Christopher Nkunku, Milan'dan ayrılıyor; bu sefer gerçekten olabilir. Ocak ayında transfer piyasasında birçok söylentinin odağında olan Fransız forvetin adı, Haziran ayında yine internet sitelerinin ve gazetelerin manşetlerini süsleyecek. Kulüp, transferinden gelir elde etmek amacıyla onun için gelen teklifleri dinlemeye karar verdi. Massimiliano Allegri son haftalarda oldukça net konuştu: Eski Paris Saint-Germain oyuncusu ilk tercih değil, hiyerarşide Rafa Leao ve Christian Pulisic'in gerisinde ve şimdi Santiago Gimenez'in geri dönmesiyle sahada yer bulma şansı daha da azalabilir. Mayıs sonuna kadar çok az süre alması muhtemel; Didier Deschamps'ın onu Fransa'nın bu günlerdeki maçları, Brezilya ve Kolombiya ile oynanacak hazırlık maçları için kadroya almaması tesadüf değil.
Christopher Nkunku transfer piyasasında: Milan ne kadar para kazanabilir, kimler onu istiyor?
HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN SONUÇ
Nkunku'nun geçmişi, başrol oyuncusu olduğunu gösteriyor: Leipzig formasıyla 172 maça çıkıp 70 gol attı; iki Almanya Kupası ve 2022/23 Bundesliga gol kralı unvanını kazandı; Chelsea'de ise 62 maçta 18 gol attı; Conference League ve 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Milan'da ise performansı pek parlak değil: Lig, İtalya Süper Kupası ve İtalya Kupası'nda toplam 27 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti, bunların sadece 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Serie A'da 18 Şubat'ta Como ile evinde 1-1 berabere kaldıkları maçtan bu yana ilk 11'de yer almadı; o andan itibaren Parma'ya karşı 5 dakika, Cremonese'ye karşı 12 dakika, Inter'e karşı 6 dakika, Lazio'ya karşı 23 dakika ve Torino'ya karşı 20 dakika oynadı.
MALİYETİ NE KADAR: DEĞER DÜŞÜŞÜ RİSKİ
Nkunku, Ağustos 2025'te Milan'a transfer oldu; kulüp, onu Chelsea'den almak için 37 milyon euro artı 5 milyon euro bonus ödedi. Paris Saint-Germain altyapısından yetişen oyuncunun yıllık brüt maaşı 9,25 milyon avro olup, yıllık transfer bedeli (7,4) ve maaşı dahil olmak üzere bilanço üzerindeki toplam maliyeti 16,65 milyon avrodur. Zarar etmemek için Nkunku'nun yaklaşık 30 milyon avroya satılması gerekiyor.
NKUNKU NEREYE VARABİLİR?
Ocak ayında Nkunku, daha önce Leipzig'de birlikte çalıştığı Tedesco'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'nin radarına girmişti, ancak iki kulüp bir anlaşmaya varamadı. Yaz aylarında İstanbul'un sarı-mavili takımı bu transfer için yeniden harekete geçebilir; ancak onu isteyen kulüplerin 35 milyon avroluk bir yatırım yapması gerektiği kesin. Şu an için Suudi Pro Ligi'nden gelen teklifler de göz ardı edilmemeli, Roma cephesinden ise henüz bir teyit gelmedi.