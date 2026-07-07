Tüm ülkenin hayallerini süsleyen ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası rüyası, Belçika’ya karşı alınan 4-1’lik utanç verici yenilgiyle sarsıcı bir şekilde sona erdi.
Turnuvanın uzun bir bölümünde Mauricio Pochettino'nun takımı, kupayı kazanma yolunda ciddi bir mücadele verebilecek gibi görünüyordu. Ancak Dünya Kupası hazırlık sürecinde ortaya çıkan eksiklikler – özellikle savunmada – en kötü anda yeniden su yüzüne çıktı. ABD dört büyük hata yaptı, Belçika ise her birini cezalandırdı; maçın skoru kolaylıkla daha da farklı olabilirdi.
Amerikalılar, 2002'den beri ulaşamadıkları çeyrek final aşamasına bir kez daha ulaşamayınca, ülkenin en yetenekli nesillerinden birinin neden bir sonraki adımı atamadığına dair sorular kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir. GOAL, Seattle'daki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor.