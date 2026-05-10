Fransız oyuncu, uyluk sakatlığının ardından kısa süre önce takım antrenmanlarına dönmüş olmasına rağmen, Pazar akşamı (21.00) oynanacak Real Madrid'in önemli maçı için milli oyuncu Antonio Rüdiger'in kadrosunda yer almıyor.
Ciddi bir skandalın ardından: Fede Valverde ve Kylian Mbappé başta olmak üzere tam sekiz yıldız, Real Madrid'in Barça ile oynayacağı El Clásico maçında forma giyemeyecek
Mbappé'nin yanı sıra Dani Ceballos, Dani Carvajal, Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Arda Güler ve Fede Valverde de Real Madrid kadrosunda yer almıyor. Sonuncusu, Aurelien Tchouameni ile yaşadığı bir kavga nedeniyle son günlerde medyanın gündemini meşgul etmişti; bu olayın ardından yüzünde bir yırtıkla hastaneye kaldırılmış ve kafa travması teşhisi konmuştu.
Bunun üzerine iki kavgacıya da 500.000'er euro para cezası verildi.
Real Madrid: Arbeloa ayrılmak üzere – Mourinho geliyor mu?
Real'de haftalardır sinirler gergin ve bu durum Valverde ile Tchouameni arasındaki tartışmayla doruğa ulaştı. Ayrıca teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın takım içinde artık pek destek görmediği söyleniyor. İddialara göre, üst üste ikinci kez şampiyonluktan uzak kalan sezonun ardından görevinden alınmak üzere ve yerine Jose Mourinho geçebilir.
Madrid, ezeli rakibini yenerek zaten çok az kalan şampiyonluk şansını sürdürebilir. Alman Barça teknik direktörü Hansi Flick'in takımına karşı oynanacak sezonun dördüncü son maçından önce Real, Katalanların 11 puan gerisinde bulunuyor.