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Christian Eriksen, maç sırasında ikinci kez bayılmasının ardından emekli olmalı mı? Eski Tottenham takım arkadaşı, Danimarka hazırlık maçındaki ‘korkutucu an’ın ardından geleceği hakkında tavsiyelerde bulundu
Eski takım arkadaşı emekli olmasını istiyor
Townsend, eski Tottenham takım arkadaşı Eriksen'in artık futbolu bırakarak sağlığını ve ailesini öncelikli tutması gerektiğini öne sürdü. Üzücü olay, Odense'de Danimarka ile Ukrayna arasında oynanan maçın 65. dakikasında meydana geldi; Eriksen aniden sahaya yığıldı ve bu durum maçın derhal yarıda kesilmesine yol açtı.
TalkSPORT'a konuşan Townsend, Wolfsburg'un yıldızı için endişesini dile getirdi. "Tabii ki, dışarıdan bakıldığında, evet, ona bunu tavsiye ederdim," dedi. "Endişelenecek çok daha önemli şeyler var, bakması gereken sevimli bir ailesi var. Ama kim bilir, birinin kafasının içinde neler dönüyor? Hele de bulunduğu yere gelmek için çok çalışmış, sahada neredeyse ölecek olan ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Manchester United'da oynamak için geri dönen bir futbolcu için. Yani, kafasında neler olup bittiğini bilmek zor ama elbette şu anda bir futbol maçından daha önemli şeyler var."
- AFP
Tıbbi durum güncellemesi ve kalp pili tepkisi
Bu sarsıcı olayın yaşandığına rağmen, Eriksen’in durumu hakkında olumlu haberler geldi. Danimarka Futbol Federasyonu (DBU), orta saha oyuncusunun Odense Üniversite Hastanesine nakledildikten sonra bilincinin açık olduğunu ve durumunun iyi olduğunu doğruladı. En önemlisi, sağlık yetkilileri, Eriksen’in 2021 yılında taktırdığı implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörün (ICD) acil durum sırasında tam olarak olması gerektiği gibi çalıştığını belirtti.
Danimarka milli takım doktoru Morten Boesen, durumla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu sabah Christian ile konuştum ve durumu iyi. Ailesinin yanında ve morali iyi. Yakında taburcu edilip evine dönebileceği tahmin ediliyor. Oyuncularımıza ve personele iyi bakıyoruz ve onlarla düzenli olarak iletişim halindeyiz." Boesen ayrıca, Eriksen'in kısa bir süre bilincini kaybetmesine rağmen kalp pilinin doğru tepki verdiğini ve bunun sayesinde sonunda yardımla sahadan çıkabildiğini açıkladı.
Euro 2020'nin Yansımaları
Bu olay, Euro 2020 grup aşamasındaki Finlandiya maçında Eriksen'in yaşadığı kalp durmasıyla kaçınılmaz bir şekilde karşılaştırmalara yol açtı. Hayatını kökünden değiştiren o andan bu yana Eriksen, kariyerine en üst seviyede dikkat çekici bir şekilde devam etti; Brentford ve Manchester United'da verimli dönemler geçirdikten sonra Wolfsburg ile Bundesliga'ya transfer oldu. Ancak bu son olay, kariyerine devam etmenin risklerinin artık çok yüksek olup olmadığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Townsend, ICD'nin çoğu kişinin sahip olmadığı bir güvenlik ağı sağladığını kabul etti, ancak bayılma görüntüsünün izleyenler için hala travmatik olduğunu itiraf etti. "Korkutucu bir an, ama bence o aslında... Kötü konuşmak istemem, ama bence olabildiğince güvende. Eğer böyle bir şey olursa ona şok verebilecek bir defibrilatörü var ve dün de öyle oldu," diye ekledi.
- Getty Images Sport
Futbol dünyasından gelen destek
Olayın ardından dünyanın dört bir yanından destek mesajları yağdı. Eriksen’in üç sezon geçirdiği Manchester United, oyuncuya ve ailesine “güç ve sevgi” dilediğini belirten bir açıklama yayınladı. Tottenham da eski oyun kurucusuna ulaşarak, göğüs rahatsızlığının kesin nedenini belirlemek üzere geçireceği ileri tıbbi muayeneler sırasında kendisine “tam ve hızlı bir iyileşme” diledi.
Şimdi dikkatler, önümüzdeki 72 saat içinde yapılacak uzman testlerinin sonuçlarına çevrildi. Eriksen'in, tıbbi tablo netleştiğinde kişisel bir açıklama yapması bekleniyor. O noktada, profesyonel futbol kariyerine devam edip etmeme konusunda çok önemli bir karar vermesi gerekecek.