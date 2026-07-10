Her Dünya Kupası’nın ardından tahminler başlar. Dört yıl sonra, bir sonraki turnuva geldiğinde, bunların çoğu gülünç görünür. Bir milli takımın, büyüme, değişim ve öngörülemeyen gelişmelerden oluşan tam bir döngüden sonra nasıl bir hale geleceğini tahmin etmek kadar zor bir tahmin oyunu yoktur. Tahminler bilgiye dayalı olabilir, ancak tarih, en zekileri bile aptal durumuna düşürme alışkanlığına sahiptir.

ABD Erkek Milli Takımı’nın (USMNT) 2022 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından bu tahmini yaptığımızda, Folarin Balogun henüz ABD Milli Takımı’na katılmaya karar vermemişti. Matt Freese, MLS’de yedek bir oyuncuydu. Alex Freeman sadece Orlando City’nin akademisi içinde tanınıyordu ve Yunus Musah’ın artık takımın en önemli oyuncularından biri olmayacağını çok az kişi tahmin edebilirdi. Ve cidden, aklı başında kim Tim Ream’in hâlâ burada olacağını tahmin edebilirdi ki?

Tüm bunlar, bu işin kolay olmadığını gösteriyor. ABD Milli Takımı’nın 2030 kadrosundaki bazı kilit oyuncular henüz gündemde olmayabilir. Diğerleri ise kariyerlerinde beklenmedik dönüşler yaşayan tanıdık isimler olacaktır. Sosyal medya, takımı oyuncu havuzundaki en çok konuşulan gençlere devretmeye şimdiden can atsa da, pek çok deneyimli oyuncu da kadroya girmek için mücadeleye devam edecektir.

2030’u tahmin etmek imkansız olabilir, ancak bu, bu çalışmayı daha az değerli kılmaz. Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL, dört yıl sonra başlayacak bir sonraki Dünya Kupası’nda ABD’nin ilk 11’inin nasıl görünebileceğini öngörüyor.