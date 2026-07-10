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USMNT WC 2030 XIGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Christian Pulisic takımda kalıyor, peki Noahkai Banks ve Zavier Gozo da ona katılabilecek mi? ABD Milli Takımı’nın 2030 Dünya Kupası ilk 11’i tahminleri

Analysis
ABD
Dünya Kupası
FEATURES

Dört yıl, bir oyuncu kadrosunu tamamen değiştirebilir. GOAL, ABD Milli Takımı’nın bir sonraki Dünya Kupası kadrosunu oluşturabilecek köklü yıldızları, yükselişteki yetenekleri ve sürpriz isimleri seçti.

Her Dünya Kupası’nın ardından tahminler başlar. Dört yıl sonra, bir sonraki turnuva geldiğinde, bunların çoğu gülünç görünür. Bir milli takımın, büyüme, değişim ve öngörülemeyen gelişmelerden oluşan tam bir döngüden sonra nasıl bir hale geleceğini tahmin etmek kadar zor bir tahmin oyunu yoktur. Tahminler bilgiye dayalı olabilir, ancak tarih, en zekileri bile aptal durumuna düşürme alışkanlığına sahiptir.

ABD Erkek Milli Takımı’nın (USMNT) 2022 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından bu tahmini yaptığımızda, Folarin Balogun henüz ABD Milli Takımı’na katılmaya karar vermemişti. Matt Freese, MLS’de yedek bir oyuncuydu. Alex Freeman sadece Orlando City’nin akademisi içinde tanınıyordu ve Yunus Musah’ın artık takımın en önemli oyuncularından biri olmayacağını çok az kişi tahmin edebilirdi. Ve cidden, aklı başında kim Tim Ream’in hâlâ burada olacağını tahmin edebilirdi ki?

Tüm bunlar, bu işin kolay olmadığını gösteriyor. ABD Milli Takımı’nın 2030 kadrosundaki bazı kilit oyuncular henüz gündemde olmayabilir. Diğerleri ise kariyerlerinde beklenmedik dönüşler yaşayan tanıdık isimler olacaktır. Sosyal medya, takımı oyuncu havuzundaki en çok konuşulan gençlere devretmeye şimdiden can atsa da, pek çok deneyimli oyuncu da kadroya girmek için mücadeleye devam edecektir.

2030’u tahmin etmek imkansız olabilir, ancak bu, bu çalışmayı daha az değerli kılmaz. Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL, dört yıl sonra başlayacak bir sonraki Dünya Kupası’nda ABD’nin ilk 11’inin nasıl görünebileceğini öngörüyor.

  • Diego Kochen Barcelona 2023-24Getty

    GK: Diego Kochen

    Saha üzerindeki tüm pozisyonlar arasında, bu pozisyonun geleceğini tahmin etmek en zor olanıdır. Çok fazla oyuncu var, özellikle de genç oyuncular; ve genç kalecilerin dört yıl sonra gelişim sürecinde hangi aşamada olacaklarını bilmek neredeyse imkânsızdır.

    Peki, Barcelona kadrosunda yer alan ancak bu yaz kiralık olarak yeni bir deneyime atılmaya hazırlanan Kochen olabilir mi? Olabilir. Kesinlikle bunun için gerekli niteliklere sahip. Bu yaz ABD Milli Takımı’nda antrenman kalecisi olarak görev yapan Andrew Rick ve Julian Eyestone’un da aynı şekilde gerekli nitelikleri var. Aslında kadroda yer alan ve henüz 22 yaşında olan Chris Brady’yi göz ardı etmek daha da saçma olur. Ayrıca Chelsea’de forma giyen Gaga Slonina’yı da göz önünde bulundurmak gerekir.

    Ya da Matt Freese ve Matt Turner’ın örneklerinden ders alabilirsiniz; ikisi de adaylar arasında kalabilir. Bu ikili, Dünya Kupası’ndan bir ya da iki yıl önce, adeta hiç yoktan çıkıp ilk 11’de yer almayı başarmıştı. Bu durum, yukarıda sayılan isimlerden biri ya da henüz hayal bile edemediğimiz başka biri tarafından kesinlikle tekrar yaşanabilir.

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  • Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport

    LB: Peyton Miller

    Antonee Robinson çok, çok uzun süredir bu pozisyonda görev yapıyor. Üzücü gerçek şu ki, son bir buçuk yıldır fiziksel olarak zorlanmaya başladığı için muhtemelen performansında düşüş yaşıyor. Hâlâ mükemmel bir oyuncu ve muhtemelen bir süre daha bu pozisyonu koruyacak, ancak 2030 yılına gelindiğinde artık eskisi gibi bir oyuncu olmayacağına dair ciddi bir ihtimal var.

    Peki, sıradaki kim olacak? New England Revolution'daki gelişimi göz önüne alındığında, Miller bu rol için en uygun isim olabilir. Henüz 18 yaşında olan bu bek, şimdiden üçüncü profesyonel sezonunu geçiriyor ve potansiyeli konusunda sınırsız bir gelecek vaat ediyor.

    Luca Bombino ve Caleb Wiley gibi başka genç oyuncular da var; bu yaz yedek olarak görev yapan Max Arfsten ise önümüzdeki birkaç yıl içinde kanat bek olarak kendini gösterebilir.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Chris Richards

    Merkez savunmada bir pozisyon boş olsa da, ona birazdan değineceğiz. Bu pozisyon Chris Richards’a ait.

    Eğer birisi öne çıkıp bu pozisyonu Crystal Palace'ın savunma oyuncusundan alırsa, bunu kesinlikle hak etmiş olacak ve ABD Milli Takımı elinde müthiş bir savunma oyuncusuna sahip olacak. Çünkü Richards, son iki yıldır Crystal Palace ve ABD Milli Takımı'nda bunu kanıtlamış, müthiş bir savunma oyuncusu. Bir sonraki Dünya Kupası'nda 30 yaşında olacak ki bu da bir savunma oyuncusu için en verimli yaş.

    Bu döngüde Richards, takımın temel direklerinden biri olmalı ve ileride bu takımın kaptanlığı için de bir adaydır.

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  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    CB: Noahkai Banks

    Sorunlu pozisyon budur. Bunu son Dünya Kupası’ndan sonra da söylemiştik. ABD Erkek Milli Takımı, Tim Ream’den bir şekilde üç buçuk yıl daha yararlanmayı başardı, ancak 2030 için yararlanılacak yeterince süre kalmadı.

    Peki bu pozisyonu kim dolduracak? Kesinlikle bu yaz kadrosundaki diğer oyunculardan biri olabilir. Ayrıca, uluslararası kariyerini yeniden değerlendirmek için bir adım geri atmadan önce kadroya dahil edilecek gibi görünen Banks da olabilir. Sezonun sonlarında Augsburg’da yeterince süre alamaması nedeniyle Almanya milli takımına çağrılma ihtimali eskisi kadar yüksek görünmüyor; sosyal medyadan çok fazla anlam çıkarmak doğru olmasa da, Banks, takımın Dünya Kupası mücadelesinde USMNT yıldızlarının Instagram hesaplarındaki yorum bölümlerinde görülmüştü.

    Banks kendini bu göreve adar ve beklendiği gibi gelişirse, bu boşluğu doldurabilir. Aksi takdirde, stoper pozisyonu 2030 döngüsünün en büyük soru işareti olmaya devam edecektir.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Alex Freeman

    Geçtiğimiz bir yıl kadar süren her kampın ardından, Alex Freeman’ın gerçekte ne kadar iyi olduğu konusunda genel bir şaşkınlık yaşandı. Bu durum, bu Dünya Kupası’ndan sonra da geçerliydi; zira Villarreal’in bek oyuncusu, kariyerinin en önemli maçlarında yeteneklerini daha da fazla sergiledi.

    Topla mükemmel ve topsuzken de giderek daha soğukkanlı hale gelen Freeman’ın gelişimi, Gold Cup’taki ilk maçından bu yana ABD Milli Takımı’nın en önemli hikayelerinden biri oldu. Dünya Kupası’nda sadece rahat görünmekle kalmadı; tartışmasız takımın en iyi performans gösteren oyuncularından biriydi.

    Özellikle La Liga’da oyun stili gelişmeye devam ettikçe, Freeman takımın etrafında şekillendirilmesi gereken bir oyuncu.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Tyler Adams

    Adams gibi oyuncular her yerde bulunmaz; işte bu yüzden dört yıl sonra bu takımı onsuz hayal etmek çok zor. O zaman 31 yaşında olacak ve oynadığı pozisyonun büyük ölçüde oyunu okuma becerisine dayandığını düşünürsek, 2030’da daha da iyi bir oyuncu olabileceğinin bir yolu var.

    Tabii ki bu, fiziksel durumuna bağlı. Son birkaç yıldır sakatlık sorunları yaşadı ve ABD Milli Takımı, bunların sadece şanssızlıktan kaynaklandığını, daha ciddi bir sorun olmadığını umuyor. Adams'ın kadroda olmasıyla bu takım hem saha içinde hem de saha dışında daha iyi hale geliyor ve eğer 2030'da hala formda olursa, liderliği bu takımı oluşturacak tüm yeni isimler için kesinlikle hayati önem taşıyacak.

    Eğer o forma giyemeyecek durumda olursa, yükselişte olan orta saha oyuncuları da var. Adri Mehmeti farklı bir oyuncu, ancak bir sonraki büyük 6 numara olabileceğe benziyor. 2030'da 21 yaşında olacak, bu da turnuvanın onun için çok erken gelebileceği anlamına geliyor, ancak açıkça potansiyeli olan bir oyuncu için de mükemmel bir zamanlama olabilir.

  • Johnny Cardoso USMNT 2026Getty Images

    CM: Johnny Cardoso

    Sakatlığı nedeniyle bu Dünya Kupası’nı kaçırsa da, Atlético Madrid’in orta saha oyuncusunun önü açık, parlak bir geleceği var gibi görünüyor.

    Cardoso, ABD Milli Takımı'nda henüz tam anlamıyla formunu yakalayamadı, ancak La Liga'daki performansına bakılırsa bu da yakında gerçekleşecektir. Umut, onun Diego Simeone yönetiminde bu performansını sürdürebilmesi yönünde. Eğer bu olursa, ABD Milli Takımı kadrosuna bir başka üst düzey orta saha oyuncusu daha katılmış olacak.

    Peki bu durumda Weston McKennie ne olacak? Özellikle bu Dünya Kupası’ndaki performansını düşünürsek, onun olmadığı bir kadro hayal etmek zor; dört yıl sonra nerede olacağını tahmin etmek de zor. Ancak, dünya bundan sonra bu yönde ilerleyecekse, Cardoso, Adams’ın yanında daha doğal bir uyum sergiliyor gibi görünüyor. McKennie ise şüphelerden beslenen bir oyuncu; bu yüzden bir sonraki turnuvada onu yine aynı pozisyonda görürseniz çok şaşırmayın.

    Bu yaz turnuvayı kaçırmış olsalar da, bu pozisyon için Tanner Tessmann ve Yunus Musah’ı da göz önünde bulundurun.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Malik Tillman

    Bu Dünya Kupası’nın tartışmasız en parlak yıldızı olan Tillman, bu yaz muhteşem bir performans sergiledi ve dünya onun oyun stilini yakından tanıma fırsatı buldu.

    Daha önce sadece 10 numara olarak görülen Tillman, 8 numara pozisyonunda da muhteşem bir performans sergiledi. Presleme yeteneği birinci sınıftı ve ABD Milli Takımı'nın hücumunu ilerletmedeki katkısı açıkça ortadaydı. Bir de serbest vuruşlar var ki, bunlar daha önce pek kimsenin bilmediği, ABD Milli Takımı'nın cephaneliğinde yer alan çok gerçek bir silah haline geldi.

    Henüz 24 yaşında olan Tillman, bir sonraki döngüde tam da en verimli dönemine girecek bir başka oyuncu; bu nedenle, özellikle bu yaz duran toplarla hayran bıraktığı sıradan taraftarlar nezdinde, ileride bu takımın simgelerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sol kanat: Christian Pulisic

    Eleştiriler artık aşırı bir hal aldı. Pulisic bu yaz hayal kırıklığı yarattı, ancak gelmiş geçmiş en başarılı Amerikalı erkek futbolculardan birinin, sağlıklı olduğu takdirde 2030 kadrosunda yer almayacağını düşünmek hâlâ zor. Performansı mercek altına alınmayı hak ediyor; ancak milli kariyerinin fiilen bittiği yönündeki iddialar bunu hak etmiyor.

    Dolayısıyla, Mathis Albert gibi birinin ortaya çıkıp ona rakip olma ihtimali olsa da, Pulisic en azından rekabet edilmesi gereken bir oyuncu. Richards gibi, eğer biri bu pozisyonu kazanabilirse, bu hem o kişi hem de bir bakıma ABD Milli Takımı için iyi olur; çünkü Pulisic, bu takımda bir kanat oyuncusunun nasıl olması gerektiğine dair çok yüksek bir çıtayı belirliyor. Bunu aşan herhangi bir oyuncu, dünya klasında bir oyuncu olmaktan başka bir şey olamaz.

  • balogun(C)Getty Images

    ST: Folarin Balogun

    Forvetler genellikle tahmin edilmesi zor oyunculardır. Ancak bu sefer durum öyle görünmüyor, çünkü Balogun o kadar iyi bir oyuncu.

    Elbette bu, form durumuna bağlı. Ayrıca, Balogun'un bu Dünya Kupası'ndan sonra hem kulüp hem de milli takımda nasıl bir performans sergileyeceğine de bağlı. Ancak bu yaz öğrendiğimiz bir şey varsa, o da Balogun'un uluslararası düzeyde gerçek bir fark yaratıcı olduğu ve Belçika hariç, maçı kazandırabilecek türde bir oyuncu olduğudur.

    Belki kadrodaki diğer oyuncular da böyle olabileceklerini kanıtlarlar, ancak şu anda USMNT’nin uzun süre güvenebileceği bir oyuncuya sahip olması gerçekten çok güzel.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    RW: Zavier Gozo

    Real Salt Lake’in yıldızı, bunu 2026’da gerçekleştirmeye çok yakındı; dolayısıyla 2030’da bunu başarırsa şaşırmayın.

    Sağ kanat pozisyonunda Gozo, inanılmaz bir hız ve dikey hareket kabiliyeti sergiliyor. Ayrıca son üçte bir sahada da büyük gelişme gösterdi. Bu ilerleme devam ederse – ki her zaman doğrusal olmayacaktır – çok, çok iyi bir oyuncu olacak. MLS'ten ayrılmak zorunda kalacağı kaçınılmaz bir sonraki adımı nasıl atacağı henüz belli değil, ancak 19 yaşındaki kanat oyuncusu için bu adım çok yakında gelecek.

    Diğer kanat pozisyonunun da hâlâ bir ihtiyaç olması da işine yarıyor. Gozo, bu ihtiyacı karşılamak için mücadele eden birkaç oyuncudan biri, ancak neredeyse hazır görünüyor; bu da ona 2030’a kadar güzel bir hazırlık süresi tanıyor.