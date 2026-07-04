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Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ciddi bir hakem hatası, Arjantin'e iltimas geçtiği yönündeki suçlamaları gündeme getirdi

Arjantin - Yeşil Burun Adaları
Arjantin
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
N. Tagliafico
Arjantin

Arjantin'in Dünya Kupası'nın 32'li turunda uzatmaların ardından Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 mağlup etmesi, büyük tartışmalara yol açtı.

"AS" gazetesi, tartışmanın sadece teknik yönünden kaynaklanmadığını, aynı zamanda tüm dünyaya yayılan ve Dünya Kupası sırasında büyük bir öfke dalgasına yol açan bir görüntüden de kaynaklandığını belirtti.

Maçın 115. dakikasında, Arjantin 3-2 öndeyken, Yeşil Burun Adaları takımı sol kanattan bir serbest vuruş kazandı.

Sidney Lopesh Cabral, topu doğrudan kaleci Emiliano Martínez’in kalesine doğru vurdu; Martínez topu kurtarmayı başardı ve Yeşil Burun Adaları’nın beraberlik golünü engelledi.

Ancak ceza sahası içindeki yoğun itiş kakış sırasında Nicolás Taliafico, burnuna aldığı sert darbe nedeniyle hafif bir kanama yaşadı.

Talyavico’nun sakatlığın etkisiyle bir dakikadan fazla süre boyunca yerde kalmasının ardından, hakem Drew Fisher, kanla lekelenen formasını değiştirmek üzere sahadan çıkmasını istedi.

Arjantin milli takımının sağlık ekibi sahaya girmedi, ancak oyuncu sahadan çıkar çıkmaz müdahale ederek kanamayı durdurmak için burun deliklerini kapattı. 

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Taliavico vakası, en tartışmalı hakem kararlarından biridir

    Dördüncü hakem ayrıca oyuncu ve sağlık ekibi üyeleriyle konuştu ve onlara gerekli talimatları verdi.

    Bu sırada oyun durmuş, Kap Verdes milli takımı ise köşe vuruşunun yapılmasını bekliyordu. 

    Hakem, Taliafico'nun hazır hale gelmesini bekledi, ardından sahaya dönmesine izin verdi; Taliafico sahaya girer girmez oyun yeniden başladı ve köşe vuruşu kullanıldı.

    Bu olay, bazı Kap Verde oyuncularında şaşkınlığın yanı sıra öfkeye de yol açtı.

    Kurallara göre, Nicolás Taliafico'nun sahaya geri dönmesine izin verilmeden önce tam bir dakika beklemesi gerekiyordu.

    Bu an, Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki karşılaşmada en tartışmalı hakem kararlarından biri haline geldi; özellikle de Afrika takımı, o anda sayıca eksik olması gereken rakibe karşı bir köşe vuruşu kullanmak üzereyken.

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