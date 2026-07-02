"Ciddi bir hata" - Belçika teknik direktörü, Romelu Lukaku ve arkadaşlarının Dünya Kupası'nda son dakikada geri dönüş galibiyetini elde ederken Senegal'in en büyük zayıflığını nasıl değerlendirdiklerini açıkladı

Maçın ardından RTBF’ye konuşan Garcia, Belçika’nın 2-0 geriden nasıl toparlanabildiğini açıkladığını belirtti. Yorumları, Senegal’in öne geçtikten sonraki taktiksel yaklaşımına odaklanmıştı; ancak sözlerinden bir tanesi daha sonra eleştiri konusu oldu.

Garcia, “Bu takımları tanıyoruz; maçın sonlarına doğru taktiksel kontrolünü kaybediyorlar,” dedi. “2-0 öndeyken, kalesini korumak için her şeyi yapacaklarını biliyorduk ki bu bence ciddi bir hata. Hatırlatın bana, 2-0 önde olduğumuzda bunu yapmamam gerektiğini! Çünkü onlar gibi 2-1’de bir gol yediğinizde maç tamamen değişiyor ve biz de skoru eşitleyebildik.”

Maç sonrası basın toplantısında bu sözleri sorulan Garcia, başlangıçta bu ifadeleri kullandığını reddetti, ancak daha sonra konuyu açıklığa kavuşturdu.

"Hayır, hayır, ben öyle demedim. Sözlerimi yanlış yorumluyorsunuz. Senegal de bizim kadar turu geçmeyi hak etmişti," diye açıkladı Maxifoot’un aktardığına göre. "Dedim ki, önde olduğunuzda – ki bu dünyadaki tüm takımlar için geçerlidir – geri çekilip kalesini korumaya çalışırsınız. Biz ileriye çıktık, onlar ise geri çekildi. Ve bence ikinci golü atmamış olsaydık, maçı asla çeviremezdik."