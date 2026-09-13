Devre arasında iki gol geride olan Amorim, ikinci yarı için Pulisic'i Yunus Musah ve Diego Moreira ile birlikte oyuna sürdü. Üçlü oyuncu değişikliği, 65. dakikada hemen karşılığını verdi; Pulisic'in nokta atışı ortasını Moreira, sert ve yerden bir voleyle gole çevirdi. İki dakikadan kısa bir süre sonra Moreira, Adrien Rabiot'nun asistinde bir kez daha ağları havalandırarak skoru eşitledi ve yedek kulübesinden gelip Serie A'da duble yapan en genç Milan oyuncusu oldu.