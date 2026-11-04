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Ryan Tolmich
Çeviri:

Christian Pulisic, Folarin Balogun ve Weston McKennie geri dönerken Cavan Sullivan ile Mathis Albert, Haiti ile oynanacak Uluslar Ligi maçı için ABD Milli Takımı kadrosundaki yerlerini koruyor

ABD
Haiti - ABD
Haiti
CONCACAF Nations League

Mauricio Pochettino, yaklaşan CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalleri öncesinde ABD Erkek Millî Takımı'nın 25 kişilik kadrosunu açıkladı. Christian Pulisic, Weston McKennie ve Folarin Balogun kadroya geri dönerken, son kampta etkileyici performans sergileyip takımda kalan genç yıldızlar arasında Cavan Sullivan, Julian Hall ve Mathis Albert da yer alıyor.

Gelecek maçlar
HAI

HAI

CONCACAF Nations League

14 Kas 2026

USA

USA

  • imago-sport-1083944879.jpgZUMA Press Wire

    Yarı final bileti için mücadele

    ABD, baharda düzenlenecek CONCACAF Uluslar Ligi yarı finallerine katılacak takımı belirleyecek iki ayaklı eşleşmede Haiti ile karşılaşacak. Bu maçlar, turnuvanın beş kez düzenlenen tarihinde dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen ABD'nin 2030 döngüsündeki ilk resmî karşılaşmaları olacak.

    İlk maç, 14 Kasım'da Miami'deki Nu Stadium'da oynanacak. Haiti'de maç oynanamadığı için bu karşılaşma, Haiti'nin ev sahibi olduğu maç sayılacak. ABD ise üç gün sonra Cincinnati'de Haiti'yi ağırlayacak.

  • imago-sport-1078275916.jpgSports Press Photo

    Kadronun tamamı

    KALECİLER: Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub), Brian Schwake (Nashville
    SC)

    SAVUNMACILAR: Reed Baker-Whiting (Nashville SC), George Campbell (West Bromwich Albion FC), Sergiño Dest (PSV
    Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Neil Pierre (Philadelphia Union), Bryan Reynolds (Stade Rennais), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic)
    ORTA SAHA OYUNCULARI: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter
    (Middlesbrough), Santiago Castañeda (SC Paderborn), Weston McKennie (Juventus), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Gio Reyna (RC Strasbourg Alsace), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
    FORVETLER: Folarin Balogun (Monaco), Justin Ellis (Orlando City SC), Julian Hall (Red Bull New York),
    Christian Pulisic (AC Milan), Cavan Sullivan (Philadelphia Union)

  • imago-sport-1084393611.jpgIcon Sportswire

    Takımı analiz etmek

    Pochettino'nun son millî takım kampında 13 oyuncuya ilk kez forma vermesinin ardından bu kadroda henüz millî formayı giymemiş yalnızca iki oyuncu bulunuyor: Reed Baker-Whiting ve Santiago Castaneda. Kadroda ayrıca ABD Millî Takımı teknik direktörünün görev süresinde daha önce kampa katılmamış Brian Reynolds da yer alıyor.

    Dolayısıyla kadro büyük ölçüde tanıdık isimlerden oluşuyor. Dünya Kupası'nın ardından düzenlenen ilk millî maç döneminde Peru, Şili, Meksika ve Kanada'yı yenen son kadrodan 19 oyuncu geri dönüyor. Geçen yazki Dünya Kupası macerasında yer alan 26 oyuncunun 13'ü de bu kadroda bulunuyor.

    Kadroda Uluslar Ligi deneyimi de bol: Kupayı en az bir kez kaldırmış 10 oyuncu yer alıyor.

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  • imago-sport-1079072822.jpgIcon Sportswire

    Sırada ne var?

    ABD erkek millî takımının oyuncuları, bu hafta sonu kulüp maçlarının ardından Atlanta'ya gelmeye başlayacak ve 14 Kasım'daki ilk maçta Haiti ile karşılaşacak.

Gelecek maçlar
HAI

HAI

CONCACAF Nations League

14 Kas 2026

USA

USA