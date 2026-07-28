Barcelona, yeni sezon hazırlık kampını Birleşik Krallık'ta sürdürüyor. Teknik direktör Hans Flick, ilk takımın büyük bir bölümünü ve hazırlık döneminde Alman teknik adamı ikna etmeye çalışan La Masia akademisi mezunlarından 17 futbolcuya kadar geniş bir kadroyu kampa dahil etti.
İlk günlerde öne çıkan en dikkat çekici isimlerden biri, sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 2028 yılına kadar uzatan Andreas Christensen oldu. Danimarkalı, bu adımı bir buçuk yıl boyunca sakatlıklarla mücadele etmesinin ve Barcelona'daki rolünün gerilemesinin ardından attı.
Şimdi Danimarkalı yıldız, kariyerini tamamen yeniden şekillendirebilecek bir anın eşiğinde duruyor. Kimileri bunu kendini kanıtlaması için son fırsatı olarak görürken, Christensen bunu en iyi versiyonuna yeniden kavuşmak için yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyor. Bu düşüncesini, kulübün yeni bir sözleşmeye dönüşen güvenine ve yalnızca yerini geri kazanmakla sınırlı kalmayıp Avrupa'nın en büyük kupaları için mücadeleye kadar uzanan hırsına dayandırıyor.