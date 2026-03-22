Sezonun bitmesine yedi hafta kala Borussia Dortmund'a karşı dokuz puanlık bir avantaj: Şampiyonluk unvanı artık FC Bayern'den alınamaz gibi görünüyor. Ancak Münih ekibinin Bundesliga'nın geri kalanında hala hedefleri var; söz konusu olan, iki gol rekorunu kırarak tarihe geçmekten başka bir şey değil.
"Ciddi misin? Bu çok korkutucu!" FC Bayern'in endişe verici istatistikleri Joshua Kimmich'i sarsıyor
Takım olarak bakıldığında, 1971/72 sezonundaki 101 gol rekoruna ulaşmak söz konusu. Bu rekorun kırılması artık sadece an meselesi. Union Berlin'e karşı alınan 4-0'lık galibiyetin ardından Münih ekibi 97 gole ulaştı. Joshua Kimmich, maç başına ortalama 3,59 gol olan bu ara bilançoyu "gerçekten çılgın" olarak nitelendirdi.
Bu sezon gol atma neden bu kadar iyi gidiyor? "Aslında, bunun nedeni olağanüstü hücum oyuncularımız olduğunu söyleyebilirim. Ama son yıllarda da her zaman böyle oyuncularımız vardı," diye açıkladı Kimmich. "Bu bir takım işi. Maçın her aşamasında gol atabiliyoruz. Kontratak, duran toplar, top hakimiyeti. Gol atmak için birçok fırsatımız var."
Harry Kane rekor kırdı - ancak sadece bir gol attı
Union karşısında dört golün çok ötesine geçme fırsatları bile vardı. Spor direktörü Christoph Freund'a göre "iki, üç" gol daha atmak mümkün olabilirdi – ve bu aslında yetersiz bir ifade. Münih ekibi 31 şut çekti; bu, bu sezonki diğer tüm Bundesliga maçlarından daha fazla. Lennart Karl ve Harry Kane, ikisi de iki büyük fırsatı oldukça acınacak bir şekilde kaçırdı.
Bu durum, özellikle de 2020/21 sezonunda Robert Lewandowski'nin 41 gol rekorunu kovalayan Kane için acı bir durumdu. Arka arkaya dört maçta iki gol atan İngiliz golcü, son iki maçta gol atamadı. Baldırındaki sorunlar nedeniyle Borussia Mönchengladbach maçında kadroda yer almadı, Bayer Leverkusen maçında ise sadece oyuna sonradan girdi.
Union ile oynanan maçta Kane toplamda 11 kez şut çekti; bu, bu sezon bir maçta tek bir oyuncu tarafından atılan en yüksek şut sayısı. Ancak kaçırdığı iki büyük fırsat nedeniyle sadece bir gol atabildi ve toplamda 31 gole ulaştı. Rekoru kırmak için, zaten olağanüstü olan maç başına ortalama 1,19 gol oranını, kalan Bundesliga maçlarında 1,57'ye çıkarmak zorunda. "Bu kesinlikle mümkün," dedi Kane.
Jonas Urbig'e de teşekkürler: FC Bayern, Union karşısında kalesini gole kapattı
Bu sezon FC Bayern için kendi kalesine atılan goller ne kadar sıradan olsa da, kalesini gole kapatmak o kadar sıra dışı. Aslında Münih ekibi, 2026 yılının 17. resmi maçında Union karşısında sadece dördüncü kez kalesini gole kapatmayı başardı. Son olarak altı maç üst üste kalesini gole kapatamamıştı. Bundesliga'da kalesini gole kapatarak oynadığı bir önceki iç saha maçı ise geçen yılın 1 Kasım tarihine kadar uzanıyordu.
"Ciddi misin?" diye sordu Kimmich, bu istatistiğe değinildiğinde. "Bu korkutucu. Bunun pek farkında değildim." Özellikle yaklaşan Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli maçlarda (çeyrek finalde Real Madrid ile karşılaşacaklar) bu zayıflık başlarına bela olabilir. "Bu konuda kendimizi geliştirmeliyiz," dedi Kimmich. Union karşısında FC Bayern uzun süre rakibe fırsat vermedi, ta ki Jonas Urbig, Woo-Yeong Jeong'un şutunu muhteşem bir refleksle kurtarıp yeni bir golü önleyene kadar.
Freund, Urbig'in performansını "çok, çok iyi" buldu. Sadece refleksinden dolayı değil, "özellikle de ayağıyla nasıl oynadığı ve ne kadar varlığını hissettirdiği" nedeniyle. 22 yaşındaki kaleci için bu, şimdilik son maç olmuş olabilir. Milli maçlar bittikten sonra, son zamanlarda sakat olan as kaleci Manuel Neuer kaleye geri dönecek. Urbig, yedek kulübesinde daha fazla şans bulmak için bir kez daha kendini kanıtladı.
FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları
Tarih Saat Karşılaşma 4 Nisan Cumartesi 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) 7 Nisan Salı 21:00 Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) 15 Nisan Çarşamba 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi) 19 Nisan Pazar 17.30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)