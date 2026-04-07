"Ciddi bir adım atılmalı!" - Antonio Conte, Napoli'deki sözleşme belirsizliği sürerken İtalya milli takımının başına ikinci kez geçme olasılığını gündeme getirdi

Pazartesi gecesi Napoli'nin AC Milan'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından konuşan Conte'ye, giderek artan spekülasyonların dikkatini dağıttığı soruldu. Conte sakinliğini koruyarak, İtalyan futbolunun en üst seviyesinde teknik direktörlük yaparken söylentilerin bu işin bir parçası olduğunu belirtti.

"Geçen yıl, sezonun son üç ayında medyada Napoli'den ayrılıp Juventus'a gideceğime dair haberler çıkmıştı, değil mi?" dedi Conte, Football Italia'nın aktardığına göre. "Medya bir şeyler yazmak zorunda ve benim adımın da o listede yer alması gayet normal. FIGC Başkanı olsaydım, diğer adaylarla birlikte kendimi de değerlendirirdim. Birçok nedenden dolayı, Conte'yi o listeye eklerdim."

Conte, Napoli'deki sözleşmesinin son yılına yaklaşıyor. Ancak, kulüpteki geleceğine ilişkin nihai bir kararın henüz alınmadığını ve mevcut sezonun sonunda üst düzey görüşmelerin planlandığını doğruladı.

"Daha önce Milli Takım'da çalıştım ve ortamı biliyorum. Gurur duydum, çünkü ülkenizi temsil etmek harika bir şey. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Napoli ile sözleşmemde bir yıl kaldı ve sezon sonunda başkanla oturup bunu görüşeceğim," diye ekledi.