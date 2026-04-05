Christian Norgaard, Southampton'a karşı yaşanan şok FA Cup yenilgisinde "çok aptalca bir gol" yedikleri için Arsenal'deki takım arkadaşlarını sert bir şekilde eleştirdi
Arsenal'in savunmasındaki hatalar
Maçın dönüm noktası, Arsenal'in yeniden ivme kazanıyor gibi göründüğü sırada geldi. Ross Stewart'ın ilk yarıda attığı golün ardından Viktor Gyokeres 68. dakikada skoru eşitledi, ancak daha sonra yaşanan bir karar hatası, Norgaard'ın kabullenmekte zorlandığı bir şekilde Championship takımının yeniden öne geçmesine yol açtı. Orta saha oyuncusu, takımının yenilgisinde belirleyici rol oynayan belirli savunma hatalarına dikkat çekti; bu hatalar, Shea Charles'ın Saints'i yarı finale taşımasına imkân verdi.
Norgaard, 'kaotik' oyuna öfkesini dile getirdi
Mağlubiyetin seyrini değerlendiren Norgaard şöyle konuştu: "Bazı anlarda ortam biraz fazla kaotikti. Rakip, geçiş oyunlarında çok keskin davrandı ve biz bunu pek iyi idare edemedik. İkinci yarıda, özellikle skoru eşitlediğimizde ivme bizdeydi; ancak bir kale vuruşundan çok aptalca bir gol yedik; bu, asla izin veremeyeceğimiz ve kabul edemeyeceğimiz bir şey. Bizim için çok sinir bozucu bir durum, ancak Salı günü önümüzde önemli bir maç var ve kendimizi kanıtlamanın tam zamanı."
Şaşırtıcı elenmenin mazereti olamaz
Bazıları form düşüşünün nedeni olarak kadro rotasyonunu veya sakatlıkları gösterebilir, ancak Norgaard bu tür iddiaları hemen reddetti. Bu maç için seçilen oyuncuların galibiyeti garantilemek için fazlasıyla yeterli olduklarını vurguladı ve sorumluluğun tamamen St Mary's'te sahada olanlara ait olduğunu belirtti.
"Kontrolün bizde olduğunu hissettiğimiz anlar oldu, ancak rakibin bizi gerçekten zorladığı anlar da vardı. Genel olarak, yeterince iyi değildik. Ancak momentumdan biraz daha fazla yararlanabileceğimiz anlar da oldu. İşte o anlarda daha keskin olmalıydık. Hayır, bu gece için hiçbir mazeret yok. Bunun sakatlıklar veya kadro durumuyla hiçbir ilgisi yok. Sahada yüksek seviyede mücadele etmesi gereken gerçekten iyi bir takımımız vardı," diye ekledi Norgaard.
Arteta'nın oyuncuları üzerindeki baskı artıyor
Bu yenilgi, Arsenal’in sezon hedeflerine önemli bir darbe vurdu; zira takım, iki haftadan kısa bir sürede iki potansiyel kupa yolunun da kapandığını gördü. FA Kupası’nın artık gündemden çıkmasıyla birlikte, kuzey Londra ekibi, bir kez daha kupasız bir yıl yaşamamak için enerjisini tamamen Premier Lig şampiyonluk yarışına ve Şampiyonlar Ligi mücadelesine odaklamalı. Norgaard, geleceğe bakarak ve acil bir tepki verilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı: "Kendimizi toparlamalıyız. Katılmamız gereken iki büyük turnuva kaldı."