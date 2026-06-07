Goal.com
CanlıBiletler
USMNT Stock Up/Down GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Christian Pulisic, Alex Freeman ve Malik Tillman yükselişte; stoper pozisyonundaki endişeler ise devam ediyor - Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarının ardından ABD Milli Takımı'nda yükselen ve düşen isimler

Analysis
ABD
FEATURES
ABD - Paraguay
Paraguay
Dünya Kupası
C. Pulisic
M. Pochettino
A. Freeman
M. Tillman

GOAL, ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarından kimlerin kendini kanıtladığını, kimlerin ise hala cevaplaması gereken sorular olduğunu ve Mauricio Pochettino’nun bu maçlardan ne gibi dersler çıkardığını inceliyor.

CHICAGO -- Artık son provalar ve son hazırlıklar yok; ABD Erkek Milli Takımı bir dahaki sefere sahaya çıktığında, bu Dünya Kupası için olacak. Nihayet, diyecek olanlar olacaktır.

Yıllar süren hazırlıkların ardından, artık deneme ya da ayarlamaya gerek yok. Bir sonraki ilk 11, Dünya Kupası açılış maçında sahaya çıkacak kadro olacak.

Aslında, Mauricio Pochettino'nun aklındaki ilk 11, aylardır belliydi. Kampın başında gazetecilere, Mart ayındaki kamp öncesinden beri genel olarak en iyi 11'i kafasında belirlediğini söylemişti. Elbette sakatlıklar veya form durumuna bağlı olarak değişiklikler olabilir, ancak genel olarak Pochettino, kafasındaki 11'den oldukça memnun görünüyordu.

Ancak bu, Senegal ve Almanya ile oynanan bu iki maçın anlamsız olduğu anlamına gelmiyor. Bu maçlar, özellikle genç oyuncularla ilgili bazı kararlarını pekiştirmiş olacak. Ayrıca, ABD'nin en zorlu sınavlara hazırlanırken dikkate alması gereken bazı durumları da ortaya koymuş olacak.

Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarında kimlerin değerini artırdığını ve kimlerin değerinin düştüğünü analiz ediyor.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Stoklayın: Christian Pulisic

    Bu takımın yüzü olan bir oyuncu, gerçekten de değerini artırabilir mi? Görünüşe göre, bunu başarabilir.

    Pulisic, turnuva öncesi döneme büyük bir form düşüklüğüyle girdi. Aylardır gol atamamıştı ve 2024'ten beri ABD Milli Takımı'nda gol atamamıştı. Artık form düşüklüğüyle ilgili konuşmalar sona erdi; geri döndü ve bu an için tamamen hazır görünüyor.

    Senegal maçında bir gol attı ve bir golün de asistini yaptı. Almanya maçında gol atamadı, ancak bambaşka bir oyuncu gibi görünüyordu; hem kendine güveni hem de dünyanın en iyi takımlarına karşı bile top sürme yeteneği olan bir oyuncu. Sonuçta, ABD'nin bu yaz ondan beklediği de budur: rakip takımları savunmaya çekebilen, dinamik bir saha lideri.

    Son iki maçta bunu fazlasıyla kanıtladı. Pulisic bu Dünya Kupası'na hazır görünüyor, bu da ABD Milli Takımı'nın da hazır olduğu anlamına geliyor.

    • Reklam
  • Miles RobinsonGetty

    Düşüş gösteren hisse senedi: Miles Robinson

    Robinson için zor bir hafta oldu. Senegal maçındaki hatası barizdi. Almanya maçındaki hata ise biraz daha kolektifti, ancak Robinson yine de olayın merkezindeydi. Dünya Kupası gibi bir ortamda hataya yer yoktur ve Robinson bu iki maçta hataları önleyebilecek bir performans sergilemedi.

    Sonuçta, bu çok da önemli olmayabilir. Eğer sağlıklı olursa, Chris Richards stoperde ilk 11'de başlayacak ve bu da muhtemelen Robinson'ı yedek kulübesine gönderecektir. Ancak Richards'ın açılış maçındaki durumu belirsizliğini koruyor ve bir turnuva ortamında, bir oyuncunun ne zaman sahaya çağrılacağı asla belli olmaz. İdeal olarak, her oyuncu kendine güvenmeli ve formda olmalıdır çünkü turnuva başladıktan sonra kime ihtiyaç duyulacağı asla belli olmaz.

    USMNT'nin Robinson'a ihtiyacı olacak mı? Belki olur, belki olmaz, ancak bu iki maç, potansiyel ihtiyaç duyulabilecek bir pozisyonda oynayan bir oyuncunun özgüvenini artırmak için pek bir işe yaramadı.

  • Alex Freeman, USMNTGetty

    Stoklayın: Alex Freeman

    Geçen yazki Gold Cup'a sağ bek pozisyonunda henüz tecrübesiz ama dinamik bir hücum silahı olarak gelmişti. Şimdi ise, Dünya Kupası'nda ilk on birde yer alması beklenen bir bek/üçüncü stoper olarak savunmanın kilit ismi haline geldi.

    Bunu kim tahmin edebilirdi ki?

    Freeman henüz tam anlamıyla olgunlaşmış bir oyuncu değil ve bu iki hazırlık maçı da bunu kanıtlayan anlar yaşattı. Bazen topla biraz fazla gevşek davranabiliyor ve savunma içgüdüleri hala gelişme aşamasında. Bununla birlikte, Freeman'ın becerileri, oyununda henüz gelişme aşamasında olan kısımları aşmasına olanak tanıyor. Atletik yetenekleri üst düzeyde ve sahaya her çıktığında daha da iyiye gidiyor gibi görünüyor; bu yüzden, iki çok, çok iyi takıma karşı hiçbir zaman yerinden sırıtmadı.

    Genel kanı, bu kampa bir seçenek olarak geldiği yönündeydi. Bu iki hazırlık maçından sonra ise ilk 11'de yer alması neredeyse kesinleşti. Bu bir ilerleme ve bu ilerleme, bu Dünya Kupası'nda ve sonrasında çok büyük potansiyele sahip bir oyuncuda kolayca görülebiliyor.

  • United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Hisse senedi düşüşte: Auston Trusty/Mark McKenzie

    Burada olmamalarının sebebi yaptıkları bir şey değil; çünkü genel olarak bakıldığında, ikisi de bu iki hazırlık maçında oldukça iyi performans gösterdi. İkisi de hiçbir hata yapmadı ve doğrusu, ikisi de bazı anlarda ABD Milli Takımı’nı kurtaran anlar yaşattı.

    Sadece şu anda, bir buçuk hafta önce gerçek bir olasılık gibi görünen, tam kadro USMNT'de ilk 11'de yer alma ihtimalleri pek yok gibi görünüyor.

    Yine, bunun nedeni yaptıklarıyla ilgili değil; sadece bu savunma hattının şu anki durumunun gerçeği bu. Richards elbette kesin bir isim. Freeman da yerini sağlamlaştırmış görünüyor. Tim Ream ise Almanya maçında, rakibin presine karşı en büyük rahatlama kaynağı olarak gerçek değerini gösterdi. O maçta ABD, Ream'i topu ile pek çok kez tehlikeye attı ve onun bir çözüm bulması için dua etti. O da her seferinde bunu başardı.

    Trusty ve McKenzie için ise mesele daha çok fırsatla ilgiliydi. Robinson Cumartesi günü büyük bir fırsat yakaladı, ancak eski Philadelphia Union yıldızları ikinci yarıda oyuna girip çıkmakla yetindi. İkisi de ilk 11'de oynamamaları gerektiğini gösterecek bir şey sergilemedi, ancak son maçta nasıl kullanıldıklarını gördükten sonra ilk 11'de yer almaları biraz daha az olası görünüyor.

  • Malik Tillman, USMNTGetty

    Stoklayın: Malik Tillman

    Tillman'ın 6 numara olarak oynama fikri seyircileri dehşete düşürdü. Ancak Almanya maçındaki gibi oynarsa, bu taktik işe yarayabilir.

    Adil olmak gerekirse, Tillman Cumartesi günü gerçek bir 6 numara değildi. Sadece daha geride bir pozisyonda oynuyordu ve bu pozisyon, normalde yaptığından daha fazla savunma işi yapmasını gerektiriyordu. Bunu büyük bir coşkuyla yaptı ve Almanya'yı rahatsız ederek USMNT'ye birkaç gol şansı yaratmak için defalarca pres yaptı. Bu deneme, genel olarak, elit bir takıma karşı işe yaradı. Bu, diğer takımlara karşı da işe yarayabileceği anlamına gelmez mi?

    Tillman, kendisini kaleden biraz daha uzaklaştıran ancak topun olmadığı durumlarda maça etki etme konusunda daha fazla özgürlük sağlayan bu taktiksel değişikliği benimsemeye istekli görünüyor. Şu anda Sebastian Berhalter ile ilk 11'de yer almak için rekabet ediyor gibi görünüyor, ancak Almanya maçındaki performansı, Bayer Leverkusen yıldızının yerini sağlamlaştırmak için yeterli olabilir.

Dünya Kupası
ABD crest
ABD
USA
Paraguay crest
Paraguay
PAR