Christian Pulisic ve arkadaşları, Parma maçı için dördüncü formalarını tanıtarak AC Milan taraftarlarını şaşırttı. Zlatan Ibrahimovic ise rap süperstarı Megan Thee Stallion'a yeni formayı hediye etti
San Siro'da sürpriz
Forma, futbol kültürü ile Milano stilini bir araya getirmek için tasarlanan, ünlü İtalyan sokak giyim markası Slam Jam ile yapılan yüksek moda işbirliğinin bir ürünüdür. Kulüp, standart fotoğraf çekimleri veya yüksek bütçeli lansman videolarından uzak durarak, bu canlı tasarım için en uygun sahnenin futbol sahası olduğuna karar verdi. Forma, Milan'ın 90'ların sonu ve 2000'lerin başındaki ikonik estetiğinden büyük ilham alıyor ve kulübün hem ulusal hem de Avrupa futboluna hakim olduğu dönemi anımsatan metalik bir kumaştan üretildi.
Sokak modası San Siro'nun projektör ışıklarıyla buluşuyor
Puma tarafından üretilen forma, modern performans teknolojisini kullanırken retro bir hava yakalıyor. Metalik parlaklık, stadyum ışıkları altında özellikle dikkat çekiciydi ve oyuncular maç öncesi ritüellerini tamamlarken ışıltılı bir etki yarattı. Kumaş, geçmiş on yılların "mercurial" formalarına saygı duruşunda bulunurken, taraftarlar bu 2026 versiyonunun, o dönemin replika formalarıyla sıklıkla ilişkilendirilen statik elektriklenme sorunlarından kaçınmasını umuyor.
Tasarım, minimalist sokak giyimi felsefesine sadık kalarak, temiz siyah blok süslemeler ve klasik katlanabilir yaka ile öne çıkıyor. İşbirliğinin benzersiz bir dokunuşu, giysinin içinde gizlidir: Slam Jam'in "Kaos Düzen'dir" sloganı, boyun iç kısmına dikkat çekmeyecek şekilde basılmıştır. Bu, spor ve modanın kesişim noktasında olmaktan gurur duyan bir kulüp için cesur bir ifadedir ve küresel oyunda kültürel açıdan en önemli takımlardan biri olarak statülerini daha da sağlamlaştırmaktadır.
Zlatan, Megan Thee Stallion'u ağırlıyor
Gecenin ihtişamı sadece sahayla sınırlı kalmadı. Kulübün simgesi Zlatan Ibrahimovic, şu anda Rossoneri yönetiminin kıdemli danışmanı olarak, dünya çapında tanınan bir onur konuğunu ağırladı: Amerikalı rap süperstarı Megan Thee Stallion. Efsanevi İsveçli, Grammy ödüllü sanatçıyı İtalyan futbolunun evinde ağırlarken, spor ve eğlencenin kesişimi etkinliğin ön planda yer aldı.
Ibrahimovic, "Hiss" rapçisine yeni dördüncü forma setinin kendisine özel bir versiyonunu hediye etti. İkili, maçı izledikleri saha kenarındaki VIP bölümünde gülüşüp sohbet ederken görüldü. Böylesine tanınmış bir Amerikan yıldızın varlığı, Pulisic'in sahadaki performansı ile birleştiğinde, Milan'ın marka etkisini Atlantik'in ötesine ve Serie A'nın geleneksel sınırlarının dışına genişletme stratejisini vurguluyor.
Pulisic geri döndü ama şampiyonluk umutları azaldı
Spor açısından, bu maç bir aydan fazla bir süredir kulüpte ilk kez ilk on birde yer alan Pulisic için önemli bir bireysel dönüm noktası oldu. ABD milli takım oyuncusu, son zamanlarda yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle sağlık ekibi tarafından dikkatle takip ediliyordu ve ilk on birdeki dönüşü Milan taraftarları için sevindirici bir haber oldu.
Forma lansmanı ve ünlü konukların yarattığı heyecana rağmen, disiplinli Parma takımına karşı ritmini bulmakta zorlanan ev sahibi takım için öğleden sonra hayal kırıklığıyla sona erdi.
Kutlama havası, 1-0'lık hayal kırıklığı yaratan yenilgiyle gölgelendi. Bu sonuç, Milan'ın şampiyonluk umutlarını pamuk ipliğine bağlarken, Serie A'da 24 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi. Bu yenilgi, sezonun bitimine sadece 12 maç kala, Milan'ın yerel rakibi ve lig lideri Inter Milan'ın 10 puan gerisinde kalması anlamına geliyor. "Kaos düzendir" sloganı moda dünyasında yankı bulsa da, Rossoneri, ligin zirvesindeki farkı kapatmak istiyorsa sahada daha fazla düzeni sağlamanın bir yolunu bulmak zorunda.
