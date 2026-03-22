"Ciddi misin? Bu çok korkutucu!" FC Bayern'in endişe verici istatistikleri Joshua Kimmich'i sarsıyor

Union karşısında dört golün çok ötesine geçme fırsatları bile vardı. Spor direktörü Christoph Freund'a göre "iki, üç" gol daha atmak mümkün olabilirdi – ve bu aslında yetersiz bir ifade. Münih ekibi 31 şut çekti; bu, bu sezonki diğer tüm Bundesliga maçlarından daha fazla. Lennart Karl ve Harry Kane, ikisi de iki büyük fırsatı oldukça acınacak bir şekilde kaçırdı.

Bu durum, özellikle de 2020/21 sezonunda Robert Lewandowski'nin 41 gol rekorunu kovalayan Kane için acı bir durumdu. Arka arkaya dört maçta iki gol atan İngiliz golcü, son iki maçta gol atamadı. Baldırındaki sorunlar nedeniyle Borussia Mönchengladbach maçında kadroda yer almadı, Bayer Leverkusen maçında ise sadece oyuna sonradan girdi.

Union ile oynanan maçta Kane toplamda 11 kez şut çekti; bu, bu sezon bir maçta tek bir oyuncu tarafından atılan en yüksek şut sayısı. Ancak kaçırdığı iki büyük fırsat nedeniyle sadece bir gol atabildi ve toplamda 31 gole ulaştı. Rekoru kırmak için, zaten olağanüstü olan maç başına ortalama 1,19 gol oranını, kalan Bundesliga maçlarında 1,57'ye çıkarmak zorunda. "Bu kesinlikle mümkün," dedi Kane.