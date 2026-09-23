Christian Eriksen Wolfsburg'dan ayrıldı! Orta saha oyuncusu, ailesine dönüş için sözleşmesini erken feshetti

Eriksen, bir yıl önce kulübe büyük ses getiren bir bonservissiz transfer olarak gelmişti. 300'den fazla Premier League maçına çıkmış olması ve geniş Avrupa tecrübesiyle birlikte takıma çok önemli bir birikim kattı.

Wolves'taki tek sezonunda orta saha oyuncusu, Bundesliga, DFB-Pokal ve düşme play-off'larında 34 kez forma giydi. Zorlu geçen sezonda üç gol ve 10 asistlik katkı verdi. Kısa süreli görevine rağmen Sportif Yönetici Dieter Hecking, tecrübeli oyuncunun hem saha içinde hem saha dışında karakterini övdü.

Hecking, "Olağanüstü kariyerinde şimdiden çok şey yaşadı ve başardı" dedi. "Bunu daha da dikkat çekici kılan şey ise VfL'de onu ne kadar ulaşılabilir ve ayakları yere basan biri olarak tanımış olmamız. Buradaki süresi kısa olmasına rağmen takım arkadaşları, personelimiz ve taraftarlar üzerinde kalıcı bir iz bıraktı. Christian'a teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz."