Gustav Isaksen'in attığı gol, Milan'ın liderliğe doğru ilerleyişini durdurdu. Rossoneri, Olimpico'da Lazio'ya 0-1 yenildi. İlk yarının 26. dakikasında Danimarkalı oyuncunun attığı gol, Allegri'nin takımını Inter'den uzaklaştırdı: Dün Nerazzurri, Atalanta ile 1-1 berabere kalmıştı, ancak Milan'ın yenilgisi, Chivu'nun takımının Rossoneri'ye karşı 8 puanlık farkı korumasını sağladı. Milan, Cremonese ve Inter derbisinde aldığı iki galibiyetin ardından mağlup oldu. Bir sonraki maç San Siro'da Torino ile oynanacak, Inter ise Floransa'da Vanoli'nin takımına karşı sahaya çıkacak. Maç sonrası tartışmalara neden olan ise 67. dakikada oyundan çıkarken Leao'nun sergilediği tavır oldu: Allegri, Fullkrug'u oyuna sokmak için onu yedek kulübesine çağırdı, ancak Portekizli oyuncu teknik direktöre itiraz etti.
Ciccio Graziani, Lazio-Milan maçının ardından Leao hakkında şunları söyledi: "Ne zaman isterse o zaman oynuyor, bizim taktiklerimizi hiçe sayıyor"
"HER ZAMAN AYNI ŞARKI"
Rai'nin "La Domenica Sportiva" programında maçı analiz eden Ciccio Graziani, Leao'nun davranışına ilişkin şu yorumda bulundu: "Her zamanki hikaye… O bizim düşüncelerimizle dalga geçiyor: Biz onun büyük bir oyuncu olma potansiyeli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz, ancak olumlu performanslarını istikrarlı hale getirmeli,takım arkadaşlarına yardım etmeli ve topu almak için takım arkadaşlarını çağırmalı. Bazen ben de markaj altında olduğum için bana topu vermeyen bazı takım arkadaşlarıma kızardım, oysa o, topu almazsa sanki istemiyormuş gibi bir izlenim bırakıyor; istediği zaman oynuyor, istediği zaman canlanıyor. Bazen sahada olup olmadığını merak ediyoruz, bazıları şaka yollu olarak kahve içmeye çıktığını söylüyor."
