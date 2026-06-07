Christian Eriksen'le ilgili dramatik olay! Yıldız oyuncu, Dünya Kupası hazırlık maçında bir kez daha sahada yere yığıldı

Televizyon görüntüleri, Eriksen'in iki eliyle göğsüne dokunduğunu ve çimlere yığıldığını gösterdi. Sağlık ekibi hemen sahaya koştu. Oyuncular, kaptanlarına müdahale edilirken etrafında bir perde oluşturdu. Eriksen sahadan çıkmasının ardından Danimarkalılar ve Ukraynalılar kol kola girerek bir daire oluşturdu.

VfL Wolfsburg ile Bundesliga'dan yeni düşen Eriksen, neredeyse tam olarak beş yıl önce, 12 Haziran 2021'de Kopenhag'da Finlandiya ile oynanan Avrupa Şampiyonası grup maçında kalp durması geçirmiş ve hayata döndürülmüştü. Eriksen daha sonra bir röportajda "Beş dakika boyunca ölmüştüm" demişti.

Bunun üzerine kendisine bir defibrilatör takıldı. Doktorlar, milli takımda en çok forma giyen oyuncuya profesyonel kariyerine devam etmesi için tıbbi onay vermişti. Ancak (spor) hukuki nedenlerden dolayı, Inter Milan ile sözleşmesi bulunan İtalya'da bu izin verilmedi.

Milli takımda oynamaya devam eden Eriksen, FC Brentford ve Manchester United'dan geçerek Eylül 2025'te Wolfsburg'a transfer oldu. Orada 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.