Christian Eriksen'le ilgili dramatik olay! Danimarka'nın yıldızı hazırlık maçında yine sahada yere yığıldı

Stadyum spikeri o anlarda Eriksen'in "koşullara göre iyi" olduğunu söyledi; kısa bir süre sonra Danimarka Futbol Federasyonu da takım doktorunun ilk açıklamasını yayınladı. "Christian iyi ve kendi başına sahadan çıktı. Gördüğüm kadarıyla kalp pili olması gerektiği gibi çalışıyor," dedi Morten Boesen: "Kısa bir süre bayıldı ama çok çabuk kendine geldi ve onunla hemen iletişim kurduk."

Geçtiğimiz sezonun sonunda Eriksen'in küme düştüğü VfL Wolfsburg da akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. "Seni düşünüyoruz Christian," diye yazan kulüp, "Danimarka Futbol Federasyonu ile yakın temas halindeyiz ve gelişmeleri takip ediyoruz," dedi. Eriksen'in Odense Üniversite Hastanesi'nde kapsamlı bir muayeneye tabi tutulacağı belirtildi.

12 Haziran 2021'de Eriksen'in yaşadığı kalp krizi hala hafızalarda taze. O gün Kopenhag'da Finlandiya ile oynanan Avrupa Şampiyonası grup maçında kalp durması geçiren Eriksen, yeniden hayata döndürülmüştü. "Beş dakika boyunca ölmüştüm," demişti Eriksen daha sonra bir röportajda. O zaman kendisine bir defibrilatör takılmıştı ve doktorlar, milli takımda en çok forma giyen oyuncu olan Eriksen'e profesyonel kariyerine devam etmesi için tıbbi onay vermişti.