Christopher Nkunku, Leipzig oyuncusu olarak tanıtıldı: “Çok iyi durumdayım. Takıma yardım etmeye hazırım, burada bana güveniyorlar”

"Kulüple aramdaki bağ çok özel. Kulüpten ayrıldıktan sonra da burada olan biteni yakından takip etmeyi sürdürdüm. Şimdi Leipzig’deki serüvenimde yeni bir sayfa açmaya hazırım. Görüşmeler sırasında, üst düzey isimlerin bana hâlâ ne kadar değer verdiğini ve bana ne kadar güvendiğini hissettim. Bu yüzden Leipzig, elimden gelenin en iyisini ortaya koymam için doğru yer".