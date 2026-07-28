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FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

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Christensen, Barcelona'daki en büyük mücadelesine hazırlanıyor: Son fırsat mı, yeni bir başlangıç mı?

A. Christensen
Barcelona
La Liga
Danimarka
İspanya

Danimarkalı yıldız, Barcelona'nın en önemli hedefini belirledi

Barcelona, yeni sezon hazırlık kampını Birleşik Krallık'ta sürdürüyor. Teknik direktör Hans Flick, ilk takımın büyük bir bölümünü ve hazırlık döneminde Alman teknik adamı ikna etmeye çalışan La Masia akademisi mezunlarından 17 futbolcuya kadar geniş bir kadroyu kampa dahil etti.

İlk günlerde öne çıkan en dikkat çekici isimlerden biri, sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 2028 yılına kadar uzatan Andreas Christensen oldu. Danimarkalı, bu adımı bir buçuk yıl boyunca sakatlıklarla mücadele etmesinin ve Barcelona'daki rolünün gerilemesinin ardından attı.

Şimdi Danimarkalı yıldız, kariyerini tamamen yeniden şekillendirebilecek bir anın eşiğinde duruyor. Kimileri bunu kendini kanıtlaması için son fırsatı olarak görürken, Christensen bunu en iyi versiyonuna yeniden kavuşmak için yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyor. Bu düşüncesini, kulübün yeni bir sözleşmeye dönüşen güvenine ve yalnızca yerini geri kazanmakla sınırlı kalmayıp Avrupa'nın en büyük kupaları için mücadeleye kadar uzanan hırsına dayandırıyor.

  • Christensen'in öncelikleri: "Kendimi iyi hissediyorum"

    Danimarkalı savunmacı, İspanyol Sport gazetesine yaptığı açıklamada, önceliğinin fiziksel sorunlarla geçen bir buçuk sezonun ardından düzenli olarak sahaya çıkma alışkanlığını yeniden kazanmak olduğunu belirtti.

    Şöyle konuştu: "Kendimi iyi hissediyorum. Vücut, giderek daha fazla ve daha yüksek yoğunlukla antrenman yaptığımızı açıkça hissediyor, ama zaten formumuzu geri kazanmak için buradayız. Şu andaki hedef mümkün olan en iyi fiziksel durumda olmak ve her şeyden önce sezonu sakatlıklar yaşamadan tamamlayabilmek."

    Bu sezon üstleneceği rol hakkında Flick ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise Christensen mesajın net olduğunu vurguladı: "Sanırım hepimiz aynı şeyi hedefliyoruz. Amacım fiziksel formumu korumak, gelişmeyi sürdürmek ve en iyi seviyeme geri dönmek."

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  • En Büyük Mücadeleler

    Savunma hattındaki rekabet, önümüzdeki sezonun en büyük mücadelelerinden biri olacak; özellikle de Barcelona'yı hâlâ yeni savunmacılarla ilişkilendiren söylentilerin ardından. Ancak Danimarkalı milli oyuncu bu tartışmaya girmekten kaçındı.

    Şöyle konuştu: "Transfer piyasası bana bağlı değil. Ben kendime odaklanıyorum. Yeteneklerime güveniyorum ve en iyi seviyemin çok yüksek olduğunu biliyorum. Her yaz birçok oyuncunun ismi Barcelona ile anılıyor, ama bu normal bir durum. Biz burada olan oyunculara odaklanıyoruz."

    Aynı doğrultuda, tek hedefinin kendisini takımın önemli bir unsuru hâline getiren seviyeyi yeniden yakalamak olduğunu vurguladı: "Son derece zor bir buçuk sezon geçirdim. Şimdi tek bir şeyi düşünüyorum: Mümkün olan en iyi kondisyona ulaşmak, sezon boyunca hazır olmak ve en iyi seviyemi yeniden yakalamak. Bu yaz yapmaya çalıştığım şey buydu: En iyi durumda geri dönmek için çok sıkı çalışmak."

    Christensen, takımıyla sözleşmesini uzatmasının ardından duyduğu büyük memnuniyeti de dile getirdi: "Çok mutlu ve çok gururluyum. Bana bir şans daha verdiği için kulübe çok minnettarım. Ayrıca kulübün, en iyi seviyeme dönebileceğime güvendiğini düşünüyorum. Bu benim ve ailem için harika bir haber. Burası benim için ideal yer. Son derece yetenekli, genç bir takımımız var ve hoşuma giden bir futbol oynuyoruz. Burası kendimi güvende hissettiğim ve gelişmeye devam edebileceğim bir yer."

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  • Şampiyonlar Ligi hedefi: "Dünyanın en iyi kulübündeyiz"

    Danimarkalı oyuncu ayrıca gençlerin güçlü katkısını övdü ve kulübün akademisinden gelerek ulaştıkları seviyeyi takdir etti: "Hepimiz dünyanın en iyi kulübündeyiz ve hepimiz üst düzey yeteneklere sahibiz. Her mevkide rekabet var ve bu bizi daha iyi yapıyor. Gençler büyük bir hevesle ve seviyelerini kanıtlama arzusuyla geldiler. Önemli olan, bir şeye ihtiyaç duyduklarında tecrübeli oyunculara başvurabileceklerini bilmeleri. Muhteşem bir performans sergiliyorlar."

    Barcelona'nın gelecek sezona dair hedeflerine gelince, Christensen büyük bir hırs sergiledi ve doğrudan gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti: "Mümkün olan tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi de elbette bu hedeflerden biri."

    Savunma oyuncusu, takımın her şeye göz dikmesini sağlayacak özelliklere sahip olduğunu düşünüyor: "Yaptığımız şeye devam etmeli ve buna inanmalıyız. Bunun doğru yol olduğunu kanıtladık. Sadece bazı detayları cilalamamız gerekiyor. Elimizdeki oyunculara güvenmeliyiz. Oyuncularımızdan yedi ya da sekizi henüz dünya şampiyonu oldu. Bunu başarabilecek bir kadromuz var."

    Son olarak, birçok oyuncusunun yaşının küçük olmasına rağmen takımın olgunluğuna dair her türlü şüpheyi reddetti: "Bence iyi bir dengeye sahibiz. Ayrıca tecrübeli oyuncularımız da var. Dünya Kupası finalinde forma giymiş altı oyuncumuz var. Yaşları küçük olsa da, futbol dünyasındaki en büyük deneyimi çoktan yaşadılar. Bana göre bu da bir tecrübe ve Barcelona için ileriye doğru büyük bir adım oluşturuyor."

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