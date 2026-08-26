Delap, Maviler'deki dönemi boyunca tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta sadece üç gol atmış olsa da Wood, forvetin potansiyeline inanmaya devam ediyor. Kulübün hedefleri ve hücum hattındaki forma rekabetinin artışı hakkında konuşan Wood, şunları söyledi: "Biz iddialı bir kulübüz ve bunu onun [Delap] gibi oyunculara ne kadar harcama yaptığımızla gösteriyoruz. Liam'ı aramıza katmak harika olacak. Umarım her şey imzalanır. O, takımımız için çok iyi olacak ve bu sağlıklı bir rekabet; bu sayede daha iyi oyuncular olacağız."