Christopher Nkunku transfer piyasasında: Milan ne kadar para kazanabilir, kimler onu istiyor?

Christopher Nkunku, Milan'dan ayrılıyor; bu sefer gerçekten olabilir. Ocak ayında transfer piyasasında birçok söylentinin odağında olan Fransız forvetin adı, Haziran ayında yine internet sitelerinin ve gazetelerin manşetlerini süsleyecek. Kulüp, transferinden gelir elde etmek amacıyla onun için gelen teklifleri dinlemeye karar verdi. Massimiliano Allegri son haftalarda oldukça net konuştu: Eski Paris Saint-Germain oyuncusu ilk tercih değil, hiyerarşide Rafa Leao ve Christian Pulisic'in gerisinde ve şimdi Santiago Gimenez'in geri dönmesiyle sahada yer bulma şansı daha da azalabilir. Mayıs sonuna kadar çok az süre alması muhtemel; Didier Deschamps'ın onu Fransa'nın bu günlerdeki maçları, Brezilya ve Kolombiya ile oynanacak hazırlık maçları için kadroya almaması tesadüf değil.



