Christian Pulisic, Folarin Balogun ve Weston McKennie geri dönerken Cavan Sullivan ile Mathis Albert, Haiti ile oynanacak Uluslar Ligi maçı için ABD Milli Takımı kadrosundaki yerlerini koruyor
- ZUMA Press Wire
Yarı final bileti için mücadele
ABD, baharda düzenlenecek CONCACAF Uluslar Ligi yarı finallerine katılacak takımı belirleyecek iki ayaklı eşleşmede Haiti ile karşılaşacak. Bu maçlar, turnuvanın beş kez düzenlenen tarihinde dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen ABD'nin 2030 döngüsündeki ilk resmî karşılaşmaları olacak.
İlk maç, 14 Kasım'da Miami'deki Nu Stadium'da oynanacak. Haiti'de maç oynanamadığı için bu karşılaşma, Haiti'nin ev sahibi olduğu maç sayılacak. ABD ise üç gün sonra Cincinnati'de Haiti'yi ağırlayacak.
- Sports Press Photo
Kadronun tamamı
KALECİLER: Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub), Brian Schwake (Nashville
SC)
SAVUNMACILAR: Reed Baker-Whiting (Nashville SC), George Campbell (West Bromwich Albion FC), Sergiño Dest (PSV
Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Neil Pierre (Philadelphia Union), Bryan Reynolds (Stade Rennais), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic)
ORTA SAHA OYUNCULARI: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter
(Middlesbrough), Santiago Castañeda (SC Paderborn), Weston McKennie (Juventus), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Gio Reyna (RC Strasbourg Alsace), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
FORVETLER: Folarin Balogun (Monaco), Justin Ellis (Orlando City SC), Julian Hall (Red Bull New York),
Christian Pulisic (AC Milan), Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
- Icon Sportswire
Takımı analiz etmek
Pochettino'nun son millî takım kampında 13 oyuncuya ilk kez forma vermesinin ardından bu kadroda henüz millî formayı giymemiş yalnızca iki oyuncu bulunuyor: Reed Baker-Whiting ve Santiago Castaneda. Kadroda ayrıca ABD Millî Takımı teknik direktörünün görev süresinde daha önce kampa katılmamış Brian Reynolds da yer alıyor.
Dolayısıyla kadro büyük ölçüde tanıdık isimlerden oluşuyor. Dünya Kupası'nın ardından düzenlenen ilk millî maç döneminde Peru, Şili, Meksika ve Kanada'yı yenen son kadrodan 19 oyuncu geri dönüyor. Geçen yazki Dünya Kupası macerasında yer alan 26 oyuncunun 13'ü de bu kadroda bulunuyor.
Kadroda Uluslar Ligi deneyimi de bol: Kupayı en az bir kez kaldırmış 10 oyuncu yer alıyor.
- Icon Sportswire
Sırada ne var?
ABD erkek millî takımının oyuncuları, bu hafta sonu kulüp maçlarının ardından Atlanta'ya gelmeye başlayacak ve 14 Kasım'daki ilk maçta Haiti ile karşılaşacak.
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