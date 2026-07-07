Pulisic, neredeyse on yıldır ABD futbolunun simgesi konumunda ve bunun haklı nedenleri var. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve kazandığı diğer birçok kupa ile açık ara Amerika’nın bugüne kadar yetiştirdiği en iyi kulüp oyuncusu. Yine de milli takımda, Landon Donovan ve Clint Dempsey gibi efsanelerin yanına adını yazdırabileceği o kusursuz Dünya Kupası performansını hâlâ bekliyor.

Bu fırsat için artık 2030 yılına kadar beklemesi gerekebilir. Belçika maçında Pulisic adeta görünmezdi; 59 dakika boyunca hiç şut çekmedi, hiç gol fırsatı yaratmadı ve rakip ceza sahasında sadece bir kez topa dokundu. Evet, ikinci yarının başında aldığı bir darbe nedeniyle oyundan erken çıktı, ancak bu performans büyük ölçüde turnuva genelindeki durumunu yansıtıyordu.

Paraguay maçındaki asistinin ve Avustralya ile Bosna-Hersek maçlarındaki birkaç parlak anın dışında, bu yaz ABD Milli Takımı’nın en iyi beş oyuncusu arasında bile yer almadığını söylemek mümkün. Bu durum, forvet için zorlu geçen 2026 yılının devamı niteliğinde. Ayrıca, ABD’nin Gold Cup’ta takım kimliğini oluşturmaya çalıştığı geçen yaz ara verme kararının, diğer oyuncuların Pochettino’nun sistemine daha iyi uyum sağladığı bir turnuvada onun geride kalmasına neden olup olmadığına dair haklı sorular da gündeme getiriyor.