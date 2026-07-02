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"Ciddi bir hata" - Belçika teknik direktörü, Romelu Lukaku ve arkadaşlarının Dünya Kupası'nda son dakikada geri dönüş galibiyetini elde ederken Senegal'in en büyük zayıflığını nasıl değerlendirdiklerini açıkladı
Belçika, son dakikalarda tarihi bir geri dönüşe imza attı
Belçika, Senegal ile oynadığı son 32 turu maçının son dakikalarında iki gol geriden gelerek Dünya Kupası tarihinin en dramatik geri dönüşlerinden birine imza attı. Maçın son dakikalarına 2-0 geride giren Kırmızı Şeytanlar, geri dönüş yaparak maçı uzatmalara taşıdı ve ardından 3-2’lik galibiyetle 16 turuna yükseldi.
Maçın ardından Garcia, Senegal'in avantajını korumaya yönelik kararını dönüm noktası olarak gösterdi. Maçla ilgili ilk değerlendirmesi kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve yorumları, ne anlama geldiği konusunda tartışmalara yol açtı.
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Garcia, tartışma yaratan açıklamalarını açıklığa kavuşturdu
Maçın ardından RTBF’ye konuşan Garcia, Belçika’nın 2-0 geriden nasıl toparlanabildiğini açıkladığını belirtti. Yorumları, Senegal’in öne geçtikten sonraki taktiksel yaklaşımına odaklanmıştı; ancak sözlerinden bir tanesi daha sonra eleştiri konusu oldu.
Garcia, “Bu takımları tanıyoruz; maçın sonlarına doğru taktiksel kontrolünü kaybediyorlar,” dedi. “2-0 öndeyken, kalesini korumak için her şeyi yapacaklarını biliyorduk ki bu bence ciddi bir hata. Hatırlatın bana, 2-0 önde olduğumuzda bunu yapmamam gerektiğini! Çünkü onlar gibi 2-1’de bir gol yediğinizde maç tamamen değişiyor ve biz de skoru eşitleyebildik.”
Maç sonrası basın toplantısında bu sözleri sorulan Garcia, başlangıçta bu ifadeleri kullandığını reddetti, ancak daha sonra konuyu açıklığa kavuşturdu.
"Hayır, hayır, ben öyle demedim. Sözlerimi yanlış yorumluyorsunuz. Senegal de bizim kadar turu geçmeyi hak etmişti," diye açıkladı Maxifoot’un aktardığına göre. "Dedim ki, önde olduğunuzda – ki bu dünyadaki tüm takımlar için geçerlidir – geri çekilip kalesini korumaya çalışırsınız. Biz ileriye çıktık, onlar ise geri çekildi. Ve bence ikinci golü atmamış olsaydık, maçı asla çeviremezdik."
Garcia, bu karşılaşmanın sonucunu momentumun belirlediğini vurguluyor
Garcia, Belçika’nın attığı ilk golün maçın gidişatını tamamen değiştirdiğini savundu ve bu analizinin özellikle Senegal’den ziyade, önde olduğu bir skoru korumaya çalışan herhangi bir takım için de geçerli olduğunu vurguladı.
Ayrıca Senegal'in performansını öven Garcia, şöyle konuştu: "2-1'i yaptığımızda, Fransızca'da dediğimiz gibi maçın ruhu değişti. Ondan sonra, uzatmalarda iki takımın birbirine yumruk attığı bir boks maçı gibiydi. Sonuçta penaltının haklı olduğunu düşünüyorum. Senegal’in de bizim kadar turu geçmeyi hak ettiğini söylemek isterim, ancak uzun bir yol kat ederek geri döndüğümüz için turu bizim almamızdan memnunum."
- Getty Images Sport
Belçika, gözünü son 16 turuna çevirdi
Belçika, Dünya Kupası’ndaki serüvenini dramatik bir şekilde sürdürerek artık son 16 turunda ABD ile karşılaşacak. Garcia’nın takımı, bu geri dönüşün yarattığı özgüveni daha da pekiştirmeyi umuyor.