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Christian Eriksen Wolfsburg'dan ayrıldı! Orta saha oyuncusu, ailesine dönüş için sözleşmesini erken feshetti
Eriksen, Wolfsburg dönemini noktaladı
Eriksen'in Wolfsburg macerası beklenenden erken sona erdi. Danimarka milli oyuncusu, Alman ekibiyle sözleşmesini feshetmek için karşılıklı anlaşmaya vardı. Orta saha oyuncusunun sözleşmesinin normalde 2027 yazına kadar sürmesi planlanıyordu.
Ancak tecrübeli oyun kurucu, Danimarka'daki ailesine daha yakın bir yere taşınmak için yükümlülüklerinden erken ayrılmayı talep etti. Wolfsburg bu isteğe saygı gösterdi ve bu hafta ayrılığı resmen doğruladı. Bu karşılıklı ayrılık, Danimarkalı yıldızın parlak kulüp kariyerindeki kısa ama olaylı bir dönemi sona erdirdi.
Ailesine yakın olmak için eve dönüyor
Eriksen'in Alman kulübünden ayrılma kararında belirleyici rolü ailesi oynadı. Danimarka milli takımının rekortmen ismi, sürecin hızlı ve dostane şekilde çözüme kavuşması nedeniyle büyük minnettarlık duyduğunu ifade etti.
Eriksen, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Şu anda benim için önemli olan Danimarka'da aileme yakın olmak" dedi. "Birlikte bir çözüm bulabilmiş olmamızdan memnunum. Wolfsburg'da geçirdiğim dönem birçok iniş ve çıkışla geçti.
"Kulübün, Bundesliga'ya geri dönme hedefi doğrultusunda artık iyi ellerde olduğunu biliyorum ve VfL'yi başarılı bir geleceğin beklediğine inanıyorum. VfL'de ve Wolfsburg'da bulunduğum süre boyunca bana destek olan herkese içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Sizin için oynamak benim için büyük bir zevkti ve bu dönemi güzel duygularla hatırlayacağım."
Almanya'da kalıcı bir iz bırakmak
Eriksen, bir yıl önce kulübe büyük ses getiren bir bonservissiz transfer olarak gelmişti. 300'den fazla Premier League maçına çıkmış olması ve geniş Avrupa tecrübesiyle birlikte takıma çok önemli bir birikim kattı.
Wolves'taki tek sezonunda orta saha oyuncusu, Bundesliga, DFB-Pokal ve düşme play-off'larında 34 kez forma giydi. Zorlu geçen sezonda üç gol ve 10 asistlik katkı verdi. Kısa süreli görevine rağmen Sportif Yönetici Dieter Hecking, tecrübeli oyuncunun hem saha içinde hem saha dışında karakterini övdü.
Hecking, "Olağanüstü kariyerinde şimdiden çok şey yaşadı ve başardı" dedi. "Bunu daha da dikkat çekici kılan şey ise VfL'de onu ne kadar ulaşılabilir ve ayakları yere basan biri olarak tanımış olmamız. Buradaki süresi kısa olmasına rağmen takım arkadaşları, personelimiz ve taraftarlar üzerinde kalıcı bir iz bıraktı. Christian'a teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz."
- AFP
Yeni bir dönemin yolunu açıyor
Sözleşmesi tamamen çözüme kavuşan Eriksen, artık futboldaki bir sonraki adımlarına özgürce karar verebilir. Sevdiklerine yakın olma yönündeki dile getirdiği isteği göz önüne alındığında, ülkesi Danimarka'da yeniden kulüp futboluna dönmesi son derece muhtemel görünüyor. Bu arada Wolfsburg, Bundesliga'ya yeniden yükselmeyi hedeflerken tecrübeli oyun kurucusu olmadan yeniden yapılanmaya odaklanmak zorunda.
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