real Betis ile 1-1 berabere kaldıkları maçta yaşadığı sakatlık, Real Madrid'den uzaklaşmak için uygun bir bahane olmuş olabilir. İddiaya göre forvet, kulüpten "bıkmış" ve hem soyunma odasından hem de teknik kadrodan uzaklaşmak istemişti.
Nitekim L'Equipe, Fransız oyuncunun İspanyol aktris Ester Exposito ile İtalya'da bir hafta sonu geçirme kararının Madrid taraftarlarını ve "kulüp çalışanlarının büyük çoğunluğunu" "ciddi şekilde rahatsız ettiğini" iddia ediyor. Görünüşe göre, bu durumun Pazar günü Barcelona ile oynanacak Clasico maçı öncesinde en iyi hazırlık olmadığını düşünüyorlardı.
Bellingham ve Arbeloa ile yaşanan gerginlik
Jude Bellingham ile tekrarlanan çatışmalar ve teknik direktör Alvaro Arbeloa ile soğuk ilişkisi hakkındaki iddialar bir türlü gündemden düşmüyor. Mbappé, takımın Vinicius Junior’ı tercih etmesinden de memnun görünmüyor; ikili arasındaki gergin ilişkinin ayrıntıları da basında geniş yer buldu.
Nitekim Arbeloa, La Liga şampiyonluğunun bir kez daha Barcelona'nın eline geçeceği tahmin edilen hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından işini kurtarmak için mücadele ediyor. Los Blancos ayrıca Bayern Münih tarafından Şampiyonlar Ligi'nden elendi, bu da sezonun sonunda gerçekçi olarak oynayacakları çok az şey kaldığı anlamına geliyor.
Jose Mourinho'nun Arbeloa'nın yerine Bernabeu'ya geri döneceği yönünde güçlü söylentiler var. Mbappe daha önce sosyal medyada, Portekizli teknik adamın 2026'da Madrid'in başına geri döneceğini güçlü bir şekilde ima eden bir görseli "beğenmişti".