Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Christian Pulisic GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Christian Pulisic’in “altın çocuk” dönemi sona erdi – şimdi sıra, ABD Milli Takımı’ndaki mirasını belirleyecek mücadelede

Analysis
ABD
C. Pulisic
FEATURES
ABD - Belçika
Belçika
Dünya Kupası

Bu hafta herkes bu kanat oyuncusunun peşinde ve onca yıllık heyecanlı günlerin ardından, itibarı artık en azından tartışma konusu haline geldi

Christian Pulisic’in sahadan topallayarak çıkması, bir bakıma kaçınılmaz bir andı. O anda maçın kaderi kesinleşmişti. Belçika 3-1 öndeydi ve kısa süreli bir ivme döneminin ardından ABD Erkek Milli Takımı’nın geri dönüş şansı artık yoktu. Dünya Kupası’ndan elenmeleri neredeyse kesinleşmişti.

Ancak kaçınılmaz olan tek şey bu değildi. Pulisic, başını ellerinin arasına almış, fiziksel ve zihinsel ıstırap içinde olduğu açıkça belli bir şekilde yedek kulübesine oturduğu anda, ABD Erkek Milli Takımı’nın en büyük yıldızının mirası da değişti. Pulisic için işler bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı ve onunla ilgili konuşmalar da eskisi gibi olmayacaktı. Yıllardır Pulisic’i çevreleyen her anlatı umudun etrafında şekillenmişti. Sahadan topallayarak çıktığı anda, o özel anlatının sonu da yine kaçınılmaz hale geldi.

ABD Milli Takımı’nın Belçika’ya yenilmesinden sonraki saatlerde, hayal kırıklığının en büyük yükünü Pulisic üstlendi. Yorumcular, onun hem zihinsel hem de fiziksel olarak zayıf olduğunu söylediler. Diğerleri ise performanslarından ve bunlara verdiği tepkiden duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler. Ve bir de, daha önce Pulisic hakkında hiç konuşmamış olan, ancak şimdi tek bir çok, çok, çok kötü geceye dayanarak onun tüm kariyeri hakkında konuşma hakkını kendilerine tanıyan sesler vardı.

Acı gerçek şu ki, büyük resme bakıldığında, bunların doğru olup olmadığı neredeyse hiç önemli değil. Algı gerçektir ve Pulisic’in algısı dramatik bir şekilde değişti. Artık sadece umudun sembolü, yeni bir dönemin yüzü ya da futbolun LeBron James’i değil. Şu anda daha önce hiç karşılaşmadığı düzeyde bir eleştiri ve incelemeye maruz kalıyor. Adil olsun ya da olmasın, dışarıdan bakan pek çok kişi onu artık çok daha sert bir bakış açısıyla görüyor: bir hayal kırıklığı olarak.

Haklı ya da haksız, kariyerinin bu sonraki aşaması, bu yeni algılara nasıl tepki vereceğine ve ABD Milli Takımı’nın “altın çocuğu” olmaktan çok daha karmaşık bir konuma geçişi nasıl idare edeceğine bağlı olarak şekillenecek. Pulisic her zaman tam olarak tanımlanması zor bir oyuncu olmuştur; dolayısıyla, bu spordaki yeri hakkındaki tartışmaların da artık aynı derecede karmaşık olması oldukça uygun.

Bu tartışmaların genel olarak sahip olmadığı bir incelik gerektiriyor. Hem Pulisic hem de onu takip eden herkes için duygusal bir dönem ve bu duygular, ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından geçen günlerde hakimiyet kurdu.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası

    Pulisic’in Dünya Kupası’ndaki performansı hayal kırıklığı yarattı. Bunu size bir yorumcu ya da yazarın söylemesine gerek yok, çünkü bunu kendisi söyledi.

    Maç sonrası yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı yaratıcı bir durum," dedi. "Takımımızı gerçekten ileriye taşıyıp, çok iyi bir takımı yenerek bir sonraki aşamaya geçmemize yardımcı olmayı umduğum anları tam olarak yaşayamadım. Bu yüzden elbette kendimden hayal kırıklığı duyuyorum, ancak olumlu kalmaya çalışacağım."

    "Dünyanın en iyileriyle rekabet edebilmek istiyoruz," diye ekledi, "ve tırmanmamız gereken bir sonraki aşama hâlâ önümüzde, ama çok yaklaştık."

    Yaz iyi başlamıştı. 2026’nın başından beri gol sıkıntısı çeken Pulisic, turnuva öncesinde Senegal’e karşı gol atarak ivme kazanmıştı. Ardından, Dünya Kupası açılış maçında Paraguay karşısında oynadığı 45 dakikada Pulisic muhteşem bir performans sergilemiş, bir golün asistini yaparken bir diğerinde de kilit rol oynamıştı.

    Sonra sakatlık yaşandı. Zaten sakat olan baldırına bir tekme alan Pulisic, Paraguay maçının ilk yarısının sonunda sahadan çıkmak zorunda kaldı. Avustralya’ya karşı kazanılan maçı kaçırdıktan sonra, grup aşamasının son maçında Türkiye karşısında kısa süreli bir giriş yaptı. Bosna-Hersek karşısında 90 dakika boyunca sahada kaldı; ABD Milli Takımı 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarının büyük bir bölümünü forvet hattında tek başına geçirdi.

    Bu yaz Dünya Kupası’nda henüz gol atamamış ve sadece bir asist yapmış olarak Belçika maçına çıktı. Ancak o maçta, kariyerinin en kötü performanslarından birini sergiledi. Pulisic, sahadaki tüm oyuncular arasında en fazla olan 11 kez top kaybı yaşadı. Bir şeyler yapmaya ne kadar çabalarsa çabalasın, hiçbir şey yolunda gitmiyor gibiydi.

    Ve sonunda, her şey etrafında çökerken, Pulisic sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı. Sosyal medyadaki yorumcular, takımı terk etmiş gibi göründüğü için onu yerden yere vurdular ve bu, fiziksel gerçeklere dayanmasa da, bu algı uzun süre akıllarda kalacak.

    • Reklam
  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sakatlık tartışması

    Pulisic’in sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasını eleştiren sesler eksik olmadı. Bu eleştirilerin bir kısmı geçmişteki olaylara odaklanıyordu. Belçika maçında oyundan çıkmasıyla Pulisic, oynadığı yedi Dünya Kupası maçından üçünde sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmış, bir diğer maçı da bu sakatlıklardan biri yüzünden kaçırmıştı.

    Ancak tartışmanın bir kısmı da zihniyet üzerineydi. İşte bu noktada eski ABD Milli Takımı yıldızı Landon Donovan da tartışmaya dahil oldu.

    "Maçtan oyundan çıkmak istediğine dair haberler var. Bunu doğrulayamam, dolayısıyla bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum," dedi Donovan, Unfiltered Soccer podcast'inde Tim Howard'ın yanında. "Ancak gerçek şu ki, kendi evinde oynanan bir Dünya Kupası eleme maçından bacağı hâlâ sağlam bir şekilde çıktı. Sana şunu söyleyeyim Tim, sen de benimle oynadığın için bilirsin ki, beni sahadan sürükleyerek çıkarmak zorunda kalırdın; ben de doktorun suratına yumruk atıp şöyle derdim: 'Beni sahadan çıkarmayacaksın, ne yapman gerekiyorsa yap, ben sahada kalacağım'."

    Donovan şunları ekledi: "Maçta kalmamasına inanamadım. Tabii yarın uyanırsak ve bacağını kırmışsa... ne olursa olsun, hiç sorun değil."

    Pulisic bacağını kırmamıştı ama sonuçta sakatlığı ciddiydi. Perşembe günü ABD Futbol Federasyonu, kanat oyuncusunun tibia ve fibula kemiklerinde mikro kırık ve kemik ezilmesi yaşadığını doğruladı. Perşembe günü Pulisic'in koltuk değnekleriyle görüldü ve ABD turnuvada yoluna devam etseydi, Dünya Kupası’nın geri kalanında forma giyemeyecekti.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    "Dinlenme" yorumuna

    Yine de eleştirilerin büyük bir kısmı, sakatlığın kendisinden ziyade Pulisic’in bu durumu nasıl ele aldığına odaklanıyordu. Maçın ardından Pulisic’in artık “dinlenmek için zamanı” olduğunu söylediği aktarıldı ve bu sözleri hem sosyal medyada hem de eski futbolcular arasında öfkeye yol açtı.

    Eski ABD Kadın Milli Takımı yıldızı Carli Lloyd, X'te “Oyunculuk kariyerin bittiğinde dinlenirsin. Nokta.” diye yazdı.

    Gerçekçi bir bakış açısıyla, Pulisic’in mesajında haklılık payı olsa da, halkla ilişkiler açısından bu mesajı vermek için yanlış bir zamandı. Duygular çok yoğundu ve ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan elenme şekliyle ilgili bir hayal kırıklığı havası hakimdi. Bu duyguyu yaşayan taraftarlar için, takımın yıldızının dinlenmeye hazır olduğunu duymak adeta bir yumruk gibi geldi.

    Ayrıca bu video, bir bakıma bağlamından koparılmıştı. Pulisic de maçtan sonra, özellikle de sakatlığı konusunda duygusal bir durumdaydı.

    "Berbat bir durumdu," dedi gazetecilere. "Önce bir sakatlık, şimdi de bir başkası... Evet, bu turnuva berbat geçti. Zorluydu. Bununla başa çıkmak benim için zordu."

    Ancak daha önce yaşanan tartışmalar, Pulisic’in durumuna yardımcı olmuyor. Geçen yazki Altın Kupa’yı bu Dünya Kupası için dinlenmek amacıyla kaçıran Pulisic, beklenen performansı gösteremedi. İşleri daha da kötüleştiren ise, dinlenmenin Pulisic’e fiziksel olarak pek fayda sağlamamasıydı; takımın oynadığı beş maçın dördünde sakatlık sorunları yaşadı.

    Sonuçta, neredeyse her şey Pulisic’in aleyhine işledi ve şimdi etrafında değişen algılarla başa çıkmak zorunda.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kişilik üzerine tartışmalar

    Pulisic tartışmasının her zaman geçerliliğini koruyan bir yönü, yeteneğiyle uyumlu bir kişiliğe sahip olmamasıdır. Sahada varlığı oldukça belirgin olsa da, saha dışında durum böyle değildir. Pulisic, kişilik olarak sessiz ve utangaç biridir. Dikkat çekmeyi aramaz ve açıkçası bundan pek hoşlanmaz. Profesyonel futbolun rekabetçi yönünü sever ve bununla birlikte gelen şöhret kısmını tolere etmek için elinden geleni yapar.

    Kişilik tipiniz böyleyse, genellikle lehinize yorum yapılmaz. Zor zamanlarda sessizlik, mesafeli olmak olarak algılanabilir. Bir mağlubiyetin ardından utangaçlık, ilgisizlik gibi görünür. Zor anlarda dünya, bir oyuncunun öfke ve hiddet göstermesini ister, ancak Pulisic bunu asla yapmaz. Bunun yerine her zamanki gibi davranır: kendine saklanır.

    Bu bir kusur mu? Hayır, bu bir kişilik özelliğidir, ancak dünya bunu böyle görmüyor. Ayrıca Pulisic, bu tür eleştirilere maruz kalan ilk oyuncu da değil. Yıllar boyunca Lionel Messi, Arjantinliler tarafından istedikleri şekilde performans gösteremediği için benzer eleştirilere maruz kaldı ve Pulisic kesinlikle Messi değil olsa da – bu yazın da kanıtladığı gibi – benzer bir kamuoyu tavrı sergiliyor.

    Yine de gerçek şu ki, bu tavır onu eleştirilere açık hale getiriyor, özellikle de oyuncu olarak seslerini yüksek tutan ve şimdi yorumcu olarak daha da yüksek sesle konuşan USMNT efsanelerinden oluşan eski neslin eleştirilerine.

    "Bu, yardım etmek ve hayatını sonsuza dek değiştirmek için bir fırsat," dedi Donovan. "En büyük sorunlardan biri şu: ABD Futbol Federasyonu'ndaki kişilerle, sponsorlarıyla, takım arkadaşlarıyla, teknik kadroyla ve antrenörlerle konuşuyorum; herkes onun çevresinde işlerin yürütülüş biçiminden bıkmış durumda."

    Donovan daha sonra, kendi görüşüne göre sorunun Pulisic'in kendisiyle sınırlı olmadığını, çevresindeki çevreye de uzandığını açıkça belirtti.

    "Sorun mutlaka kendisi değil, menajerleri, ailesi, etrafında dolaşanlar, [onu] etkileyen insanlar," dedi. "İnsanlar bundan bıkmış durumda. İnsanlara kötü davranıyorlar. İşleri kötü yürütüyorlar. Ne zaman 'Röportaj yapabilir miyiz?' diye sorsanız, cevap her zaman 'hayır' oluyor. Her zaman 'Hayır, ona yaklaşamazsınız' deniyor. Her zaman tüm maçları anlatan yorumcular yanından geçerken onlara ‘merhaba’ bile demiyor. Diğer herkes gelip el sıkışıyor ve ‘Merhaba’ diyor.

    "Onunla ilgili, ona yaklaşamayacağınız hissi var. Aslında bunun ondan kaynaklandığını sanmıyorum. Bence bu, etrafındaki insanlardan kaynaklanıyor. Onlar buna bir son vermeli ve o da cesaretini toplayıp onlarla konuşmalı ve ‘Bakın arkadaşlar, bu bana yardımcı olmuyor’ demeli."

    Artık her şey eleştiriye açık; bu, Pulisic ve çevresindekilerin bundan sonra başa çıkmak zorunda kalacağı bir gerçeklik.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bir sonraki aşama

    On yıl önce sahneye çıktığından beri Pulisic, Amerikan futbolunun altın çocuğu olarak görülüyordu. Bu Dünya Kupası’nın ardından artık durumun böyle olmadığını söylemek yanlış olmaz. Sadece futbol medyası değil, ulusal medya da bu Dünya Kupası boyunca onu hedef aldı ve artık ona şüpheye yer bırakmadan güvenilmiyor.

    Hiçbir konu ele alınmaktan kaçınılmadı. Oyunu haklı olarak eleştirildi. Kişiliği de saldırıların hedefi oldu. Bu adil olsun ya da olmasın, önemli olan bu değil; önemli olan bunun yaşanıyor olması. Yıllar boyunca Pulisic, ABD Milli Takımı’nın gördüğü en iyi oyuncu olma yolundaydı; şimdi ise hikaye, onun hayal kırıklığı yarattığı yönünde. 10 yıl boyunca hem ilham veren hem de ilham alan biri için bu, sarsıcı bir değişim.

    Gerçek şu ki, Pulisic’in hikâyesi şu anda yazılabilecek durumda değil. Henüz 27 yaşında ve yazılacak bölümler hâlâ var. Bu muhtemelen en kötü bölüm olacak elbette ve nihayetinde onun kaderini belirleyen bölüm de olabilir. Bunun böyle olmamasını sağlayabilecek tek kişi Pulisic’tir. Hikâyeyi değiştirebilecek tek kişi de odur.

    Bunu nasıl yapabilir? Elbette bu karmaşık bir konu. Dinlenme döneminin ardından Milano’ya geri dönecek ve Avrupa’da öncü rolünü sürdürmeye çalışacak. ABD Milli Takımı, bir sonraki hedefe doğru ilerlerken Eylül ayında sahalara geri dönecek. Futbolun özelliği, Dünya Kupası’ndan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenilse bile devam etmesidir.

    İşte bu yüzden Pulisic’in son noktası kaçınılmaz değil. Evet, durum eskisinden daha kasvetli görünüyor ve haklı olarak da öyle. Bu durumdan geri dönmek zor olacak. Bu hafta kendisine sertçe sırt çeviren kamuoyunu yeniden kazanmak çok, çok zor olacak. Bu Dünya Kupası, mirasına bir leke olacak ve bu leke kaybolmayacak; ancak Pulisic'in yapabileceği tek şey, toparlanarak ve elinden gelen her şekilde herkesi yeniden kendi tarafına çekerek bu mirası inşa etmeye devam etmek.

    "Bu konumda olmak istiyorum, bu yüzden bunu hiçbir şeye değişmem," demişti GOAL’a Dünya Kupası öncesinde. "Dürüst olmak gerekirse, bu bir ayrıcalık. Bu anı yaşamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım insanlar bunun farkına varır."

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Belçika crest
Belçika
BEL