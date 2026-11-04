Pochettino'nun son millî takım kampında 13 oyuncuya ilk kez forma vermesinin ardından bu kadroda henüz millî formayı giymemiş yalnızca iki oyuncu bulunuyor: Reed Baker-Whiting ve Santiago Castaneda. Kadroda ayrıca ABD Millî Takımı teknik direktörünün görev süresinde daha önce kampa katılmamış Brian Reynolds da yer alıyor.

Dolayısıyla kadro büyük ölçüde tanıdık isimlerden oluşuyor. Dünya Kupası'nın ardından düzenlenen ilk millî maç döneminde Peru, Şili, Meksika ve Kanada'yı yenen son kadrodan 19 oyuncu geri dönüyor. Geçen yazki Dünya Kupası macerasında yer alan 26 oyuncunun 13'ü de bu kadroda bulunuyor.

Kadroda Uluslar Ligi deneyimi de bol: Kupayı en az bir kez kaldırmış 10 oyuncu yer alıyor.