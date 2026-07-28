Savunma hattındaki rekabet, önümüzdeki sezonun en büyük mücadelelerinden biri olacak; özellikle de Barcelona'yı hâlâ yeni savunmacılarla ilişkilendiren söylentilerin ardından. Ancak Danimarkalı milli oyuncu bu tartışmaya girmekten kaçındı.

Şöyle konuştu: "Transfer piyasası bana bağlı değil. Ben kendime odaklanıyorum. Yeteneklerime güveniyorum ve en iyi seviyemin çok yüksek olduğunu biliyorum. Her yaz birçok oyuncunun ismi Barcelona ile anılıyor, ama bu normal bir durum. Biz burada olan oyunculara odaklanıyoruz."

Aynı doğrultuda, tek hedefinin kendisini takımın önemli bir unsuru hâline getiren seviyeyi yeniden yakalamak olduğunu vurguladı: "Son derece zor bir buçuk sezon geçirdim. Şimdi tek bir şeyi düşünüyorum: Mümkün olan en iyi kondisyona ulaşmak, sezon boyunca hazır olmak ve en iyi seviyemi yeniden yakalamak. Bu yaz yapmaya çalıştığım şey buydu: En iyi durumda geri dönmek için çok sıkı çalışmak."

Christensen, takımıyla sözleşmesini uzatmasının ardından duyduğu büyük memnuniyeti de dile getirdi: "Çok mutlu ve çok gururluyum. Bana bir şans daha verdiği için kulübe çok minnettarım. Ayrıca kulübün, en iyi seviyeme dönebileceğime güvendiğini düşünüyorum. Bu benim ve ailem için harika bir haber. Burası benim için ideal yer. Son derece yetenekli, genç bir takımımız var ve hoşuma giden bir futbol oynuyoruz. Burası kendimi güvende hissettiğim ve gelişmeye devam edebileceğim bir yer."

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