Ciccio Graziani, Lazio-Milan maçının ardından Leao hakkında şunları söyledi: "Ne zaman isterse o zaman oynuyor, bizim taktiklerimizi hiçe sayıyor"

Rai'nin "La Domenica Sportiva" programında maçı analiz eden Ciccio Graziani, Leao'nun davranışına ilişkin şu yorumda bulundu: "Her zamanki hikaye… O bizim düşüncelerimizle dalga geçiyor: Biz onun büyük bir oyuncu olma potansiyeli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz, ancak olumlu performanslarını istikrarlı hale getirmeli,takım arkadaşlarına yardım etmeli ve topu almak için takım arkadaşlarını çağırmalı. Bazen ben de markaj altında olduğum için bana topu vermeyen bazı takım arkadaşlarıma kızardım, oysa o, topu almazsa sanki istemiyormuş gibi bir izlenim bırakıyor; istediği zaman oynuyor, istediği zaman canlanıyor. Bazen sahada olup olmadığını merak ediyoruz, bazıları şaka yollu olarak kahve içmeye çıktığını söylüyor."