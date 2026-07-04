Ciddi bir hakem hatası, Arjantin'e iltimas geçtiği yönündeki suçlamaları gündeme getirdi

Arjantin'in Dünya Kupası'nın 32'li turunda uzatmaların ardından Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 mağlup etmesi, büyük tartışmalara yol açtı.
"AS" gazetesi, tartışmanın sadece teknik yönünden kaynaklanmadığını, aynı zamanda tüm dünyaya yayılan ve Dünya Kupası sırasında büyük bir öfke dalgasına yol açan bir görüntüden de kaynaklandığını belirtti.
Maçın 115. dakikasında, Arjantin 3-2 öndeyken, Yeşil Burun Adaları takımı sol kanattan bir serbest vuruş kazandı.
Sidney Lopesh Cabral, topu doğrudan kaleci Emiliano Martínez’in kalesine doğru vurdu; Martínez topu kurtarmayı başardı ve Yeşil Burun Adaları’nın beraberlik golünü engelledi.
Ancak ceza sahası içindeki yoğun itiş kakış sırasında Nicolás Taliafico, burnuna aldığı sert darbe nedeniyle hafif bir kanama yaşadı.
Talyavico’nun sakatlığın etkisiyle bir dakikadan fazla süre boyunca yerde kalmasının ardından, hakem Drew Fisher, kanla lekelenen formasını değiştirmek üzere sahadan çıkmasını istedi.
Arjantin milli takımının sağlık ekibi sahaya girmedi, ancak oyuncu sahadan çıkar çıkmaz müdahale ederek kanamayı durdurmak için burun deliklerini kapattı.