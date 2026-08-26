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Nkunku MilanGetty Images

Çeviri:

Christopher Nkunku, Leipzig oyuncusu olarak tanıtıldı: “Çok iyi durumdayım. Takıma yardım etmeye hazırım, burada bana güveniyorlar”

AC Milan
Transfers
RB Leipzig
C. Nkunku

Christopher Nkunku, Leipzig’in yeni oyuncusu olarak ilk açıklamalarını yaptı. Almanya’ya 4 milyon karşılığında kiralık olarak gelen ve 28 milyonluk satın alma opsiyonuyla Leipzig’e katılan oyuncu, “Leipzig’e katılma fırsatını öğrendiğimde bunu hemen kabul etmek istedim. Buraya geri döndüğüm için çok mutluyum. Harika durumdayım ve takıma mümkün olan en kısa sürede yardımcı olmak istiyorum, Red Bull Arena’da yeniden taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum” dedi.

  • "Güveni hissettim"

    "Kulüple aramdaki bağ çok özel. Kulüpten ayrıldıktan sonra da burada olan biteni yakından takip etmeyi sürdürdüm. Şimdi Leipzig’deki serüvenimde yeni bir sayfa açmaya hazırım. Görüşmeler sırasında, üst düzey isimlerin bana hâlâ ne kadar değer verdiğini ve bana ne kadar güvendiğini hissettim. Bu yüzden Leipzig, elimden gelenin en iyisini ortaya koymam için doğru yer".

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