Christian Eriksen, maç sırasında ikinci kez bayılmasının ardından emekli olmalı mı? Eski Tottenham takım arkadaşı, Danimarka hazırlık maçındaki ‘korkutucu an’ın ardından geleceği hakkında tavsiyelerde bulundu

Bu sarsıcı olayın yaşandığına rağmen, Eriksen’in durumu hakkında olumlu haberler geldi. Danimarka Futbol Federasyonu (DBU), orta saha oyuncusunun Odense Üniversite Hastanesine nakledildikten sonra bilincinin açık olduğunu ve durumunun iyi olduğunu doğruladı. En önemlisi, sağlık yetkilileri, Eriksen’in 2021 yılında taktırdığı implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörün (ICD) acil durum sırasında tam olarak olması gerektiği gibi çalıştığını belirtti.

Danimarka milli takım doktoru Morten Boesen, durumla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu sabah Christian ile konuştum ve durumu iyi. Ailesinin yanında ve morali iyi. Yakında taburcu edilip evine dönebileceği tahmin ediliyor. Oyuncularımıza ve personele iyi bakıyoruz ve onlarla düzenli olarak iletişim halindeyiz." Boesen ayrıca, Eriksen'in kısa bir süre bilincini kaybetmesine rağmen kalp pilinin doğru tepki verdiğini ve bunun sayesinde sonunda yardımla sahadan çıkabildiğini açıkladı.



