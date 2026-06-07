Christian Eriksen'le ilgili dramatik olay! Yıldız oyuncu, Dünya Kupası hazırlık maçında bir kez daha sahada yere yığıldı

Olay, Pazar günü Odense'de Ukrayna ile oynanan uluslararası maç sırasında meydana geldi ve maç bunun üzerine yarıda kesildi. Danimarka Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, 34 yaşındaki oyuncu bilinci yerinde ve durumuna göre iyi durumda.
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"Benim gördüğüm kadarıyla kalp pili olması gerektiği gibi çalışıyor. Kısa bir süre bilincini kaybetti, ancak çok çabuk kendine geldi ve onunla hemen iletişim kurduk," dedi takım doktoru Morten Boesen: "Şimdi olayın nedenini belirlemek için hastanede daha ayrıntılı tetkiklerden geçmesi gerekiyor. Kendisiyle ve hastanede bulunan doktorlarla sürekli iletişim halindeyiz."
65. dakikada bayılmasının ardından maç, 15 dakika sonra hakem tarafından sona erdirildi. Eriksen, ilk tıbbi müdahalenin ardından kendi başına ayağa kalkıp ambulansa doğru yürüyebildi. Maçın durdurulduğu anda Danimarka 2-1 öndeydi. Eriksen maçın başından itibaren oynamıştı ve ilk yarıda sarı kart görmüştü.
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Eriksen, neredeyse tam beş yıl önce bir kalp durması geçirdi
Televizyon görüntüleri, Eriksen'in iki eliyle göğsüne dokunduğunu ve çimlere yığıldığını gösterdi. Sağlık ekibi hemen sahaya koştu. Oyuncular, kaptanlarına müdahale edilirken etrafında bir perde oluşturdu. Eriksen sahadan çıkmasının ardından Danimarkalılar ve Ukraynalılar kol kola girerek bir daire oluşturdu.
VfL Wolfsburg ile Bundesliga'dan yeni düşen Eriksen, neredeyse tam olarak beş yıl önce, 12 Haziran 2021'de Kopenhag'da Finlandiya ile oynanan Avrupa Şampiyonası grup maçında kalp durması geçirmiş ve hayata döndürülmüştü. Eriksen daha sonra bir röportajda "Beş dakika boyunca ölmüştüm" demişti.
Bunun üzerine kendisine bir defibrilatör takıldı. Doktorlar, milli takımda en çok forma giyen oyuncuya profesyonel kariyerine devam etmesi için tıbbi onay vermişti. Ancak (spor) hukuki nedenlerden dolayı, Inter Milan ile sözleşmesi bulunan İtalya'da bu izin verilmedi.
Milli takımda oynamaya devam eden Eriksen, FC Brentford ve Manchester United'dan geçerek Eylül 2025'te Wolfsburg'a transfer oldu. Orada 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.