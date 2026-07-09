Christian Pulisic, hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası performansının ardından artık ABD Milli Takımı’nın “altın çocuğu” olarak görülmüyor; bu durumla nasıl başa çıkacağı ise nihayetinde onun mirasını belirleyecek

Christian Pulisic’in sahadan topallayarak çıkması, bir bakıma kaçınılmaz bir andı. O anda maçın kaderi kesinleşmişti. Belçika 3-1 öndeydi ve kısa süreli bir ivme döneminin ardından ABD Erkek Milli Takımı’nın geri dönüş şansı artık yoktu. Dünya Kupası’ndan elenmeleri neredeyse kesinleşmişti.

Ancak kaçınılmaz olan tek şey bu değildi. Pulisic, başını ellerinin arasına alıp fiziksel ve zihinsel ıstırap içinde olduğu açıkça belli bir şekilde yedek kulübesine oturduğu anda, ABD Erkek Milli Takımı’nın en büyük yıldızının mirası da değişti. Pulisic için işler bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı ve onunla ilgili konuşmalar da eskisi gibi olmayacaktı. Yıllar boyunca Pulisic’i çevreleyen her anlatı umuda odaklanmıştı. Sahadan topallayarak çıktığı anda, o özel anlatının sonu da yine kaçınılmaz hale geldi.

ABD Milli Takımı’nın Belçika’ya yenilmesinden sonraki saatlerde, Pulisic bu hayal kırıklığının en ağır yükünü omuzlarında taşıdı. Yorumcular, onun hem zihinsel hem de fiziksel olarak zayıf olduğunu söylediler. Diğerleri ise performanslarından ve bunlara verdiği tepkiden duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler. Ve bir de, daha önce Pulisic hakkında hiç konuşmamış olan, ancak şimdi sırf çok, çok, çok kötü geçen tek bir geceye dayanarak onun tüm kariyeri hakkında konuşma hakkını kendilerine tanıyan sesler vardı.

Acı gerçek şu ki, büyük resme bakıldığında, bunların doğru olup olmadığı neredeyse hiç önemli değil. Algı gerçektir ve Pulisic’in algısı dramatik bir şekilde değişti. Artık sadece umudun sembolü, yeni bir dönemin yüzü ya da futbolun LeBron James’i değil. Şu anda daha önce hiç karşılaşmadığı düzeyde bir eleştiri ve incelemeye maruz kalıyor. Adil olsun ya da olmasın, dışarıdan bakan pek çok kişi onu artık çok daha sert bir bakış açısıyla görüyor: bir hayal kırıklığı olarak.

Haklı ya da haksız, kariyerinin bu sonraki aşaması, bu yeni algılara nasıl tepki vereceğine ve ABD Milli Takımı’nın “altın çocuğu” olmaktan çok daha karmaşık bir konuma geçişi nasıl idare edeceğine bağlı olarak şekillenecek. Pulisic her zaman tam olarak tanımlanması zor bir oyuncu olmuştur; dolayısıyla, bu spordaki yeri hakkındaki tartışmaların da artık aynı derecede karmaşık olması oldukça uygun.

Bu tartışmaların genel olarak sahip olmadığı bir incelik gerektiriyor. Hem Pulisic hem de onu takip eden herkes için duygusal bir dönem ve bu duygular, ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından geçen günlerde hakimiyet kurdu.