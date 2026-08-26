Getty Images Sport
Çeviri:
Chris Wood, 50 milyon sterlinlik Chelsea forveti Liam Delap'ın Forest hücum hattına "sağlıklı rekabet" getireceğine inanıyor
Wood, Delap'ın gelişini destekliyor
Forest, transfer dönemi kapanmadan önce Chelsea forveti Delap'ı kadrosuna katmak için kulüp rekoru olan 50 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Gelişmeye dair haberler, Delap Stamford Bridge'deki zorlu dönemini sonlandırmaya hazırlanırken Leeds'e karşı alınan Carabao Cup yenilgisi öncesinde hız kazandı. Wood bu haberi memnuniyetle karşıladı ve ses getirecek bu takviyenin Forest'ın hücum gücünü önemli ölçüde artıracağını savundu.
Forvet, sağlıklı rekabeti memnuniyetle karşılıyor
Delap, Maviler'deki dönemi boyunca tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta sadece üç gol atmış olsa da Wood, forvetin potansiyeline inanmaya devam ediyor. Kulübün hedefleri ve hücum hattındaki forma rekabetinin artışı hakkında konuşan Wood, şunları söyledi: "Biz iddialı bir kulübüz ve bunu onun [Delap] gibi oyunculara ne kadar harcama yaptığımızla gösteriyoruz. Liam'ı aramıza katmak harika olacak. Umarım her şey imzalanır. O, takımımız için çok iyi olacak ve bu sağlıklı bir rekabet; bu sayede daha iyi oyuncular olacağız."
Hücum hattındaki sıkıntılar endişe yaratıyor
Wood'un desteği, Forest'ın Carabao Cup'ta ikinci turda elenmesinin ardından geldi; takım, son üçüncü bölgede göze çarpan savurganlık eşliğinde Leeds'e 2-0 yenildi. Wood, James Trafford tarafından engellenen net fırsatlar gördü ve Joe Rodon'ın golü önleyen bir müdahalesiyle karşılaştı; Ola Aina, Nikola Milenkovic ve Nicolas Dominguez de fırsatları değerlendiremedi. Dört gün içinde aynı rakibe karşı iç sahada üst üste iki kez gol atamadan yenilmek, yeni menajer Glasner'ın acilen hücum takviyesine ihtiyaç duymasına neden oldu.
- Getty Images Sport
Zorlu Anfield deplasmanı kapıda
Forest şimdi, yaz transfer penceresi kapanmadan önce Delap'ın evrak işlemlerini tamamlamak için zamana karşı yarış veriyor. Glasner, forveti cumartesi günü Liverpool'a karşı Anfield'da oynanacak zorlu Premier League deplasmanına yetiştirmeyi umacak. Forest, Premier League'de kalma hedefi doğrultusunda kritik puanlar toplamaya çalışırken, gol yollarında acil bir iyileşme sağlanması hayati önem taşımayı sürdürüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun