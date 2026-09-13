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Adhe Makayasa

Çeviri:

Christian Pulisic, AC Milan dönüşünde kritik bir asist yaptı; Ruben Amorim'in ekibi Lazio ile berabere kalmak için geri döndü

C. Pulisic
R. Amorim
Lazio - AC Milan
Lazio
AC Milan
Serie A

Christian Pulisic, 2026 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk resmi maçına çıkarken kritik bir golün hazırlayıcısı oldu; AC Milan da Lazio deplasmanında iki gollü geri dönüşe imza atarak 2-2 berabere kaldı. Ruben Amorim, Amerikan kanat oyuncusunu devre arasında oyuna aldı ve bu hamle cumartesi akşamı Stadio Olimpico'da ikinci yarıdaki etkileyici geri dönüşü ateşledi.

  • Devre arasındaki değişiklikler geri dönüşü ateşledi

    Devre arasında iki gol geride olan Amorim, ikinci yarı için Pulisic'i Yunus Musah ve Diego Moreira ile birlikte oyuna sürdü. Üçlü oyuncu değişikliği, 65. dakikada hemen karşılığını verdi; Pulisic'in nokta atışı ortasını Moreira, sert ve yerden bir voleyle gole çevirdi. İki dakikadan kısa bir süre sonra Moreira, Adrien Rabiot'nun asistinde bir kez daha ağları havalandırarak skoru eşitledi ve yedek kulübesinden gelip Serie A'da duble yapan en genç Milan oyuncusu oldu.

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    Amorim ağır başlangıçtan yakınıyor

    Pulisic'in belirleyici dönüşü, Dünya Kupası'nda yaşadığı alt bacak mikro kırıkları sonrasında Milan'ın ligdeki ilk üç maçına yedek kulübesinde başladıktan sonra önemli bir rahatlama sağladı. Başkentte takımının dramatik geri dönüşüne rağmen Portekizli teknik direktör, ilk yarıdaki dağınık performanslarını eleştirmeyi sürdürdü. DAZN'a konuşan Amorim, "İlk yarıda orada değildik. Enerjimiz yoktu. Baskı olmadan çok fazla top kaybı yaptık, basit paslar verdik. Onlar için kolaydı" dedi.

  • Teknik direktör tam bir istikrar talep ediyor

    Amorim, oyuncularını ikinci yarıdaki dirençleri nedeniyle överken, bundan sonra 90 dakikaya yayılan eksiksiz bir performansa ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Maç sonrası değerlendirmesini sürdüren teknik direktör şöyle ekledi: "Ama sonra ikinci yarıda bunun tam tersi oldu. Tamamen farklı bir takımdı, tamamen farklı bir maçtı. Bir puanı almayı başardık ama maça baktığınızda daha iyisini yapmamız gerekiyor çünkü sadece bir devre oynayamazsınız."

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    Avrupa açılış maçı sınavları sonuçlandırıyor

    Roma'da alınan bu zorlu puan, Milan'ın Serie A sezonundaki yenilgisiz başlangıcını korudu ve takımı dört maçta topladığı sekiz puanla beşinci sırada tuttu. Milan şimdi odağını kıta sahnesine çeviriyor; çarşamba günü Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında San Siro'da Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak. Amorim, takımının Avrupa macerasına doğru bir başlangıç yapması için ikinci yarıdaki yoğunluğunu ilk düdükten itibaren sahaya yansıtmasını isteyecektir.

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