2000'li yıllardan bu yana ilk kez Milan, 3 Ağustos itibarıyla hiçbir satış gerçekleştirmedi (Fullkrug, West Ham'ın 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmesi nedeniyle West Ham'a döndü). Bir yanda yeni ve bu tür dinamiklere pek alışık olmayan bir yönetimin yarattığı zorluklar var, diğer yanda ise geçen sezon kiralık deneyimlerinden dönen bazı oyuncuları yakından test etmek isteyen bizzat Amorim oldu. Chukwueze örneği çok çarpıcı: Fulham'ın 24 milyon euro karşılığında transferi tamamlama yoluna gitmemesi karşısında Milan umutsuzluğa kapılmadı çünkü Nijerya Milli Takımı oyuncusu, teknik özellikleri bakımından, Portekizli teknik direktörün çok hoşuna gidiyor. Kampın ilk gününden itibaren Amorim, Chuku'yu 4'lü orta sahasında sağda geniş oynattı; bu rol, Villarreal'deki başarılı dönemini fazlasıyla hatırlatıyor; burada sağdan başlayıp içe kat ederek hücum bölgesinde karışıklık yaratıyordu.
Çeviri:
Chukwueze Fulham'da nasıldı ve Amorim neden Milan'da onun üzerine oynamaya karar verdi?
Amorim'in kararı
Cardinale ile birlikte düzenlenen tanıtım basın toplantısında konuşan Amorim, Chukwueze’nin durumuyla ilgili oldukça netti: "Chukwu bizimle kalıyor. Bire bir oynayabilen oyunculara ihtiyacımız var, kelimenin tam anlamıyla. Saelemaekers solda da sağda da oynayabilir. Cissé ve Comotto sezon öncesi kampına bizimle başlayacak, ardından ne olacağı konusunda gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama oyuncuların nereden geldiğinin pek önemi yok: iyi oynuyorlarsa, verilen eğitimi özümsüyorlarsa ve o anda eksikliği kapatan özelliklere sahiplerse, o zaman kadro içinde onlara bir yer buluruz. Dışarıya bakmadan önce, kendi içimize iyi bakalım. Sonra sezon öncesi kampının sonunda ne olduğuna bakarız, bütçeye çok dikkat ederek. Chukwueze’nin takımımızda yer almak için gerçekten çok büyük özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum ve bize başka sistemlerle oynama konusunda alternatifler sunuyor".
Fulham'da işler nasıl gitti?
Futbolda rakamlar ilk bakışta bir fotoğraf sunar, ancak ardından bağlama göre değerlendirilmeleri gerekir: Chukwueze, Premier League'de 23 maça çıktı (İngiltere kupaları da hesaba katıldığında toplam 26) ve üç golle dört asistlik katkı verdi. Ancak bu süreçte, Manchester City'ye karşı sergilediği performans gibi çok yüksek seviyede maçlar da vardı; karşılaşma sonunda Pep Guardiola'dan da övgü almıştı.
Chukwueze'nin Fulham'daki performansı iyiydi; temposu ve adam eksiltme becerisi onu Marco Silva'nın hücumunda sık sık öngörülemez bir seçenek haline getirdi. Özellikle de oyuna sonradan girdiğinde. Amorim de bu özellikleri nedeniyle onu kendi 3-4-2-1 sistemi için oldukça işlevsel görüyor. Chukwueze, Milano'da geçirdiği iki çok hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından yeniden özgüven kazandı ve şimdi kendini yeniden kanıtlamak istiyor. Sağda Athekame ile forma rekabetine girecek, Saelemakers ise ağırlıklı olarak sol kanatta oynayacak-
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun