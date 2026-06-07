Danimarka milli takım oyuncusu Christian Eriksen, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı dramatik bayılma olayından neredeyse tam beş yıl sonra sahada bir kez daha yere yığıldı. Olay, Pazar günü Odense'de Ukrayna ile oynanan uluslararası maçta meydana geldi; 65. dakikada Eriksen yere yığıldı. VfL Wolfsburg'da forma giyen 34 yaşındaki oyuncu tıbbi müdahale gördü ve daha sonra kendi başına ambulansa gidebildi.
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Christian Eriksen'le ilgili dramatik olay! Danimarka'nın yıldızı hazırlık maçında yine sahada yere yığıldı
Stadyum spikeri o anlarda Eriksen'in "koşullara göre iyi" olduğunu söyledi; kısa bir süre sonra Danimarka Futbol Federasyonu da takım doktorunun ilk açıklamasını yayınladı. "Christian iyi ve kendi başına sahadan çıktı. Gördüğüm kadarıyla kalp pili olması gerektiği gibi çalışıyor," dedi Morten Boesen: "Kısa bir süre bayıldı ama çok çabuk kendine geldi ve onunla hemen iletişim kurduk."
Geçtiğimiz sezonun sonunda Eriksen'in küme düştüğü VfL Wolfsburg da akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. "Seni düşünüyoruz Christian," diye yazan kulüp, "Danimarka Futbol Federasyonu ile yakın temas halindeyiz ve gelişmeleri takip ediyoruz," dedi. Eriksen'in Odense Üniversite Hastanesi'nde kapsamlı bir muayeneye tabi tutulacağı belirtildi.
12 Haziran 2021'de Eriksen'in yaşadığı kalp krizi hala hafızalarda taze. O gün Kopenhag'da Finlandiya ile oynanan Avrupa Şampiyonası grup maçında kalp durması geçiren Eriksen, yeniden hayata döndürülmüştü. "Beş dakika boyunca ölmüştüm," demişti Eriksen daha sonra bir röportajda. O zaman kendisine bir defibrilatör takılmıştı ve doktorlar, milli takımda en çok forma giyen oyuncu olan Eriksen'e profesyonel kariyerine devam etmesi için tıbbi onay vermişti.
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Eriksen, neredeyse tam beş yıl önce bir kalp durması geçirdi
Ancak (spor) hukuki nedenlerden ötürü, daha önce Inter Milano ile sözleşmesi bulunan İtalya'da bu transferin gerçekleşmesi mümkün değildi. Milli takımda oynamaya devam eden Eriksen, FC Brentford ve Manchester United'dan geçerek Eylül 2025'te Wolfsburg'a transfer oldu. Orada 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzaladı; ancak geçen sezonun sonunda Wolfsburg küme düştü.
Pazar günü televizyon görüntüleri, Eriksen'in iki eliyle göğsüne dokunduktan sonra çimlere yığıldığını gösterdi. Sağlık ekibi hemen sahaya koştu. Oyuncular, kaptanlarına müdahale edilirken etrafını çevreleyerek görüşü engelledi. Eriksen sahadan çıkmasının ardından Danimarkalılar ve Ukraynalılar kol kola girerek bir daire oluşturdu. Maç yarıda kesildi.
Pazar günkü maç, Danimarkalılar Dünya Kupası'na kalamadıkları için pek önemi olmayan bir hazırlık maçıydı. Televizyon görüntüleri, Eriksen'in iki eliyle göğsüne dokunduktan sonra çimlere yığıldığını gösterdi. Sağlık ekibi hemen sahaya koştu. Oyuncular, kaptanın tedavisi sırasında görüşü engellemek için bir perde oluşturdu. Eriksen sahadan çıkınca, Danimarkalılar ve Ukraynalılar kol kola bir daire oluşturdu. Maç yarıda kesildi.
Takım doktoru Boesen, Eriksen'in "olayın nedenini belirlemek için" hastanede muayeneye alındığını söyledi. "Onunla ve hastanede bulunan doktorlarla sürekli iletişim halindeyiz. Ancak Christian iyi ve benden tüm oyunculara selamlarımı iletmemi ve onlara iyi olduğunu söylememi istedi."