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USMNT Starting XI GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Christian Pulisic’in kadroda yer alacağı kesin, peki ona kimler eşlik edecek? ABD Milli Takımı’nın Bosna-Hersek ile oynayacağı Dünya Kupası Son 32 Turu maçı için ilk 11’i belirlemek

Analysis
ABD
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Bosna Hersek
Bosna Hersek

Bu turnuvanın grup aşamasını heyecanlı bir şekilde tamamladıktan sonra, artık hata yapma lüksü yok. İşte GOAL’un ilk 11’de yer alması gerektiğini düşündüğü isimler.

ABD Erkek Milli Takımı’nın son maçı, kadro rotasyonu ve oyuncuları dinlendirmek üzerineydi. Peki ya bu maç? Bu maçta iş ciddileşiyor. Dünya Kupası’nda eleme turu maçları – işte tüm hazırlıklar bu an için yapıldı. İşte burada her şey gerçek oluyor.

Son 32 turunda, grubunu üçüncü sırada tamamlayan Bosna-Hersek ile karşılaşılacak. Öte yandan ABD Erkek Milli Takımı, grubunu birinci sırada tamamlayarak grup aşamasının son maçında Türkiye karşısında dinlenme, kadro rotasyonu yapma ve oyuncularını koruma fırsatı elde etti. Kampta Auston Trusty, Cristian Roldan ve Mark McKenzie’nin ufak sakatlık sorunları olması nedeniyle bazı endişeler var, ancak cezalı oyuncu yok ve ciddi bir kondisyon sorunu da bulunmuyor. ABD Milli Takımı genel olarak bir sonraki sınava hazır ve bu, şimdiye kadarki en kritik sınavı olacak.

Peki, bunu göz önünde bulundurarak, USMNT 32'li turda nasıl bir kadro kuracak? Hangi oyuncular fark yaratabilir? GOAL bu konuyu inceliyor…

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Matt Freese

    Matt Turner, Türkiye maçında ilk on birde yer aldı ve açıkçası, çoğu kişinin ona atfettiğinden daha iyi bir performans sergiledi. Ancak bu performans, Freese’i yedek kulübesine gönderecek kadar iyi değildi; zira Freese hâlâ birinci kaleci gibi görünüyor. 

    Şu ana kadar Freese pek sınanmadı. Acaba bu maçta durum değişebilir mi?

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Antonee Robinson

    XI’daki tüm kesin seçimler arasında, bu belki de en kesin olanıdır.

    Robinson yıllardır bu pozisyonda ilk 11'de yer alıyor ve özellikle bu yaz gösterdiği performansa bakıldığında, bir değişiklik olması pek olası görünmüyor. Sağlıklı olduğu sürece ilk 11'de yer alıyor, o kadar. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Tim Ream

    Yaş ya da tempo konusunda ne derseniz deyin, 38 yaşındaki tecrübeli oyuncunun getirdiği sakinliğin de önemi yadsınamaz. Türkiye maçında bu sakinlik yoktu ve bu açıkça görülüyordu. Ream’in oyuna girmesiyle, ABD’nin o üç golün herhangi birini yemiş olup olmayacağını merak etmek yerinde olur.

    Rakip forvetlerin zaman zaman serbest kalıp tehlike yaratabileceği anlar olabilir, ancak Ream’in zekası ve top kontrolü bu riski göze almaya değer kılıyor. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Chris Richards

    Yukarıda bahsedilen oyuncu değişikliğini yapmanın nedenlerinden biri de, Richards’ın savunmada destek sağlayacağına güvenmenizdir. Şu ana kadar bu konuda harika bir performans sergiledi. 

    Ayrıca topla da harika bir performans sergiledi ve bu da ABD Milli Takımı’nın oyun kurmasına yeni bir boyut kattı. Bu, topu elinde tutma olasılığı daha düşük görünen Bosna takımı karşısında yine yardımcı olabilir. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Alex Freeman

    ABD Erkek Milli Takımı’nın en genç oyuncusu, bu turnuvada yaşının ötesinde bir performans sergiledi. Hatasız bir oyuncu değil ve Türkiye’nin galibiyet golünde payı oldu, ancak fiziksel yetenekleri ile giderek artan oyun zekasının birleşimi sayesinde genel olarak muhteşem bir performans gösterdi. 

    Ayrıca, bu yaz oynanan maçlarda kendisine son derece uygun görünen benzersiz bir rol üstleniyor. ABD, bu durumun devam etmesini ve onun birinci sınıf bir savunma oyuncusu olarak gelişmeye devam etmesini umuyor.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Tyler Adams

    Bu takımda ya da oyuncu kadrosunda Adams’a benzeyen tek bir oyuncu bile yok. ABD Milli Takımı’nın sahanın ortasında uygun bir top kazanıcı olmadan zorlandığı Türkiye maçında bunu canlı olarak gördünüz. Sebastian Berhalter hücumda muhteşemdi, ancak savunma tarafı biraz daha zordu çünkü o, özünde bir 6 numara değil.

    Bu iş Adams’a düşüyor ve o bu yaz bu görevi yeterince iyi yerine getirdi; bu da etrafındakilerin parlamasına olanak sağladı. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Weston McKennie

    Son maçtan kalan tek isim. Gerçek şu ki, o maçta oynamasının tek nedeni ABD Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu sıkıntısı çekmesiydi ve muhtemelen takımın istediğinden daha fazla süre aldı.

    Ancak diğer orta saha oyuncuları gibi McKennie de bu turnuvada muhteşem bir performans sergiledi ve sağ kanatta Sergino Dest ile kurduğu uyum çok önemli olabilir. Bu yaz oyununu gerçekten bambaşka bir seviyeye taşıdı; hem hücumda hem de savunmada maçlara yaptığı katkı sayesinde ABD Milli Takımı’nı da farklı bir seviyeye çıkardı.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Malik Tillman

    İstatistikler gerçekten muhteşem. Bunun nedeni, Tillman’ın da öyle olması. 

    Daha çok 8 numara pozisyonunda oynayan Tillman, özellikle de küçük detaylarda üst düzey bir performans sergiledi. Bu maçta da bu detayların çok büyük önemi olacak gibi görünüyor. Muhtemelen biraz geriye çekilip savunmaya odaklanacak olan Bosna takımı karşısında, Tillman'ın yaratıcılığı hayati önem taşıyacak. ABD'nin topu hızlı bir şekilde geri kazanmaya çalışırken Tillman'ın pres yapması da aynı derecede önemli olacak.

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Sol kanat: Christian Pulisic

    Geri döndü!

    Kanat oyuncusu, Türkiye karşısında iyi bir performans sergiledi ve fiziksel durumu hakkındaki endişelerin çoğunu giderdi. O maçta birçok gol fırsatı yarattı ve tamamen formda olsaydı muhtemelen bir gol atardı. 

    Birkaç gün daha dinlenirse Pulisic, yüzde 100'e yakın bir forma seviyesine ulaşacaktır ki bu, takım için çok büyük bir kazanç olacaktır. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Sergino Dest

    ABD Milli Takımı’nın dripling fırtınası, savunmaları son derece zor durumda bırakan bir oyuncu. İlk iki maçta da bunu başardı ve ABD Milli Takımı’nın burada da aynı performansı sergilemesine ihtiyacı var. 

    Ayrıca, kanat bek olarak defansif açıdan da takıma destek sağlıyor. Bu, rakipler, özellikle de bu hızlı Bosna takımı, atağa çıktığında faydalı olabilir.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    ST: Folarin Balogun

    Bu yaz şimdiye kadar takımın kaderini belirleyen isim oldu, bu yüzden Ricardo Pepi’nin yerine ilk 11’de yerini koruyor. 

    Lionel Messi’nin devam eden hakimiyeti nedeniyle kısa süren Altın Ayakkabı hayali çoktan geride kaldı, ancak Balogun’un golleri başka bir hayalin gerçekleşmesi için hayati önem taşıyor: eleme turlarında ilerlemek. 

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