Christian Pulisic için “alarm zilleri gerçekten yüksek sesle çalıyor” mu? Taylor Twellman, formda olmayan AC Milan forveti için ev sahibi olacağı Dünya Kupası öncesinde ABD Milli Takımı’yla ilgili önemli soruyu yanıtlıyor
2026'ya doğru Pulisic'in formuyla ilgili endişeler
Pulisic, İtalya’daki sezona muhteşem bir başlangıç yaptıktan sonra formunda bir düşüş yaşadı ve bu durum, milli takımı sürüklemeye hazır olup olmadığı konusunda soru işaretlerine yol açtı. Twellman, tam anlamıyla paniğe kapılmasa da endişelenmek için nedenler olduğunu kabul ediyor. Men’s Journal’a konuşan Twellman şöyle dedi: "Evet, endişelenirdim. Sadece yeni yıl öncesinde çok yüksek bir seviyede oynuyordu. AC Milan'da gol ve gol katkısı açısından liderdi. Yani kesinlikle endişelenmek gerekir."
"Alarm zilleri gerçekten yüksek sesle çalıyor mu? Şey, bilmiyorum. Bence Pulisic'in zihinsel olarak bu durumu aşması, burada veya orada bir gol atması yeterli ve o zaman birdenbire, her şey göz açıp kapayıncaya kadar değişebilir. Şu anda milli takımdaki formu beni daha çok endişelendiriyor. Gold Cup'tan beri milli takımda yer almadı ve geçen yaz oynamak istemedi. ABD milli takımında en iyi formunda değil ve AC Milan'daki formundan çok bu durum daha fazla endişe yaratıyor."
ABD Erkek Milli Takımı'nın başarısı için vazgeçilmez üçlü
Twellman'a göre, ABD Milli Takımı'nın başarısı üç temel unsura dayanıyor. Kadro önceki nesillere kıyasla daha geniş bir derinliğe sahip olsa da, yıldızlar ve şeritlerin turnuvada ilerleyebilmesi için çekirdek liderlik kadrosu hâlâ hayati önem taşıyor. Twellman, Pulisic, Weston McKennie ve Tyler Adams'ı dünya çapında performans sergilemesi gereken oyuncular olarak gösterdi. Twellman şöyle açıkladı: "Dünya Kupası'nda en iyi performanslarını sergilemeleri gereken üç oyuncu Christian Pulisic, Weston McKennie ve Tyler Adams. Bu nesil oyuncular hakkında konuşurken, bu üçlü en önemli isimler."
"Takımın nabzını belirleyen üç oyuncu bunlar. Onlar takımın yüzleri. Bu üç oyuncuya baktığınızda, bu neslin oyuncularını görüyorsunuz. Evet, pek çok bilinmeyen faktör var, ancak bu üçlü yüksek seviyede performans gösteremezse, ABD'nin parlaması zor olacak. Dolayısıyla, bu üç oyuncu anın önemini anlıyor, daha iyi bir ifade bulamadığım için, bu üç oyuncu kolektif operasyon içindeki bireysel rollerini anlıyor. Ve bence ABD'nin özel bir şey başarması için Pulisic, McKennie ve Adams'ın en iyi formlarında olmaları gerekiyor."
Kaptan Amerika'ya olan inancımızı korumak
Kulüp ve milli takımdaki gol kıtlığıyla ilgili "uyarı sinyallerine" rağmen, Pulisic'in yeteneklerinin eninde sonunda ortaya çıkacağına dair yaygın bir inanç var. ABD Milli Takımı'nın tarihi, yıldız oyuncularının kritik anlarda görevini yerine getirdiği anlarla doludur ve teknik ekip, 12 Haziran'dan önce onun ritmini bulmasını sabırsızlıkla bekliyor.
"Christian Pulisic'in bağlılığı konusunda hiç endişelenmedim. Aklımın ucundan bile geçmedi. Her şey formuna bağlı. Zirveler ve çukurlar, inişler ve çıkışlar vardır. Bence formu şu anda en iyi durumda değil, ama bu yaz en iyi formuna kavuşacağını umuyorum," dedi Twellman.
Avrupa'nın devleri İspanya ve Fransa'nın peşinde
Küresel tabloya bakıldığında Twellman, ABD Milli Takımı’nın dünya elitleriyle boy ölçüşebilmek için aşması gereken büyük bir engel olduğunu düşünüyor. ESPN sıralamaları İspanya ve Fransa’yı favori olarak gösterirken, Twellman bu değerlendirmelere katılıyor ve Güney Amerika’nın güçlü takımlarını geride bırakıyor. Ona göre ABD’nin “özel” bir başarıya imza atabilmesi için grubunu kazanması şart.
Favorilerle ilgili olarak şunları söyledi: "Brezilya'ya katılmıyorum... Kadro derinliği açısından İspanya ve Fransa, dünyadaki diğer tüm takımların üzerinde. Muhtemelen İspanya derdim... Ama Fransız milli takımının dünyadaki diğer tüm takımlardan daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ve üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkacaklarına inanıyorum."