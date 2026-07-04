Ciddi bir hakem hatası, Arjantin'e iltimas geçtiği yönündeki suçlamaları gündeme getirdi

Dördüncü hakem ayrıca oyuncu ve sağlık ekibi üyeleriyle konuştu ve onlara gerekli talimatları verdi.

Bu sırada oyun durmuş, Kap Verdes milli takımı ise köşe vuruşunun yapılmasını bekliyordu.

Hakem, Taliafico'nun hazır hale gelmesini bekledi, ardından sahaya dönmesine izin verdi; Taliafico sahaya girer girmez oyun yeniden başladı ve köşe vuruşu kullanıldı.

Bu olay, bazı Kap Verde oyuncularında şaşkınlığın yanı sıra öfkeye de yol açtı.

Kurallara göre, Nicolás Taliafico'nun sahaya geri dönmesine izin verilmeden önce tam bir dakika beklemesi gerekiyordu.

Bu an, Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki karşılaşmada en tartışmalı hakem kararlarından biri haline geldi; özellikle de Afrika takımı, o anda sayıca eksik olması gereken rakibe karşı bir köşe vuruşu kullanmak üzereyken.