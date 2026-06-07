Christian Pulisic, Alex Freeman ve Malik Tillman yükselişte; stoper pozisyonundaki endişeler ise devam ediyor - Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarının ardından ABD Milli Takımı'nda yükselen ve düşen isimler

CHICAGO -- Artık son provalar ve son hazırlıklar yok; ABD Erkek Milli Takımı bir dahaki sefere sahaya çıktığında, bu Dünya Kupası için olacak. Nihayet, diyecek olanlar olacaktır.

Yıllar süren hazırlıkların ardından, artık deneme ya da ayarlamaya gerek yok. Bir sonraki ilk 11, Dünya Kupası açılış maçında sahaya çıkacak kadro olacak.

Aslında, Mauricio Pochettino'nun aklındaki ilk 11, aylardır belliydi. Kampın başında gazetecilere, Mart ayındaki kamp öncesinden beri genel olarak en iyi 11'i kafasında belirlediğini söylemişti. Elbette sakatlıklar veya form durumuna bağlı olarak değişiklikler olabilir, ancak genel olarak Pochettino, kafasındaki 11'den oldukça memnun görünüyordu.

Ancak bu, Senegal ve Almanya ile oynanan bu iki maçın anlamsız olduğu anlamına gelmiyor. Bu maçlar, özellikle genç oyuncularla ilgili bazı kararlarını pekiştirmiş olacak. Ayrıca, ABD'nin en zorlu sınavlara hazırlanırken dikkate alması gereken bazı durumları da ortaya koymuş olacak.

Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarında kimlerin değerini artırdığını ve kimlerin değerinin düştüğünü analiz ediyor.