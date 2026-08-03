Futbolda rakamlar ilk bakışta bir fotoğraf sunar, ancak ardından bağlama göre değerlendirilmeleri gerekir: Chukwueze, Premier League'de 23 maça çıktı (İngiltere kupaları da hesaba katıldığında toplam 26) ve üç golle dört asistlik katkı verdi. Ancak bu süreçte, Manchester City'ye karşı sergilediği performans gibi çok yüksek seviyede maçlar da vardı; karşılaşma sonunda Pep Guardiola'dan da övgü almıştı.





Chukwueze'nin Fulham'daki performansı iyiydi; temposu ve adam eksiltme becerisi onu Marco Silva'nın hücumunda sık sık öngörülemez bir seçenek haline getirdi. Özellikle de oyuna sonradan girdiğinde. Amorim de bu özellikleri nedeniyle onu kendi 3-4-2-1 sistemi için oldukça işlevsel görüyor. Chukwueze, Milano'da geçirdiği iki çok hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından yeniden özgüven kazandı ve şimdi kendini yeniden kanıtlamak istiyor. Sağda Athekame ile forma rekabetine girecek, Saelemakers ise ağırlıklı olarak sol kanatta oynayacak-



