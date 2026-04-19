Christian Pulisic için “alarm zilleri gerçekten yüksek sesle çalıyor” mu? Taylor Twellman, formda olmayan AC Milan forveti için ev sahibi olacağı Dünya Kupası öncesinde ABD Milli Takımı’yla ilgili önemli soruyu yanıtlıyor

Pulisic, İtalya’daki sezona muhteşem bir başlangıç yaptıktan sonra formunda bir düşüş yaşadı ve bu durum, milli takımı sürüklemeye hazır olup olmadığı konusunda soru işaretlerine yol açtı. Twellman, tam anlamıyla paniğe kapılmasa da endişelenmek için nedenler olduğunu kabul ediyor. Men’s Journal’a konuşan Twellman şöyle dedi: "Evet, endişelenirdim. Sadece yeni yıl öncesinde çok yüksek bir seviyede oynuyordu. AC Milan'da gol ve gol katkısı açısından liderdi. Yani kesinlikle endişelenmek gerekir."

"Alarm zilleri gerçekten yüksek sesle çalıyor mu? Şey, bilmiyorum. Bence Pulisic'in zihinsel olarak bu durumu aşması, burada veya orada bir gol atması yeterli ve o zaman birdenbire, her şey göz açıp kapayıncaya kadar değişebilir. Şu anda milli takımdaki formu beni daha çok endişelendiriyor. Gold Cup'tan beri milli takımda yer almadı ve geçen yaz oynamak istemedi. ABD milli takımında en iyi formunda değil ve AC Milan'daki formundan çok bu durum daha fazla endişe yaratıyor."