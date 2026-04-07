"Ciddi bir adım atılmalı!" - Antonio Conte, Napoli'deki sözleşme belirsizliği sürerken İtalya milli takımının başına ikinci kez geçme olasılığını gündeme getirdi
Conte, İtalya milli takımının teknik direktörlüğü için gündemde
İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamaması üzerine, 56 yaşındaki teknik direktör milli takımı yeniden yönetme konusunda ciddi bir aday olarak öne çıkıyor. 2014 ile 2016 yılları arasında Azzurri'yi çalıştıran Conte, şu anda Napoli'deki görevine rağmen milli takımın başına ikinci kez geçme fikrine sıcak bakıyor gibi görünüyor. Her ne kadar şu anda kulüpteki hedeflerine odaklanmış olsa da, milli takımın cazibesi açıkça hala güçlü.
Napoli'nin geleceği konusunda netlik gerekiyor
Pazartesi gecesi Napoli'nin AC Milan'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından konuşan Conte'ye, giderek artan spekülasyonların dikkatini dağıttığı soruldu. Conte sakinliğini koruyarak, İtalyan futbolunun en üst seviyesinde teknik direktörlük yaparken söylentilerin bu işin bir parçası olduğunu belirtti.
"Geçen yıl, sezonun son üç ayında medyada Napoli'den ayrılıp Juventus'a gideceğime dair haberler çıkmıştı, değil mi?" dedi Conte, Football Italia'nın aktardığına göre. "Medya bir şeyler yazmak zorunda ve benim adımın da o listede yer alması gayet normal. FIGC Başkanı olsaydım, diğer adaylarla birlikte kendimi de değerlendirirdim. Birçok nedenden dolayı, Conte'yi o listeye eklerdim."
Conte, Napoli'deki sözleşmesinin son yılına yaklaşıyor. Ancak, kulüpteki geleceğine ilişkin nihai bir kararın henüz alınmadığını ve mevcut sezonun sonunda üst düzey görüşmelerin planlandığını doğruladı.
"Daha önce Milli Takım'da çalıştım ve ortamı biliyorum. Gurur duydum, çünkü ülkenizi temsil etmek harika bir şey. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Napoli ile sözleşmemde bir yıl kaldı ve sezon sonunda başkanla oturup bunu görüşeceğim," diye ekledi.
Sistematik bir değişim talebi
İtalya’nın Euro 2020 zaferinden bu yana yaşadığı düşüş oldukça belirgin ve Conte, İtalyan futbolundaki köklü sorunları çözmek için sadece teknik direktör değişikliğinin yeterli olmadığına inanıyor. Uluslararası turnuvalarda sonuçların ne kadar ince bir çizgide belirlendiğine değinen Conte, futbolun gelişimi için daha sağlam bir yaklaşım çağrısında bulundu.
"Bosna ile oynadığımız penaltı atışlarını kazanıp Dünya Kupası'na kalmış olsaydık, insanlar bunun büyük bir başarı olduğunu ve İtalya'nın harika futbol oynadığını söyleyeceklerdi. Bu durum hayal kırıklığı yaratıyor," diye ekledi. "Maalesef, bu sporda artık sadece sonuçlar önemli. Ancak arka arkaya üç Dünya Kupası'ndan sonra ciddi bir şeyler yapılması gerekiyor. Ben teknik direktörken çok konuşuluyordu, ama kulüplerden çok az yardım aldım. Şimdi her şey felaket olarak görülüyor, ama felaketlerde bile her zaman kurtarılabilecek bir şeyler vardır."
Şimdi ne olacak?
Geleceği hakkında karar vermeden önce Conte, şu anda 31 maçta topladığı 65 puanla Serie A'da ikinci sırada yer alan ve lider Inter Milan'ın yedi puan gerisinde bulunan Napoli'deki görevlerine odaklanmaya devam edecek. Takım, Pazar günü Parma ile karşılaşacak.