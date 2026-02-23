Christian Pulisic ve arkadaşları, Parma maçı için dördüncü formalarını tanıtarak AC Milan taraftarlarını şaşırttı. Zlatan Ibrahimovic ise rap süperstarı Megan Thee Stallion'a yeni formayı hediye etti

Puma tarafından üretilen forma, modern performans teknolojisini kullanırken retro bir hava yakalıyor. Metalik parlaklık, stadyum ışıkları altında özellikle dikkat çekiciydi ve oyuncular maç öncesi ritüellerini tamamlarken ışıltılı bir etki yarattı. Kumaş, geçmiş on yılların "mercurial" formalarına saygı duruşunda bulunurken, taraftarlar bu 2026 versiyonunun, o dönemin replika formalarıyla sıklıkla ilişkilendirilen statik elektriklenme sorunlarından kaçınmasını umuyor.

Tasarım, minimalist sokak giyimi felsefesine sadık kalarak, temiz siyah blok süslemeler ve klasik katlanabilir yaka ile öne çıkıyor. İşbirliğinin benzersiz bir dokunuşu, giysinin içinde gizlidir: Slam Jam'in "Kaos Düzen'dir" sloganı, boyun iç kısmına dikkat çekmeyecek şekilde basılmıştır. Bu, spor ve modanın kesişim noktasında olmaktan gurur duyan bir kulüp için cesur bir ifadedir ve küresel oyunda kültürel açıdan en önemli takımlardan biri olarak statülerini daha da sağlamlaştırmaktadır.