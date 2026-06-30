Christian Pulisic’in kadroda yer alacağı kesin, peki ona kimler eşlik edecek? ABD Milli Takımı’nın Bosna-Hersek ile oynayacağı Dünya Kupası Son 32 Turu maçı için ilk 11’i belirlemek

ABD Erkek Milli Takımı’nın son maçı, kadro rotasyonu ve oyuncuları dinlendirmek üzerineydi. Peki ya bu maç? Bu maçta iş ciddileşiyor. Dünya Kupası’nda eleme turu maçları – işte tüm hazırlıklar bu an için yapıldı. İşte burada her şey gerçek oluyor.

Son 32 turunda, grubunu üçüncü sırada tamamlayan Bosna-Hersek ile karşılaşılacak. Öte yandan ABD Erkek Milli Takımı, grubunu birinci sırada tamamlayarak grup aşamasının son maçında Türkiye karşısında dinlenme, kadro rotasyonu yapma ve oyuncularını koruma fırsatı elde etti. Kampta Auston Trusty, Cristian Roldan ve Mark McKenzie’nin ufak sakatlık sorunları olması nedeniyle bazı endişeler var, ancak cezalı oyuncu yok ve ciddi bir kondisyon sorunu da bulunmuyor. ABD Milli Takımı genel olarak bir sonraki sınava hazır ve bu, şimdiye kadarki en kritik sınavı olacak.

Peki, bunu göz önünde bulundurarak, USMNT 32'li turda nasıl bir kadro kuracak? Hangi oyuncular fark yaratabilir? GOAL bu konuyu inceliyor…